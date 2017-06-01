Завтрак на траве

Сколько стоит отдых на природе в Тольятти.

То, что отдых на природе полезен для здоровья, давно поняли не только врачи, но и обыватели. Проводя свободное время на свежем воздухе, мы обеспечиваем организм необходимым количеством кислорода. А если подобное времяпрепровождение сопровождается хорошей погодой и отличным настроением, то найти альтернативу ему просто невозможно. «ПН» узнал, какие загородные экскурсии предлагают местные турфирмы и в какую сумму обойдется прогулка на яхте.

Богатырские забавы

Как это чаще всего бывает, люди, живущие вблизи от достопримечательностей, обычно никогда их не видели. Так, не все коренные петербуржцы были в Эрмитаже, а многие москвичи ни разу не посещали Третьяковку, хотя туристы из других городов и стран готовы отстоять огромную очередь, чтобы попасть в эти известные всему миру места.

То же самое можно сказать о жителях Тольятти, который славится своими природными красотами. Местные туристические агентства предлагают множество экскурсий. Например, Туристский информационный центр организует поездки в Каменную Чашу – гигантскую чашу с каменными блоками, из-под которых бьет родник (960 рублей), на гору Стрельная, с которой открывается невероятный вид (1050), на Молодецкий курган (860).

Кроме того, можно посетить «Богатырскую слободу» – реконструкцию древнерусского кремля, расположенную на территории Самарской Луки. Экскурсию туда предлагает «Тольятти-тур». Помимо трансфера, в стоимость входят богатырские забавы: стрельба из лука, примеривание кольчуги и даже метание топора. Стоимость такой поездки – 1,3 тыс. рублей. Кроме того, за 1,1 тыс. рублей можно совершить путешествие в Лукоморье: посетить три старинных села – Сосновый Солонец, Винновку и Осиновку.

Морские прогулки

Если долго ехать и много ходить не самый подходящий вариант, можно арендовать яхту для морской прогулки, так как цены на развлечение приемлемые. Вариантов масса: так, прогулка на гоночной яхте стоит 1,5 тыс. рублей, аренда яхты «Молния» в течение часа – 2 тыс. рублей, катера – 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, в «Богатырскую слободу» можно не только доехать на автобусе, но и организовать круиз. Такая поездка по воде для 10 человек обойдется в 15 тыс. рублей. В стоимость также входит посещение молодецкого кургана и пляжа «Золотые пески». Прокатиться можно не только на катерах и яхтах. Речной вокзал организует прогулки на «омике». Часовая поездка по Волге из Комсомольского района будет стоить 170 рублей, из Автозаводского – 190 рублей.

Загородный пикник

Иногда определиться со своими желаниями нелегко. В этом случае можно отправиться в специальные парки отдыха и выбрать себе развлечение по вкусу. Например, «Спин-спорт» предлагает аренду открытого корта для большого тенниса. Заплатить за нее нужно 450–600 рублей в час в зависимости от времени и дня недели. За 300 рублей можно поиграть в мини-гольф, а за 400 рублей пострелять из лука.

Кроме того, есть возможность арендовать зону для пикника, в которой могут разместиться до 15 человек. В стоимость 1,5 тыс. рублей входят мангал, стол, скамейки и вода. Для удачного отдыха достаточно будет взять с собой что-нибудь перекусить. Например, сэндвичи или бутерброды помогут умерить разыгравшийся на свежем воздухе аппетит.

На «Ранчо» также можно устроить пикник, правда, аренда зоны обойдется несколько дороже – от 2 тыс. рублей. Помимо обычных развлечений, там можно покататься на лошадях. 15 минут верхом на лошади стоят 400 рублей, 30 минут – 500 рублей, а час – 800 рублей. Также можно устроить настоящий лучный бой. Два часа игры на 10–12 человек стоит 4,8 тыс. рублей в будние и 5,1 тыс. в выходные дни.