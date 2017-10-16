Владивосток 2000

Или влияние коллективного бессознательного.

Впервые за последние восемь лет Банк России выпустил новые банкноты, их номинал 200 и 2000 рублей. Купюры, на которых изображены символы Севастополя и Дальнего Востока, поступили в оборот 12 октября. Событие получило противоположные оценки. «Новые денежные знаки повысят удобство наличных расчетов, а также позволят сэкономить время при оплате товаров и услуг», – заявил регулятор. «Увеличение номинала в два раза объясняется падением курса рубля в практически кратное количество раз», – уверены эксперты. В «ПН» решили не углубляться в рассуждения, а просто вспомнить самые необычные банкноты, которые когда-либо печатались в России.

Изображать на купюрах символы российских регионов, похоже, стало традицией. В последний раз обновление номинального ряда случилось в 2009 году, когда была введена десятирублевая монета с видами Красноярска. До этого в 2006 году появилась купюра в 5 тыс. рублей с изображением Хабаровска, а еще раньше, в 2001-м, вышла купюра в 1 тыс. рублей с Ярославлем. Кроме них, в обращении есть банкноты достоинством 5 рублей с Великим Новгородом, 50 рублей с Санкт-Петербургом, 100 рублей с Москвой и 500 рублей с Архангельском. Есть еще выпущенная в 2014 году «олимпийская» купюра в 100 рублей с видами спортивных объектов в Сочи и «памятная» банкнота таким же номиналом, посвященная Крыму.

О планах ввести в оборот купюры номиналом в 200 и 2 тыс. рублей Эльвира Набиуллина объявила весной 2016 года. Она объяснила, что это «позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги». Также глава ЦБ предупредила, что дизайн новых банкнот выберут с помощью общественного обсуждения. Итоги конкурса были подведены почти ровно год назад, 7 октября 2016 года. Всего было подано больше 5 тыс. заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов, а до всероссийского голосования дошли 10 символов.

Как шло голосование за выпуск банкноты с видами Севастополя, история умалчивает. Между тем хорошо известно, что Дальний Восток помогла увековечить интернет-петиция. «Именно Владивосток заслуживает того, чтобы купюра 2 тыс. рублей была безраздельно отдана ему – в далеком 1997 году группа «Мумий Тролль» намертво связала в коллективном бессознательном Владивосток с этой цифрой», – говорилось в обращении. Для тех, кто каким-то образом остался за бортом этого культурного события, напомним, что речь идет о песне «Владивосток 2000» из альбома «Морская» 1997 года. «Уходим, уходим, уходим, наступят времена почище. Бьется pодная, в экстазе пылая, Владивосток две тыщи» – так звучит припев известной песни. Этот диск стал самым продаваемым российским альбомом 1997 года, согласно данным InterMedia: всего через несколько месяцев после выхода тираж превысил 1 млн копий, а группа приобрела мегапопулярность. И если «Владивосток 2000» во всех смыслах и выглядит, и звучит хорошо, то «Крым 200» у многих пользователей вызвал ассоциацию с «грузом 200».

В ожидании выхода новых купюр в обращение (пока они появились в Москве, Крыму и на Дальнем Востоке), вспомним самые необычные банкноты, которые были выпущены на территории нашей страны.

Самой крупной по размеру купюрой Российской империи являлась ассигнация достоинством 500 рублей, выпускавшаяся с 1898 по 1912 год, которую в народе называли «петенькой». Ее размер – 27,5 см на 12,6 см. В 1910 году один «петенька» составлял две годовые зарплаты среднестатистического российского рабочего. (Кроме «петеньки» в свое время была еще и «катенька» – сторублевая банкнота с портретом Екатерины II.)

Самой крупной по покупательной способности после 1917 года стала купюра в 25 советских червонцев. Она была обеспечена 193,56 грамма чистого золота. Стоит отметить, что одновременно с выпущенным осенью 1922 года бумажным червонцем Советы начали выпускать золотые червонцы в виде монет 900-й пробы. По размеру советский червонец полностью соответствовал дореволюционной монете в 10 рублей.

В начале 1920-х годов в период гиперинфляции в Закавказской советской социалистической республике (Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР) выпустили денежный знак номиналом 1 миллиард рублей (разговорное – лимард, лимонард). На лицевой стороне купюры изображался номинал цифрами и прописью и содержались предупредительные надписи, а на обратной стороне художники изобразили женщину-рабочего, герб ЗСФСР и растительные орнаменты.

В страшные времена голода 1921 года Киевским Натурсоюзом были выпущены расчетные чеки достоинством в 1 пуд хлеба. Сообщалось, что «наименьшая купюра натурчека Союза равна 1 натуркопейке, составляющей 1/100 пуда ржаной муки, 10 натуркопеек составляют 1 пай, а 100 натуркопеек – 1 натуральный рубль (пуд ржаной муки)»

Самыми странными «деньгами» в СССР были чеки серии «Д», которые можно было отоварить в сети магазинов импортных товаров «Березка». Они представляли собой денежное обязательство Госбанка (Внешторгбанка) СССР о выплате указанной в чеке суммы и предназначались для расчетов с определенными категориями граждан – советскими загранработниками, дипломатическими, военными и техническими специалистами, в частности, специалистами «Зарубежстроя» и членами их семей. Все чеки печатались на Гознаке.

И, наконец, самые необычные банкноты советского времени пустили в оборот после революции в Якутии: там роль денег выполняли винные этикетки, которые выпускал глава Наркомфина республики Алексей Семенов. Известно о «винных» деньгах стало благодаря очерку «О единице» Максима Горького. Он писал: «Из всех бумажных денег, которые пускались в оборот на безграничном пространстве Союза Советов, самые оригинальные деньги выпустил Алексей: он взял разноцветные этикетки для бутылок вина, своей рукой написал на «Мадере» – 1 рубль, на «Кагоре» – 3 рубля, «Портвейн» – 10 рублей, «Херес» — 25 рублей, приложил печать Наркомфина, и якуты, тунгусы очень хорошо принимали эти деньги как заработную плату и как цену продуктов».