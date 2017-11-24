В целости и сохранности

Как обеспечить себе безопасность в Тольятти.

В настоящее время расходы на системы безопасности воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Что тут говорить, если в рейтинге безопасности среди 100 крупнейших российских городов, составленном специалистами Domofond.ru в этом году, Тольятти расположился на 49 месте. «ПН» выяснил, в каких случаях стоит устанавливать видеонаблюдение или сигнализацию и во сколько обойдутся услуги телохранителя.

Страна охранников

Безопасность сейчас ценится как ничто другое. «Россия – страна охранников, – отметил профессор НИУ ВШЭ Ян Левченко. – В обществе, которое разделено заборами, главный – тот, кто пускает или не пускает в ворота». Если раньше владельцы не очень крупного бизнеса экономили на издержках при внедрении системы безопасности, считая, что ее использование необходимо только для крупных компаний, то сейчас всячески защитить себя стараются даже люди, не имеющие к бизнесу никакого отношения.

Существуют различные системы безопасности: пожарно-охранные, видеонаблюдение, система контроля доступа. Как правило, сейчас они многофункциональны: видеонаблюдение совмещается с системой контроля доступа так, что турникет может открываться, получая сигнал с камеры, и еще множество вариаций.

Что касается видеонаблюдения, с технической стороны оно делится на два вида: аналоговое и цифровое (IP). Первый вариант более надежен и расширен по функционалу, но скорее подходит для использования в торговых центрах и на крупных предприятиях. «Простой обыватель точно не будет устанавливать аналоговое видеонаблюдение, – утверждают эксперты. – Такие камеры стоят от 15 до 100 тыс. рублей, а нужна, как правило, не одна. Тем более придется тянуть множество проводов. Сейчас практически все переходят на цифровое видеонаблюдение». IP-камеры работают через сеть. Именно их в основном и используют владельцы малого и среднего бизнеса или устанавливают дома. Из преимуществ – цена 3–5 тыс. рублей и возможность просматривать записи с камеры в том числе через обычный смартфон. Кроме того, такую технику можно без труда установить самостоятельно.

Надежда на авось

Наиболее доступным и эффективным методом обеспечения безопасности является установка охранной сигнализации, которая состоит из видеокамер, панели контроля, многочисленных датчиков и управляющих устройств. В целях экономии не обязательно приобретать сигнализацию с камерой: она и так справится со своей задачей. Извещатели могут быть различного типа: реагирующие на тепло, звуки, движение объекта, соприкосновение с водой или задымление.

При выборе сигнализации прежде всего нужно ответить на вопрос, какую ценность имеет охраняемый объект. Результатом может быть мигающая красная лампочка над входной дверью или даже просто громкая сирена: так, в 90-е многие использовали такие сирены-брелоки – привязывали к портфелю или сумке, и, когда вещь выхватывали воры, раздавался громкий звук, оповещая о краже всех прохожих. Сейчас, кстати, тоже можно приобрести такой аксессуар, и обойдется он всего в 150–200 рублей.

Что касается помещений, при обеспечении их безопасности чаще всего используют извещатели, сигнал от которых поступает на пульт охранного предприятия, работающего с владельцем недвижимости, после чего группа реагирования немедленно выезжает на объект.

Конечно, можно уж совсем сэкономить и прикрепить наклейку «охраняемый объект», повесить муляжи камер в надежде, что это отпугнет преступников. «Русские люди все еще надеются на авось, – говорит «ПН» специалист службы безопасности одного из банков. – Правда, профессиональных преступлений, связанных с обходом камер и отключением сигнализаций в Тольятти пока нет. При этом лучше установить хотя бы самую недорогую охранную технику и спать спокойно, потому что взламывать ее вряд ли кто-то решится».

Доступ к телу

«Величество должны мы уберечь от всяческих ему не нужных встреч», – пели охранники короля в известном мультфильме. Собственно, эти строчки довольно точно передают смысл работы личной охраны.

Требования к охране зависят от того, для чего ее нанимают: кому-то она действительно нужна, для других телохранители необходимы для поддержания имиджа. В зависимости от целей выбирают и средства. Охрана для создания имиджа требует внешних атрибутов – солидного вида охранников, соответствующих костюмов и поведения. При выборе телохранителей для обеспечения надежной защиты больше ориентируются на их профессиональные навыки.

Что касается стоимости подобных услуг, она значительно разнится. «Если человек весь день сидит в офисе и его маршрут укладывается в схему «дом – работа – дом», сумма будет одной, – говорят эксперты. – Если есть постоянные поездки, то это уже другие деньги. Плюс охранное предприятие, прежде чем взяться за работу, оценивает другие дополнительные факторы, например, были ли в адрес клиента угрозы или покушения».

Так, услуги вооруженного телохранителя в частной охранной организации «Гвардеец» обойдутся в 60 тыс. рублей в месяц в режиме 12-часового рабочего дня при наличии выходных и в 120 тыс. рублей в круглосуточном режиме без выходных. А в ЧОО «Союз» круглосуточная охрана на постоянной основе будет стоить от 80 рублей за час. Также за 300 рублей в час там предоставят легковой автомобиль с двумя охранниками, один из которых будет за рулем.