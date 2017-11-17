Жильцы заплатят дважды?

Управляющий против телохранителя

Истец: Наталья Гасанова

Ответчик: ООО «Эдванс»

Предмет спора: 27,8 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО УК «Небо» Наталья Гасанова в самарском арбитраже пытается добиться принятия обеспечительных мер в виде запрета службе судебных приставов Тольятти взыскивать задолженность с собственников жилья в размере 27,8 млн рублей в пользу ООО «Эдванс» – компании, к которой перешла дебиторская задолженность УК «Небо».

3 мая текущего года ООО УК «Небо» признано банкротом, конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев, управляющим назначена Наталья Гасанова. Долги УК «Небо», которую контролировал Гаик Ягутян, достались ООО «Эдванс» по договору цессии. Осенью 2016-го собственники домов, которые обслуживало ООО УК «Небо» (улица Автостроителей, 90; Приморский бульвар, 18 и 42; проспект Степана Разина, 72 и 76; улица 40 лет Победы, 82), получили объявления следующего характера: «В соответствии со статьей 383 ГК РФ настоящим письмом извещаем вас о том, что между ООО УК «Небо» и ООО «Эдванс» заключен договор об уступке права требования от 1 октября 2016 года, в соответствии с которым наша организация приняла право (требование) дебиторской задолженности, сложившаяся в результате неоплаты сумм за содержание, текущий ремонт общего имущества, коммунальные услуги по договору управления многоквартирным домом к вам как собственнику (нанимателю) жилого (нежилого) помещения». По словам наблюдателей рынка, руководителем компании «Эдванс» является бывший телохранитель Гаика Ягутяна Роман Томбасов.

Изучив документы должника, в августе управляющая обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании договора цессии недействительным. В заявлении Гасановой также указывалось о необходимости вернуть УК «Небо» права требования к собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, находившихся на обслуживании УК, в размере 27,8 млн рублей.

В рамках рассмотрения заявления о признании сделки должника недействительной конкурсный управляющий также заявила о важности принятия обеспечительных мер в виде запрета службе судебных приставов Автозаводского и Центрального районов Тольятти взыскивать дебиторскую задолженность с физических лиц в пользу ООО «Эдванс». Рассмотрев заявление Гасановой, арбитражный суд первой инстанции отказал в его удовлетворении. По мнению суда, «в заявлении о принятии обеспечительных мер конкурсным управляющим Гасановой не приведено никаких доводов о том, каким образом непринятие заявленных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо их непринятие причинит значительный ущерб заявителю».

«Необходимость принятия таких мер заявитель обосновывает возможностью уменьшения размера дебиторской задолженности физлиц по оплате коммунальных услуг, переданной ООО «Эдванс» по договору уступки права требования и утрате возможности ее возврата в конкурсную массу должника, – говорится в решении суда. – Таким образом, заявленные обеспечительные меры фактически направлены на приостановление взыскания по исполнительным листам. Суд полагает необходимым отметить, что подобный запрет приведет к нарушению нормы ст. 13 Гражданского процессуального кодекса РФ, предусматривающей обязательность и неукоснительное исполнение судебных постановлений. Другими словами, судом не допускается приостановление взыскания по исполнительному листу в качестве обеспечительной меры. При этом конкурсный управляющий не лишен права на принятие законных мер по возврату взысканной дебиторской задолженности с физических лиц в пользу ООО «Эдванс».

Данное решение обжалуется в апелляционной инстанции самарского арбитража.