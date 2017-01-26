Все идет по плану. На ремонт дорог Тольятти снова выделят 1 млрд рубле

Благодаря своевременному формированию заявки департаментом дорожного хозяйства мэрии сегодня у города есть перспективный план ремонта дорог на 2017 год.

Вот уже четвертый год подряд на реконструкцию и ремонт дорожной сети Тольятти выделяются беспрецедентные суммы – в среднем по 1 млрд рублей. В 2017 году региональные власти продолжили эту традицию, заложив на эти цели еще один миллиард: письмо с подтверждением выделенных субсидий получил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павел Баннов. Учитывая, что софинансирование местного бюджета составит 56 млн, общая сумма, направленная на ремонт дорог, будет равна 1,059 млрд рублей: этого хватит на ремонт 635 тыс. кв. м дорожных покрытий.

Когда в 2013 году областные и муниципальные власти взялись за масштабное восстановление дорог Автограда, в департаменте дорожного хозяйства мэрии отметили: если в ближайшие три-четыре года финансирование останется в прежнем объеме, жители города в скором времени забудут о ямах и выбоинах. Сегодня эти надежды становятся реальностью: город регулярно получает по миллиарду каждый год на восстановление дорожной сети.

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В течение всего 2016 года ремонт городских магистралей шел массированными темпами, и в итоге за прошедшие 12 месяцев было отремонтировано около 20% дорожного полотна. Положительная динамика прослеживается и по объему аварийных дорог: их процент за прошедшие три года снизился с 52 до 33,9%.

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Многие тольяттинцы обратили внимание на особый подход подрядных организаций к качеству выполняемых работ. В мэрии отмечают, что в прошедшем году контроль над их работой осуществлялся сразу на нескольких уровнях. «Есть наш, муниципальный, контроль, как того требует законодательство. Есть контроль со стороны самого подрядчика (его лабораторией). Еще есть комплекс лабораторий, работающих по контракту с областным министерством строительства. Без их положительного заключения исполнитель просто не получит деньги из областного бюджета. И, наконец, министерство транспорта области периодически устраивает забор проб силами собственной лаборатории. За последние три года серьезных претензий к подрядчикам по толщине покрытия, плотности и водонасыщению не было», – говорит господин Баннов.

«Раз в неделю все объекты, где производится ремонт, посещает куратор из департамента дорожного хозяйства. Он отслеживает объемы выполненных работ, качество, соответствие проекту, смете и другим предусмотренным нормативам. Но куда более тщательно за происходящим следят неравнодушные горожане, которые при обнаружении нарушений незамедлительно направляют в мэрию письменные жалобы. В свою очередь куратор из департамента на следующей проверке спрашивает с нас по полной программе», – рассказывают в мэрии.

Руководитель дорожного департамента мэрии города отметил, что ежегодно в августе-сентябре отправляется заявка на получение субсидий в областное министерство на следующий год, поэтому сумма в 1 млрд рублей областных субсидий была ожидаема.

«Она максимальна с учетом той нагрузки, которая существует у нас на транспортных сетях в летний и осенний период, чтобы выполнить ремонт, не перекрывая при этом все движение, – комментирует «ПН» Павел Баннов. – Плюс те мощности, которые существуют вокруг города – железобетонные заводы, заводы по производству качественного щебня, битума, и «короткое плечо» транспортной доставки также позволяют ускорить объем работ и вложиться в существующее финансирование».

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Благодаря своевременному формированию заявки департаментом дорожного хозяйства мэрии в прошлом году сегодня у города есть перспективный план ремонта дорог на 2017 год. «Уже готова проектная документация, и в ближайшее время мы разместим открытый аукцион на электронной площадке».

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В этом году Тольятти в общей сложности получил на восстановление дорожной сети 1,059 млрд рублей. Надо сказать, что 215,7 млн рублей из этой суммы – средства, переходящие с 2016 года, они предусмотрены на ремонт четырех участков автодорог: улицы Диагональной (от Баныкина до Кунеевской), Комсомольского шоссе, улицы Кудашева и Южного шоссе. Всего же в наступившем году планируется отремонтировать несколько кольцевых авторазвязок и 16 дорог, большинство из них считаются стратегически важными для Тольятти.

Так, в Автозаводском районе будут отремонтированы пять участков магистралей на общую сумму 264 млн рублей: Фабричный проезд (от улицы Коммунальной до Южного шоссе с парковочными площадками возле колл-центра Сбербанка), улица Борковская (от Южного шоссе до Северной), Ботаническая (от Южного шоссе до Коммунальной), дорога от улицы 40 лет Победы до бульвара Здоровья и улица Спортивная.

В Центральном районе 387 млн рублей пойдут на ремонт следующих восьми дорог: улицы Лесной (от улицы К. Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), Баныкина (от Голосова до Комсомольской), улицы К. Маркса (от Лесной до Ленинградской), Мичурина (от Автозаводского шоссе до улицы Ленина), Л. Толстого (от Кудашева до улицы Ломоносова), улиц Гидростроевской, Строителей и Комсомольской.

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В Комсомольском районе ремонт коснется трех участков магистралей на общую сумму 192 млн рублей. Среди них главные магистрали района: улицы Громовой, Матросова (включая кольцевую развязку) и улицу Кунеевскую.

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«Конечно, 95% стоимости софинансирования ремонта дорог – это областные субсидии. 5% – городской бюджет, – поясняет Павел Баннов. – В казне города никогда не было и не будет такого колоссального финансового ресурса, в рамках своего бюджета мэрия может выполнять ремонт только небольших участков, что раньше и было до 2012 года».

Заслуга областных властей – в том, что необходимое финансирование в объеме 95% они выделяют каждый год. Задачи мэрии и нашего департамента – вовремя сделать соответствующие расчеты, подготовить необходимые проекты, собрать документацию и организовать работы. «В этом году все основные потребности города в ремонте дорог будут полностью удовлетворены. Отмечу, что у нас уже запланированы объекты на 2018 год, которые необходимо ремонтировать», – заявил чиновник.