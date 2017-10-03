Зима будет долгой

Владимир Ягутян считает, что надо приготовиться.

Новая рубрика «ПН» под названием «Послезавтра» – это попытка предсказать недалекое будущее или просто порассуждать о том, что ждет Россию в среднесрочной перспективе после выборов президента в 2018 году. В качестве колумнистов мы приглашаем известных тольяттинцев из разных сфер бизнеса и политики с принципиально разными взглядами на наше мироустройство. В очередной серии предприниматель Владимир Ягутян высказывает опасение, что может реализоваться драматический сценарий, но робко надеется на перемены.

В России жизнь движется не линейно и не по спирали. Ее существование во времени – это хождение по кругу. Это такое проклятие. Кем оно было наслано или чем заслужено – разговор отдельный. Мы просто имеем факт. В этой аномальной зоне все повторяется. Так или иначе. Иногда буквально. Иногда как фарс. Иногда как трагедия.

То, что мы наблюдаем в данный момент, – очевидное тому подтверждение. Россия вошла в цикл, который уже пережила 40 лет тому назад. Тот период известен в истории под названием «застой». То был «застой» брежневский, сейчас путинский или «Застой 2.0». Говорю это со знанием дела, поскольку застал и неплохо помню советскую эпоху.

Конечно, полной идентичности нет, но это и понятно – время свои коррективы в детали все-таки вносит. Основная причина нового «застоя» состоит в том, что среди влиятельных групп интересов и в обществе в целом нет внятного запроса на реформы. Трагедия при этом заключается в том, что это все надолго – точно как и тогда. Брежневский застой длился четверть века и закончился вовсе не со смертью престарелого генсека. В этом смысле Владимир Путин вполне может нас «осчастливить» еще 20 годами своего «рабского труда на галере».

Что я понимаю под застоем? В первую очередь экономическую стагнацию. Сколько-нибудь существенного роста экономики нет, и его вряд ли стоит ожидать. Как и в поздние советские годы, развиваются лишь оборонка да сырьевой сектор. Все остальное убого, загибается без инвестиций и душится коррупцией. Идей нет. Драйва нет. Китайские темпы роста 6–8% в год представляются научной фантастикой.

Сейчас Путин что-то пытается говорить о реформах и даже дает специалистам поручения подготовить какие-то программы на свой очередной президентский срок. Но для меня совершенно очевидно то, что никакие прогрессивные реформы, вроде кудринской, реализовываться не будут. Будет выдерживаться тот же самый госкапиталистический курс с ручным управлением экономикой. Разве только повысят налоги и поднимут пенсионный возраст.

Вы меня спросите: «Как же так?! Ведь очевидно, что все это гибельно и приведет к разрушению системы! Ведь этим и закончился тот, прежний «Застой 1.0» в конце 80-х годов!» И я вам отвечу: «Да, это очевидно». Но меняться в стране все равно ничего не будет. Потому что у любых реформ должен быть заказчик и инициатор, готовый взять на себя ответственность за их результат. А вот с этим у нас как раз большая проблема.

В России, как я уже сказал, просто нет реальных влиятельных сил, заинтересованных в обновлении и проведении политики реформ. Одни – бенефициары власти от высшего чиновничества, олигархов и до силовиков – удовлетворены сложившимся положением вещей. Удовлетворены по понятным всем причинам, о которых и нечего говорить. Другие? А других нет! Ну, не считать же в самом деле Алексея Навального реальной силой, способной сподвигнуть страну на путь обновления. Народ? А народу главное – чтобы не было войны и революции. О необходимости реформ говорят лишь интеллектуалы, которые воспринимаются властью и большинством населения как маргиналы и «пятая колонна».

При этом власть действует весьма эффективно, в лучших советских традициях, используя те же инструменты, что применяли в прежней «брежневской» системе. ФСБ, как когда-то КГБ, умело нейтрализует лидеров оппозиции, а полиция с Росгвардией показательно играют мускулами на улицах и площадях. Но главное даже не это! