В новом году – в новый дом

Приобрести квартиру в ипотеку и сделать покупку более комфортной стало возможно благодаря новым предложениям и сервисам Сбербанка.

До 31 января действует акция «Новогоднее предложение», по условиям которой ставки по ипотечным кредитам снижены на 0,5 процентных пункта. В зависимости от условий ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» находятся в диапазоне от 11,5 до 13% годовых.

Получить онлайн-консультацию у менеджера банка и направить пакет документов по объекту недвижимости для оформления позволяет «Личный кабинет заемщика». Там же видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.

Благодаря сервису «Электронная регистрация права собственности в Росреестре» оформление документов стало занимать меньше времени. После подписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Управление Росреестра. Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка. Услугу предоставляют Центры ипотечного кредитования.

Новые возможности, регулярное снижение ставок, а также специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка. Так, в 2016 году доля Поволжского банка в выдаче ипотечных кредитов составила 60%, сообщает пресс-служба банка.

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Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.