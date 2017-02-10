В связи с появлением спекуляций

Относительно условий возобновления транзита аммиака по территории Украины.

Как уже сообщалось, ТоАЗ с 03 февраля 2017 г. возобновил транзит аммиака производства ТоАЗ по территории Украины.

В связи с появлением спекуляций, ТоАЗ считает необходимым сообщить следующее:

Транзит восстановлен на условиях, указанных в действующем договоре между ТоАЗ и УГП «Укрхимтрансаммиак». В настоящее время стороны согласовывают параметры урегулирования спорных финансовых вопросов, связанных с уплатой ТоАЗ надбавки к тарифу, признанной незаконной Высшим административным судом Украины, а также возмещения убытков, понесенных ТоАЗ, вследствие прекращения транзита аммиака по территории Украины в декабре 2016 – январе 2017 гг.

О достигнутых договоренностях будет сообщено дополнительно.