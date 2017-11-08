Высокотехнологичное топливо

В индустриальном парке «Тольяттисинтез» запущено производство топливных брикетов из древесных отходов.

Резидент индустриального парка «Тольяттисинтез» — компания «Тара-Строй» — запустил линию по выпуску высокотехнологичных топливных брикетов из древесных отходов типа Pini Kay, соответствующих евростандартам. Производительность линии – 1 т/час.

Линия предназначена для переработки, калибровки, сушки сырья под большим давлением и при высокой температуре и далее – сжатия и упаковки брикетов (евродров). В процессе сжатия из древесины выделяется вещество, которое содержится в клетках растений и придает им прочность и твердость, — лигин. За счет него происходит склейка брикетов, поэтому дополнительные добавки и связующие вещества при производстве не используются. После брикетирования евродрова остужаются и упаковываются.

Сырьем для производства топливных брикетов являются деревоотходы крупных предприятий, деревоперерабатывающих производств, отходы, полученные при переработке древесины от плановых вырубок.

«Древесные топливные брикеты являются экологически чистым видом топлива. Они отличаются наиболее высокой теплотворностью, наименьшим образованием золы при сгорании и наименьшим выделением вредных веществ при горении», — говорит директор компании «Тара-Строй» Евгений Салиенко.

Топливные брикеты предназначены для использования в каминах, системах отопления производственных помещений.

Пуск линии стал первым этапом реализации проекта «Тары-Строй» по изготовлению транспортной тары из композитных материалов. На втором этапе компания планирует приобретение, монтаж и пуско-наладку прессового оборудования. Транспортная тара будет изготавливаться из композитного материала на основе деревоотходов с применением технологии термического формования. Особенность тары заключается в применении уникального способа соединения пластин стенки путем сопряжения их элементов. Благодаря этому тара становится сборно-разборной, не теряя при этом своих прочностных характеристик. Тара многоразового использования эргономична, удобна при штабелировании, имеет малый вес, обладает повышенной прочностью, в том числе от внешних климатических и механических воздействий. Конструкция тары запатентована компанией «Тара-Строй».

Информационная справка:

Индустриальный парк «Тольяттисинтез» является первым частным индустриальным парком на территории Самарской области, созданным по инициативе головной компании СИБУР. Юридический статус парка получен в 2014 году. Индустриальный парк развивается по типу greenfield&brownfield. На сегодняшний день в парке разместились 12 резидентов с проектами различной специализации и масштаба. «Тольяттисинтез» является одной из инвестиционных площадок Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР), статус которой позволяет инвесторам получать преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.