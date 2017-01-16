УСПЕХ ROLLS-ROYCE MOTOR CARS

2016 год стал вторым по объему продаж в России и в мире.

· 2016 год занял второе место по результатам продаж за всю 113-летнюю историю марки

· В 2016 году мировые поставки выросли на 6% по сравнению с 2015 годом и составили 4 011 автомобилей

· Впечатляющий рост во всех регионах, за исключением Ближнего Востока

· Американский континент удерживает лидирующую позицию

· Россия остается крупнейшим рынком в континентальной Европе

· Продажи в России − трёхзначное число третий год подряд

· Рекордные продажи на нескольких рынках, включая США, Японию, Великобританию и Германию

· Успешные запуски новых моделей Dawn, Wraith Black Badge и Ghost Black Badge

· Рекордные результаты подразделения Bespoke

· Более 100 новых рабочих мест созданы на заводе в Гудвуде

· Программа обучения Rolls-Royce отметила свое 10-летие

· Объявлено о существенном расширении Центра логистики и технологий Rolls-Royce

· Значительные инвестиции в производство в Гудвуде в рамках подготовки к запуску новых моделей

Компания Rolls-Royce Motor Cars подвела итоги 2016 года, ставшего вторым по объему продаж в мире за всю 113-летнюю историю марки. В минувшем году бренд поставил 4 011 автомобилей и добился роста на 6%, продемонстрировав свою силу и устойчивость, несмотря на напряженную ситуацию на мировых рынках предметов роскоши.

Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars: «Такой выдающийся результат подтверждает высокий интерес к бренду со стороны самых взыскательных ценителей роскоши. Rolls-Royce − это подлинная история успеха британского производства, в основе которой − кропотливая и искусная работа мастеров на заводе Rolls-Royce в Гудвуде. Мы придерживаемся стратегии долгосрочного, устойчивого и успешного роста, и результаты 2016 года, которых мы добились вопреки неопределенности на мировых рынках, доказывают эффективность нашего подхода. В 2016 году мы завершили первую главу в истории возрождения Rolls-Royce. Успех Rolls-Royce − это успех Великобритании, и мы намерены сохранить производство и штаб-квартиру в этой стране».

Компания добилась рекордных продаж в нескольких ключевых регионах, включая рынок стран Американского континента (+12%), Европы (+28%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+5%). Ощутимого роста удалось добиться и на некоторых отдельных рынках, включая Японию (+51%), Германию (+30%), домашний рынок Великобритании (+26%), Китай (+23%) и США (+10%).

В России продажи марки достигли трехзначного числа третий год подряд, закрепив за этим регионом статус крупнейшего рынка в континентальной Европе. Несмотря на сложные экономические условия, 2016 год стал вторым по объему продаж марки за всю историю присутствия на рынке с 1910 года.

Джеймс Крайтон (James Crichton), Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars, отметил: «Результаты года отражают, что для преуспевающих предпринимателей в России бренд Rolls-Royce остается абсолютным символом успеха. Сильные показатели в регионе подтверждают наши позиции в качестве самого известного производителя предметов роскоши в мире. Партнеры марки в Москве и Санкт-Петербурге − идеальные послы бренда Rolls-Royce Motor Cars в России.

Ключевыми вехами минувшего года в России стали открытие салона Provenance Pre-Owned, первого салона автомобилей с пробегом в Европе, и дебют серии Black Badge в столице.

Ближний Восток − единственный рынок, где ситуация остается напряженной. Экономическая и политическая нестабильность в регионе существенно повлияли на потребительский спрос на предметы роскоши. Но, несмотря на вызовы, Ближний Восток стал третьим рынком по объему продаж в 2016 году, а дилерский центр Rolls-Royce Motor Cars Дубай − лидером продаж в мире.

Следуя стратегии долгосрочного устойчивого роста, в 2016 году Rolls-Royce открыла шесть новых дилерских центров, таким образом расширив свою дилерскую сеть до 136 салонов. Среди открытых в минувшем году центров − студия Rolls-Royce Motor Cars в Южной Корее и инновационный бутик в Дубае, ставший первым концептуальным салоном такого формата.

Модели

Главными драйверами устойчивого спроса остаются линейки Wraith и Ghost, которые в 2016 году пополнились версиями Black Badge. Важную роль сыграл новый кабриолет Dawn − на эту модель было получено рекордное число предзаказов за всю историю, и в 2016 году производство вышло на полную мощность.

