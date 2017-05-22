Уйти, чтобы вернуться

Почему ОЭЗ покидают производители автокомпонентов.

В ОЭЗ Тольятти идет процесс корректировки проектов: резиденты сферы автомобилестроения уступают место производителям строительно-отделочных материалов и упаковки. На днях стало известно, что от строительства завода в ОЭЗ отказался европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel: его площадку заняло ООО «Продмаш-композит». Еще один резидент, Mubea, заявил о переносе сроков запуска. Эксперты «ПН» считают, что уход компаний с мировым именем связан с невнятной политикой АВТОВАЗа по отношению к поставщикам.

На минувшей неделе стало известно, что немецкий производитель систем фильтрации для легковых автомобилей Mann+Hummel продал свою площадку в особой экономической зоне «Тольятти» самарской компании ООО «Продмаш-композит». Местное предприятие планирует открыть полимербетонное и прессовое производство продукции из композиционных материалов, а его представитель сообщил о том, что компания инвестирует в ОЭЗ 700 млн рублей. С одной стороны, заявленная сумма больше тех 440 млн рублей, которые должен был вложить в местную площадку Mann+Hummel, с другой – мы потеряли игрока с мировым именем.

Официальная причина сворачивания работ – сокращение объемов производства автомобилей в России. По этой же причине еще один резидент ОЭЗ, ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь» («дочка» немецкой группы компаний Mubea), перенес сроки ввода в эксплуатацию завода по производству пружин подвески автомобилей на 2020 год.

«Несмотря на текущую ситуацию на автомобильном рынке России, его потенциал представляется нам достаточно высоким, – заявил директор проекта Алексей Бережнов. – В этой связи Группа Мубеа рассматривает проект локализации производства в ОЭЗ как имеющий высокую значимость. Мы планируем, что завод в ОЭЗ «Тольятти» будет запущен в конце 2020 года. Согласно имеющемуся прогнозу, к этому времени российский автомобильный рынок восстановится до уровня, при котором будет обеспечен необходимый объем заказов для запуска производства». В строительство завода в Тольятти Mubea в общей сложности планирует инвестировать те же 700 млн рублей.

Несмотря на то, что решение о выходе Mann+Hummel из состава резидентов ОЭЗ было принято еще в феврале этого года, официально об этом стало известно только 12 мая на экспертном совете ОЭЗ «Тольятти», который прошел в Самаре. Уход западного инвестора был назван «корректировкой действующих бизнес-планов». «Это естественный процесс, который позволяет структурировать произошедшие изменения и привести все документы в соответствие с действующими статусами. В основном корректировки касались сроков реализации, а также других показателей и параметров, в частности, объема инвестиций, который удерживает уверенную тенденцию к росту», – заявили в совете ОЭЗ «Тольятти».

Напомним, Mann+Hummel объявил о своем намерении построить предприятие на территории ОЭЗ «Тольятти» в декабре 2013 года. Предполагалось, что производитель запустит завод уже в 2015 году, а к 2017 году объем производства в нашем городе должен был составить 450 тыс. единиц комплектов в год, полностью обеспечив потребность в системах фильтрации российских автопроизводителей. Отметив значительное снижение такой потребности за последние несколько лет, Mann+Hummel Group оставили сегодня в России только один завод с невысокой мощностью производства в Набережных Челнах.

«Причины ухода мировых компаний по производству автокомпонентов из ОЭЗ «Тольятти» связаны с нестабильностью на АВТОВАЗе, – уверен независимый эксперт. – Будем честны: ОЭЗ с его таможенными льготами изначально создавалась для зарубежных партнеров автозавода. Неслучайно логистически экономическая зона также привязана к автопроизводителю. Между тем в ней остается все меньше компаний, связанных с автомобилестроением.

Уход потенциальных поставщиков объясняется тем, что они не понимают политики менеджмента АВТОВАЗа: изначально заявляются одни объемы, потом другие, и компаниям непонятно, как планировать работу, сколько персонала набирать. Один месяц они загружены под завязку, следующий могут вообще простоять без заказа. И дело тут не в ситуации на авторынке – другие регионы работают более стабильно. Серьезные сокращения персонала и неопределенные условия работы наводят на определенные мысли о будущем АВТОВАЗа».

Что касается ОЭЗ «Тольятти», то по всем показателям она остается одной из самых успешных в стране: с учетом всех изменений в число ее резидентов входят 18 компаний (пять из которых уже работают), объем инвестиций за последний год вырос примерно на 300 млн рублей, превысив общий показатель в 23 млрд рублей. Вот только резиденты по большей части с местной пропиской, далекие от внедрения современных технологий и развития промышленных производств.

Помимо уже упомянутого «Продмаш-композит», на территории ОЭЗ будет создано производство многослойных полимерных пленок ООО «СолоФилмз»: компания уже приступила к строительству завода. Скорректировало свои планы ООО «Тольяттинская бумажная фабрика». «Исходя из рыночных условий мы решили сосредоточиться на переработке макулатуры и производстве бумаги и картона, увеличив инвестиции в проект на 156 млн рублей», – отметил директор ООО Артем Анташев.

«Не стоит делать преждевременные выводы, ведь проект ОЭЗ рассчитан на 49 лет, и все еще может измениться, – считают эксперты. – Одни резиденты будут уходить, другие приходить, но это как раз и свидетельствует о гибкой работе руководства экономической зоны. Что касается автокомпонентных предприятий, то повышение их локализации в ОЭЗ станет первым сигналом стабилизации процессов на АВТОВАЗе».