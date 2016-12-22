Верните мои деньги. Как работает кэшбэк и чем он может быть полезен

Владельцы кэшбэк-карт могут рассчитывать на возврат как минимум 1% от потраченных сумм, но у некоторых банков есть и более выгодные предложения. Впрочем, и подводных камней хватает.

В последние несколько месяцев российские банки активно продвигают такую программу лояльности, как кэшбэк (возврат наличных денег): если владелец пластиковой карты оплачивает какую-либо покупку с ее помощью, финансовое учреждение возвращает обратно определенный процент от потраченных средств. Банки, естественно, в плюсе, так как очень хорошо зарабатывают на процессинге. А на какие суммы может рассчитывать потребитель? На прошлой неделе «ПН» искал ответ на этот вопрос и параллельно выяснял условия получения кэшбэка в популярных финансовых учреждениях, представленных в Тольятти.

Для бензина и еды

Альфа-Банк популярен у молодой и социально-активной целевой аудитории, а также в среде обеспеченных россиян. Вероятно, поэтому кэшбэк-предложение банка ориентировано на автомобилистов и любителей отобедать в заведениях общепита. Владельцам и кредитных, и дебетовых карт будет возвращено 10% при оплате на АЗС и 5% с чека в кафе и ресторанах. Максимальный кэшбэк по кредитке – 36 тыс. рублей в год, а по дебетовой – 60 тыс.

Несмотря на приятные бонусы (скидки до 15% у партнеров банка и оплата покупок смартфоном Apple или Samsung), у Альфа-Банка есть и неожиданные ограничения. Например, при использовании недорогих пакетов обслуживания имеется лимит на снятие наличных – 120 тыс. рублей в месяц. Опять же владельцу карты придется потратить в любых торговых точках как минимум 20 тыс. рублей, чтобы получить возврат хотя бы какой-то суммы, а выпуск кэшбэк-карты стоит 1,2 тыс.

Банк ВТБ24 пытается активно конкурировать с ведущими игроками рынка, наверное, поэтому у него очень демократичная цена за выпуск пластика – 75 рублей. Владелец карты получает обратно 1% от суммы всех покупок по карте (в том числе и в интернет-магазинах), а также скидку в 30% у партнеров банка. Максимальная ежемесячная сумма кэшбэка в ВТБ24 – 5 тыс. рублей, а обслуживание кредитки будет бесплатным только в том случае, если в месяц с нее было оплачено покупок на сумму больше 10 тыс. рублей. Плюсы – беспроцентный период кредитования до 50 дней и возможность бесплатно оформить до пяти дополнительных карт.

Для зарплаты

Пожалуй, самое выгодное предложение у Тинькофф Банка. Во-первых, за ней не нужно куда-то ходить – курьер привезет карту Tinkoff Black клиенту на дом вскоре после ее оформления на сайте. Во-вторых, кэшбэк по спецпредложениям от партнеров банка позволяет вернуть до 30% суммы покупки и 5% от суммы покупок в определенных категориях товаров и услуг. Стандартный кэшбэк с любых покупок – 1%.

Банк «Авангард» выпускает карты MasterCard Cash Back, стоимость ежегодного обслуживания такой карты – 1,1 тыс. рублей. Владелец этого пластика будет ежемесячно получать бонусы в размере 1% от суммы операций по оплате товаров и услуг. Дополнительные неоплачиваемые услуги – интернет-банк, SMS-сообщения с уведомлениями о проведенных операциях и 50 дней бесплатного кредитования. Однако пользователю необходимо открыть рублевый счет, на который, собственно, и будут перечисляться бонусы. «Авангард» утверждает, что выплачиваемая сумма не подлежит налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Для получения кэшбэка от Промсвязьбанка необходимо подать заявление в бухгалтерию по месту работы о том, чтобы отныне заработную плату вам перечисляли на новую карту от ПСБ. Тем, кто сделает это, банк обещает выплачивать кэшбэк в размере 3% от потраченных средств на любые покупки, но не более 1,5 тыс. рублей в месяц. Деньги начисляются в виде баллов – PSBonus. При этом, чтобы исправно их получать, зарплатной карте необходимы регулярные ежемесячные поступления на сумму не менее 15 тыс. рублей.

Для одной из категорий

Бинбанк активно пиарит свою программу «Бинбонус», которая, как утверждают маркетологи финансового учреждения, с 1 октября 2016 года стала еще удобнее. Однако удобство это весьма спорное, так как для начисления кэшбэка (здесь также используются бонусы из расчета один рубль за штуку) необходимо открывать специальный счет.

Накопленными бонусами можно компенсировать стоимость какой-либо покупки через интернет-банк. И тут есть условие: компенсировать можно только в течение 30 дней и только полную стоимость покупки, цена которой превышает 100 рублей. Также существует возможность подключить услугу «Автотрата», благодаря которой компенсация будет производиться автоматически при условии, что для этого на счете есть достаточное количество бонусов. Для того чтобы начать их получать, необходимо активировать карту в одной из предложенных банком категорий: «Путешествия», «Авто», «Отдых и развлечения», «Спорт, красота и здоровье», «Интернет-покупки». После этого бонусный кэшбэк будет начисляться по схеме 5% от суммы затрат в выбранной категории и 1% от всех остальных покупок. Категорию, разумеется, можно сменить. За 250 рублей.

Минимальная ежемесячная сумма выплаты – 50 бонусов, максимальная – 3 тыс. Бонусы в Бинбанке начисляются за покупки по карте в магазинах по всему миру, кроме оплаты мобильной связи, интернета, коммунальных и страховых услуг, а также снятия наличных денег через банкомат, денежных переводов и приобретения иностранной валюты.