Увлекательная математика

Как АВТОВАЗ экономил на НДФЛ для Тольятти.

Не так давно «ПН» размышлял о потерях, которые понес Тольятти из-за снижения суммы земельного налога, который оплачивает АВТОВАЗ. Сегодня поговорим об основном источнике доходов города – налоге на доходы физических лиц. Тем более что полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич анонсировал новые сокращения: в 2017-м АВТОВАЗ снизит численность персонала на 6 тыс. человек, и еще 2,2 тыс. будет сокращено в 2018 году. Так сколько же денег потерял город с начала массовых сокращений и скольких лишится в ближайшем будущем? Попробуем подсчитать.

На самом деле снижение суммы НДФЛ, которая поступает в городской бюджет, началось еще в нулевых, при Артякове. Через несколько лет, под конец президентства Комарова, численность работающих на АВТОВАЗе сократилась со 120 до 68 тыс. человек, вместе с тем упали отчисления налога на доходы физлиц в бюджет. Учитывая, что средняя зарплата работника АВТОВАЗа – 25 тыс. рублей, 13% НДФЛ – это 3250 рублей. Из этой суммы 70% идет в пенсионный и иные соцфонды, а 30% (975 рублей) получает бюджет города. Для простоты подсчета округлим последнюю цифру до 1 тыс. Получается, что при численности в 120 тыс. человек завод платил в бюджет города только с НДФЛ 1,4 млрд рублей в год.

Согласно официальным данным, опубликованным самим предприятием, на 1 января 2014 года на АВТОВАЗе работало уже 67 тыс. человек. Таким образом, за год перечисления НДФЛ градообразующего предприятия в местный бюджет составляли 804 млн рублей. Не миллиард, конечно, но все же сумма существенная.

Первая волна сокращений при руководстве альянса прошла в 2014 году: официально с завода уволили 7,5 тыс. человек, еще 6,5 тыс. ушли «по соглашению сторон с выплатой компенсаций». В первую очередь это касалось сотрудников категории руководителей, специалистов и служащих (РСиС), а также рабочих, решивших досрочно уйти на пенсию. В увольнении «по соглашению» составлялась целая градация: проработал 10 лет – платят пять окладов, 20 лет – шесть окладов, 30 лет – семь окладов. «Все происходит просто – подходят к человеку, дают ему бумажку: «На, подписывай, через два месяца идешь под сокращение», – писал на своей странице «ВКонтакте» Вячеслав Шепелев (бывший сварщик пятого разряда, сейчас сотрудник независимого профсоюза). Таким образом, в 2014-м персонал завода официально уменьшился на 14 тыс. человек, а город потерял 168 млн рублей НДФЛ.

В 2015-м сокращения были не столь массовые: «всего» 1,1 тыс. сотрудников РСиС и 900 человек «по соглашению сторон». Эти 2 тыс. человек «увели» из городского бюджета еще 24 млн рублей. Получается, что за два года с АВТОВАЗа сократили 16 тыс. человек. Однако на самом деле все не так однозначно: скрытые сокращения, о которых официально не сообщалось, носят более массовый характер. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить две цифры: 67 тыс. человек (работало на заводе 1 января 2014 года) и 41 тыс. человек – число работников предприятия в 2016 году. Получается, что число потерявших работу за 24 месяца составило 26 тыс. человек. А отчисления НДФЛ в городской бюджет за это время снизились на 312 млн рублей и составили 492 млн.

18 июля от полномочного представителя президента в Приволжском ПФО Михаила Бабича стало известно о новых увольнениях на АВТОВАЗе – в текущем году АВТОВАЗ снизит численность персонала на 6 тыс. человек, еще 2,2 тыс. будет сокращено в 2018 году. Таким образом, численность сотрудников может уменьшиться еще на 20%, а бюджет города сократится еще почти на 100 млн рублей.

Но это еще не все. По итогам 2016 года общая сумма налогов, уплаченных автопредприятием в местные бюджеты, оказалась и того меньше – всего 135 млн рублей. Эта «недостача» объясняется довольно просто: кризис авторынка и убытки позволяют заводу не только выбивать из госбюджета помощь, но и обороняться от претензий фискальных органов, сокращая налоговые отчисления на вполне законном основании.

На самом предприятии ситуацию с увольнениями комментируют по-своему. Например, указывают на реализацию программы с корпоративными выплатами сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию, а также программы поддержки персонала, переходящего к другим работодателям. Плюс рапортуют о приеме нового персонала: 150 молодых рабочих на линию B0 и 180 инженеров. Президент АВТОВАЗа Мор добавил, что на предприятии сложилась парадоксальная ситуация, когда существует переизбыток персонала на одних производственных линиях и недостаток людей на других (по информации «Интерфакса»).

Ну и в завершение темы – размышления бывшего сварщика Шепелева о социальной проблеме, созданной АВТОВАЗом: «При увольнении каждый надеется, что он уйдет и найдет себе работу. Некоторые люди думают, что их это не коснется: будто очередь в газовой камере, где люди думают, что на них-то газ закончится. Не закончится. Три оклада, которые выдают при сокращении, – это три месяца платить кредит и ипотеку, а люди-то в основном все в кредитах. Завод избавляется не от бездельников, а от умных людей. Слышал, что некоторые мстят. В последний день работают – могут и лом в конвейер засунуть. Висит сейчас на проходной плакат: «Совесть – лучший контролер». Бред, никакой совести там нет давно. Люди здесь работали династиями. Никто не косячил, потому что не хотел позорить своих дедов или отцов. Я застал дефолт в 1998 году. И тогда была надежда – молодая страна, светлое будущее, преодолеем трудности. А сейчас… Посмотрите на людей на улице – они ходят и смотрят в землю. Горожанам нечего есть – нужно создавать рабочие места. АВТОВАЗ – это макет всей нашей страны, и он переживает явно не лучшие времена».