В 2016 году было прекращено производство Phantom VII, новое поколение флагмана ожидается в 2018 году. Phantom − венец модельного ряда Rolls-Royce, завоевавший статус «лучшего автомобиля в мире»: клиенты со всех частей света с нетерпением ожидают уникальные экземпляры Bespoke седьмой серии, часть редкой истории Rolls-Royce, которые дополнят частные коллекции.

Программа Bespoke

В минувшем году Rolls-Royce выполнила крупнейший единовременный заказ за всю свою историю: флот из 30 Phantom с удлиненной колесной базой был разработан и вручную выполнен специально для отеля «THE 13» в Макао. Первый автомобиль был передан предпринимателю Стивену Хуну, сопредседателю правления компании «The 13 Holdings Limited», в рамках Международного Женевского автосалона.

Непрерывное расширение и развитие предложения в рамках программы персонализации Bespoke не менее значимо, чем объемы продаж. В Rolls-Royce убеждены: подлинная роскошь − нечто глубоко личное и индивидуальное. Именно поэтому Rolls-Royce продолжает инвестировать в развитие возможностей программы Bespoke и оттачивание мастерства исполнения.

Практически каждый Phantom, Ghost, Wraith и Dawn, переданные в 2016 году, были выполнены с элементами персонализации Bespoke по индивидуальному заказу. Это доказывает, что Rolls-Royce − лидирующая марка роскошных автомобилей ручной работы. В 2016 году марка представила несколько утонченных работ, среди которых − Bespoke-коллекции Phantom Zenith («Зенит») и ‘Dawn – Inspired by Fashion’ («Вдохновленный модой»), а также коллекционные Ghost Eternal Love («Вечная любовь), Nautical Dawn («Морской рассвет»), ‘Dusk to Dawn’ («От заката до рассвета») и Phantom Wisdom («Мудрость»). Коллекция багажных аксессуаров для Wraith и набор для пикника для Phantom Zenith также получили признание и пользовались высоким спросом у клиентов по всему миру.

Будущий рост

В январе 2016 Rolls-Royce открыла в Богнор Реджисе новый Центр логистики и технологий. Комплекс площадью 30 000 м2, построенный неподалеку от завода в Гудвуде, в 2017 году будет расширен почти на 10 000 м2 и создаст условия для удовлетворения растущего спроса на новые и будущие модели. После увеличения площадь комплекса будет равна площади завода в Гудвуде, а значит, суммарная территория предприятий компании вырастет вдвое.

В течение 2016 года были также существенно расширены мощности завода в Гудвуде. Компания инвестировала в постройку единой производственной линии, на которой отныне будут собираться все модели марки. Новая структура станет центральным элементом долгосрочной стратегии производства. Тестирование абсолютно новой алюминиевой архитектуры, на которой будут строиться все модели марки с 2018 года, подходит к завершению.

Одновременно с расширением производственных мощностей компания создала более 100 новых рабочих мест на заводе в Гудвуде. Отныне штат Rolls-Royce насчитывает более 1 700 человек, всего с открытия завода в 2003 году штат вырос более чем на 500% (2003 год: 350 человек).

Компания Rolls-Royce также продемонстрировала свои долгосрочные обязательства по развитию молодых талантов: в 2016 году программа обучения Rolls-Royce отметила свое десятилетие. Сегодня более 50 специалистов проходят стажировку и оттачивают свои навыки на заводе в Гудвуде, и в 2017 году компания планирует принять аналогичное число кандидатов. В минувшем году марка зафиксировала рекордный набор в рамках этой программы.

Основа бизнеса Rolls-Royce − тонкое понимание требований клиентов, приобретающих предметы роскоши. Об этом говорят успехи марки в рамках программы реализации автомобилей с пробегом Provenance Pre-Owned, а также финансовой программы. Эти предложения отражают то, каким образом ценители роскоши предпочитают инвестировать в товары класса «ультралюкс».

Г-н Мюллер-Отвос отметил: «Мы гордимся успехами нашего легендарного бренда за последние годы. Rolls-Royce стремится вперед и развивается уверенно и устойчиво. Наша бизнес модель основана на глубинном и уникальном понимании многогранного мира роскоши, и следуя ей, мы добиваемся именно того темпа роста, который подходит для истинно редкого и эксклюзивного бренда. Наши клиенты ждут от нас ровно этого, и мы продолжим соответствовать их ожиданиям».