В ноябре мировые продажи ŠKODA выросли на 9,6%

ŠKODA уверенно движется к успешному завершению года: в ноябре мировые продажи чешского автопроизводителя увеличились на 9,6% до 97 500 автомобилей (2015: 89 000 единиц).

На динамике продаж положительно сказался высокий спрос на автомобили марки в Китае (+12,1%) и Европе (+9,1%). Ключевыми драйверами успеха в ноябре стали модели ŠKODA Superb (+34,9%), ŠKODA Rapid (+25,1%) и ŠKODA Octavia (+6,7%). За первые одиннадцать месяцев текущего года чешский бренд увеличил объем продаж на 6,9% и достиг отметки в один миллион автомобилей в ноябре.

«Благодаря обновленному модельному ряду ŠKODA все чаще привлекает к себе внимание новых групп потребителей. Эта тенденция отчетливо проявляется в росте количества заказов на автомобили в более богатой комплектации», – отмечает Вернер Айхорн (Werner Eichhorn), член Совета директоров ŠKODA, ответственный за продажи и маркетинг.

В прошедшем месяце в Западной Европе продажи ŠKODA выросли на 10,7% до

37 200 автомобилей (ноябрь 2015: 33 600 единиц). В Германии, на самом крупном европейском рынке для марки, было зафиксировано увеличение продаж на 7,6% до

14 600 автомобилей (2015: 13 600 единиц). ŠKODA показала двузначный рост в Дании (1 200 единиц; +20,7%), Великобритании (5 900 единиц; +21,8%), Италии

(1 700 единиц; +28,9%), Испании (1 800 единиц; +18,1%) и Швейцарии (1 600 единиц; +18,3%). Бренд также достиг высоких показателей в Нидерландах (1 700 единиц; +9,9%), Австрии (1 700 единиц; +8,1%) и Финляндии (700 единиц; +6,0%).

В Центральной Европе ŠKODA также продолжила наращивать объемы: в ноябре компания поставила клиентам 16 100 автомобилей и увеличила продажи на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ноябрь 2015: 15 000 единиц). На домашнем рынке Чехии бренд показал рост продаж на 4,2%, передав клиентам

8 000 автомобилей. В Польше ŠKODA отметила рост на 17,5% до 4 700 автомобилей. Кроме того, объем продаж бренда вырос в Хорватии (200 единиц; +33,3%) и Словении (500 единиц; +8,8%).

В Восточной Европе, не считая Россию, ŠKODA поставила клиентам 3 200 автомобилей, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ноябрь 2015: 2 900 единиц). Значительно возросло количество заказов на автомобили марки в Боснии (100 единиц; +68,7%), Украине (400 единиц; +62,8%), и странах Балтии (600 автомобилей; +34,9%). ŠKODA также показала двузначный рост в Сербии (600 единиц; +11,8%) и Болгарии (300 единиц; +19,8%).

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в России марке ŠKODA удалось зафиксировать рост продаж на 3%, бренд поставил клиентам 4 801 автомобиль (2015: 4 700 единиц).

В Китае ŠKODA традиционно показала высокие темпы роста. На ключевом рынке марки в ноябре продажи выросли на 12,1% до 30 000 автомобилей (ноябрь 2015 года: 26 800 единиц).

На рынках Австралии и Океании ŠKODA зафиксировала рост на 34,6%, поставив клиентам 1 800 автомобилей (ноябрь 2015: 1 300 единиц). Особо впечатляющей динамики удалось добиться в Австралии (400 единиц; +14,7%) и Новой Зеландии (100 единиц; +128%).

Продажи автомобилей ŠKODA в ноябре 2016 года (продажи в единицах, округленные, по моделям, сравнение с результатами ноября 2015 года):

ŠKODA Citigo (3 000 единиц; +7,2%)

ŠKODA Fabia (17 100 единиц; -0,2%)

ŠKODA Rapid (19 500 единиц; +25,1%)

ŠKODA Octavia (38 000 единиц; +6,7%)

ŠKODA Superb (12 100 единиц; +34,9%)

ŠKODA Yeti (7 500 единиц; -13,7%)