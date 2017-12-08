Я подаю на развод

Сколько стоит расторгнуть брак в Тольятти.

«И жили они долго и счастливо», – именно так описывается семейная жизнь в сказках. Однако в современных реалиях почти 50% российских семей распадается. Согласно данным Росстата, за 2016 год в Самарской области было зарегистрировано 14 тыс. разводов. На прошедшей неделе «ПН» выяснил, поможет ли брачный контракт решить проблемы, какие изменения введут в бракоразводный процесс и во сколько обойдется данная процедура.

Без претензий

Самый простой вариант – обоюдное желание обоих супругов расторгнуть брак. При этом если у них нет детей и каких-либо споров относительно имущества, развестись можно в ЗАГСе, оплатив госпошлину – 650 рублей с каждого человека. Скромные деньги по нынешним временам. Ну если же один из супругов признан пропавшим без вести, недееспособным или получил уголовное наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет – развод будет стоить и вовсе 350 рублей.

Отметим, что несколько лет назад госпошлину за развод чуть было не увеличили до 30 тыс. рублей, дабы сократить количество распавшихся семей. Однако вовремя опомнились и оставили все как есть.

«Количество разводов, возможно, и сократится: не каждый может найти такие деньги, – говорит адвокат адвокатского бюро «Фортис» Игорь Матин. – Хотя и в этом случае можно попросить суд рассрочить оплату, и он, вероятнее всего, пойдет навстречу. Но саму проблему размер взноса не решит. В конце концов, разойтись и заниматься разделом имущества можно и находясь в официальном браке».

Без перемирия

Однако «мирных» разводов встречается не так уж много – чаще всего семейным парам есть что делить. После того как отношения разрушились и пути назад нет, каждый пытается отвоевать то, что он считает своим. И если с бытовыми вещами и предметами все решаемо, то раздел крупного имущества (квартиры, машины, дачи) обычно становится серьезной проблемой.

«Как правило, граждане имеют общее представление о процессе: кто-то разводится не в первый раз, кто-то знает, как правильно подавать заявление в суд. Да и сама ситуация, на первый взгляд, кажется простой. Но во время процесса иногда появляются подводные камни: человек может не понять процессуальные тонкости или же неадекватно среагировать на что-то. Поэтому лучше прибегнуть к помощи профессионала», – говорит адвокат Матин.

Такая помощь, само собой, значительно облегчает и ускоряет процесс: если ситуация простая, ее разрешение займет примерно полтора месяца. Что касается оплаты юридических услуг, то сумма зависит от стоимости и количества имущества, которое делится супругами. В среднем в Тольятти на это придется потратить около 25 тыс. рублей.

Без доверия

Упростить положение супругов при разводе может правильно составленный брачный договор. «Удивительное рядом: тольяттинцы до сих пор относятся к данному документу скептически, – считают специалисты. – Подписание подобных бумаг воспринимается как недоверие. А ведь, если хотя бы один из вступающих в брак имеет серьезные денежные накопления или несколько объектов недвижимости, подстраховаться все же имеет смысл». Составление брачного договора обойдется в 7–8 тыс. рублей. Еще 500 рублей потребуется на его заверение нотариусом.