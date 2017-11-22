Здоровое питание

От резидента «Жигулевской долины».

Год назад «ПН» освещал деятельность производства функционального питания «Чайный час», которое в октябре 2015 года получило статус резидента технопарка «Жигулевская долина» с проектом разработки рецептуры кондитерских изделий, предназначенных для здорового и полноценного питания. О том, каких успехов добился резидент за последний год, рассказывает директор Лариса Карпенко.

– Лариса Рашитовна, напомните об особенностях вашего проекта, с которым ваша компания стала резидентом технопарка.

– Целью нашего проекта «Чайный час» является разработка рецептуры и ассортимента кондитерских изделий функционального назначения, предназначенных для ежедневного питания всем, кто следит за своим здоровьем. Все наши изделия (кексы) выпекаются из низкоуглеводной смеси пищевых волокон как альтернативы традиционной зерновой муке. В качестве ингредиентов в основном используется смесь из овсяных и пшеничных отрубей, так как они обладают пониженной калорийностью, а также мы используем такие ингредиенты, как семена чиа, гороховые и цитрусовые волокна, мука подорожника, черемуховая клетчатка.

– Состав этих продуктов – ваша эксклюзивная рецептура?

– Да, и она уже запатентована. Продукт, который мы создаем, направлен не только на получение удовольствия от традиционного ритуала чаепития, но и на оздоровление за счет снижения холестерина, нормализации работы пищеварительной системы.

– Есть ли какие-то подтверждения пользы вашего продукта?

– Сейчас мы ведем активную работу по изучению действия нашей продукции при различных системах работы с лишним весом. В этой связи активно сотрудничаем с такими организациями, как НИИ гигиены и экологии человека Самарского государственного медицинского университета. Это старейшее научное учреждение Самарской области и одно из старейших научных учреждений России. Самарский спортивно-оздоровительный комплекс, проект «Невесомость», первый в Самаре интернет-проект о худеющих людях – предоставляем нашу продукцию людям, участвующим в проектах, а врачи и тренеры внимательно наблюдают за клиентами и действием наших кексов.

– Как развивалась ваша компания в 2016–2017 годах?

– Мы работали над созданием нового продукта – десерта. Подготовили документы на данную продукцию, планируем в ближайшее время закончить с упаковкой и выпустить первую партию в продажу.

– Чем отличается ваш десерт от традиционных кондитерских продуктов?

– Поскольку основная функция сбалансированного питания – это насыщение организма правильными микроэлементами, мы решили идти в его создании не от вкуса и наслаждения, а от пользы. Поэтому в основу десерта входят коллаген, пищевые волокна, ряженка и фруктово-ореховые компоненты. В результате получился муссообразный продукт, расфасованный в баночки. По консистенции он похож на традиционный пудинг, но по составу – полезная биодобавка. Основная целевая аудитория нового продукта – люди в стиле ЗОЖ, фитнес-ориентированные, бодибилдеры.

– Когда вы планируете выпустить ваш десерт на рынок?

– Пробные партии будут готовы к Новому году, а полный выход запланирован на первый квартал 2018 года. Что касается кексов, то они уже более года продаются через интернет-кондитерскую (www.teatimetlt.ru) и сеть магазинов «Миндаль». Также с фитнес-клубами и спортсменами мы проводим совместные проекты для достижения положительных результатов в сбросе лишнего веса или в период «сушки».

Небольшое количество продукции мы сейчас отправляем в другие регионы – в Москву, Казань, Ульяновск. Нам бы хотелось наладить работу с этими регионами более плотно.

– Что дает вам статус резидента «Жигдолины»?

– Это поддержка в вопросах организации бизнеса, информирование об изменениях в законодательстве, актуальных проблемах поддержки бизнеса, о грантовых и учебных программах. В то же время это еще и кредит доверия клиентов: когда они узнают, что наше производство находится на территории технопарка, – это становится некой гарантией качества и хорошего уровня работ.