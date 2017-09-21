Жизнь взаймы

Сколько стоит проверить свою кредитную историю.

По данным, полученным Объединенным кредитным бюро, в настоящий момент из 47 млн россиян, имеющих кредиты, почти 8 млн граждан должны уже более 500 тыс. рублей и имеют просрочку по платежам не менее 90 дней. Но даже если человек уверен в своей кредитной истории (КИ), эксперты советуют проверять ее как минимум раз в год. На прошедшей неделе «ПН» выяснил, где и как можно запросить важный документ и во сколько такая информация обойдется.

Почти бесплатно

Так уж вышло, что, заплатив любой штраф, можно благополучно забыть о нем навсегда. И даже судимость после ее погашения или снятия согласно закону считается аннулированной, а отсидевший человек восстанавливается в своих правах и судимым не считается. Ну, по крайней мере, так должно быть. Зато одна просрочка платежа по кредиту может изрядно подпортить жизнь.

Если в себе и в своевременности собственных выплат можно быть уверенным на 100%, то всецело доверять окружающему миру в этом вопросе все же не стоит. Например, может произойти сбой в системе, что-то перепутают в банке или же честное имя запятнает кредит, оформленный мошенниками.

Раз в год можно бесплатно запросить информацию в 17 бюро кредитных историй (БКИ), одно из которых находится в Тольятти. Однако на деле оказывается, что получить отчет совсем без денег практически невозможно. Так как нужно заполнить запрос и заверить подпись на нем у нотариуса (что уже требует материальных затрат), ну а потом отправить документ в бюро и ждать ответа или лично обратиться в офис БКИ.

С помощью банка

На самом деле, для того чтобы запросить свою кредитную историю в БКИ, необходимо знать, в каком из них она находится и какой ей присвоен код. В свою очередь эти данные можно получить в Центробанке. И тут стоит выдохнуть и осознать: бесплатная кредитная история (КИ) – это долго и все равно за деньги. Система та же: заполнение запросов, заверение, отправление, ожидание.

Проще всего сразу обратиться за помощью в финучреждение. Сделать это можно в офисе или на сайте банка, если ранее уже приходилось с ним сотрудничать. На сегодня такую услугу предлагают 14 крупнейших банков страны. Стоимость получения КИ варьируется от 200 рублей в «Русском стандарте» (если делать это впервые и онлайн) до 3 тыс. рублей в Почта банке.

В Сбербанке услуга обойдется в 580 рублей. За эти деньги можно узнать свой рейтинг, проверить наличие активных кредитов и карт, данные по уже закрытым займам и узнать, запрашивал ли кто-то историю ранее. Самый дешевый вариант – получить краткий отчет в Тинькофф банке всего за 59 рублей. Если же информацию не найдут, денег не возьмут вообще.

Через интернет

Еще один способ облегчить себе жизнь – онлайн-сервисы по оценке кредитной истории физических лиц. Их преимущества – минимальные затраты времени и исходные данные. Используя фамилию, имя, серию, номер паспорта и электронный адрес, можно получить КИ за несколько минут.

Из минусов – этот отчет скорее можно назвать мини-выпиской. Да, такие важные данные, как кредитный рейтинг или наличие просрочки, в ней указаны. Однако подробной информации о том, в каком банке был взят заем или по какому кредиту имеется долг, отчет не подразумевает.

Стоимость онлайн-услуг вполне доступна. Например, сервис «3БКИ» за 299 рублей отправит разовый отчет вам на почту в течение пяти минут. А «Мой рейтинг» за эту же сумму обещает предоставить информацию уже через минуту. Кроме того, в качестве бонуса вы бесплатно получите рекомендации по улучшению своего кредитного рейтинга.