Земельное дело АВТОВАЗа

Почему Тольятти не хватает денег? Их забрали.

Как известно, основным источником доходов, наполняющим бюджет Тольятти, всегда был земельный налог, а самым крупным плательщиком этого налога являлся АВТОВАЗ. В среднем завод вносил в местные и региональные бюджеты почти 2 млрд рублей в год, и даже приход московской команды в 2005-м не повлиял на сокращение этой суммы. По итогам же 2016 года сумма налогов автогиганта в местные бюджеты составила всего 135 млн рублей. Обескровливание региона стало возможно после загадочной сделки по продаже 653 га земли под автозаводом, которая произошла еще в 2012 году. Как это было – в расследовании «ПН».

Для начала немного данных из отчетов по МФСО ПАО «АВТОВАЗ», которые находятся в открытом доступе. Вот, к примеру, кризисный 2008 год: сумма налогов, выплаченных автопредприятием в местные и региональные бюджеты, составила 2,145 млрд рублей. В 2011 году сумма налога сократилась до 1,816 млрд рублей. Глобальное падение началось после 2013 года, который стал последним «миллиардным» годом налоговых платежей АВТОВАЗа – тогда местный и региональный бюджеты получили 1,532 млрд рублей. В 2014-м АВТОВАЗ заплатил в местные бюджеты уже 407 млн рублей, в 2015 году – 311 млн, а по итогам 2016 года – всего 135 млн рублей.

Причина снижения налоговых платежей городу и региону кроется в массовых сокращениях и уменьшении отчислений по земельному налогу, который составлял львиную долю местного бюджета. О сокращениях поговорим в следующий раз, а сейчас – о земельном вопросе. Дело в том, что сама сделка по продаже ПАО «АВТОВАЗ» земли под предприятием, принадлежавшей ранее государству, выглядит как настоящий детектив. А произошло все так.

1 января 2012 года заканчивался срок приватизации земельных участков под промышленными предприятиями. Пресс-центр автозавода тогда сообщил, что за предприятием зарегистрировано право аренды на участок площадью 653 га под основной производственной площадкой. «Компания платит за земельный участок по договорам аренды, заключенным с мэрией Тольятти и другими ведомствами. Вместе с тем АВТОВАЗ планирует выкупить эту землю, но данные мероприятия являются достаточно затратными и финансово обременительными для автозавода. Компания считает актуальной инициативу о снижении цены выкупной земли», – заявили в пресс-службе в 2012 году.

В конце 2013 года министерство имущественных отношений Самарской области утвердило новую кадастровую оценку земель в регионе, от размера которой исчисляется, собственно, и сам земельный налог. Согласно созданной тогда публичной кадастровой карте, стоимость земельного участка под АВТОВАЗом составила 9 млрд рублей. То есть (исходя из расчета земельного налога в 1,5% от кадастровой стоимости участков) АВТОВАЗ должен был заплатить в городской бюджет 135 млн рублей за использование земли. У предприятия явно были другие идеи по размеру суммы, и с лета 2014 года автопроизводитель подал к ведомству 22 исковых заявления, из которых выиграл 18, сократив кадастровую стоимость земель до 4,2 млрд рублей, что дало возможность уменьшить налог на землю до 63 млн рублей. Для этих целей, кстати, автозавод вызывал своего независимого оценщика.

Областная кадастровая палата попыталась оспорить в апелляционной инстанции десять судебных решений по АВТОВАЗу, но результат оказался еще более ошеломляющим: в 2015 году завод выиграл эти заседания, снизив кадастровую стоимость площадки еще до 3,7 млрд рублей. Таким образом, размер земельного налога ПАО сократился до 55 млн рублей в год.

На последнем заседании, которое, напомним, проходило в 2015 году, всплыл любопытный факт: представитель Росреестра отмечал, что вазовский участок принадлежит государству, а к участию в деле не привлечены его представители. В ответ на это заявление представитель АВТОВАЗа парировал, что участок принадлежит предприятию еще с 22 августа 2013 года: в данные Росреестра вкралась ошибка, заявил юрист. Документы об этом (свидетельство о праве собственности на землю) были незамедлительно представлены суду.

На запрос «ПН» в Департамент управления муниципальным имуществом администрации Тольятти о подробностях той сделки пришел такой ответ: «Территория головного предприятия АВТОВАЗа по адресу Южное шоссе, 36, принадлежала Территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом (ТУ «ФАУГИ» – сегодня Росимущество). ТУ «ФАУГИ» продало ПАО «АВТОВАЗ» участок под предприятием в 2012 году. Документ о праве собственности ПАО «АВТОВАЗ» получило в 2013 году».

И вот здесь возникает главный вопрос: для чего АВТОВАЗу, который является собственником участка с 2013 года, надо было целых два года судиться с Росреестром в арбитраже? Зачем было тратиться на независимого оценщика? Почему свидетельство о собственности не было представлено суду в момент подачи иска Росреестром? Для чего нужны были заводу, последовательно уменьшающему свои траты, эти судебные издержки?

Есть одно предположение: сделки в 2012-м на самом деле могло и не быть. Ну, не успел завод запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда под названием «приватизация земельных участков под промышленными предприятиями», а платить земельный налог городу в планах у топ-менеджмента предприятия не было. А потом, вероятно, все оформили задним числом.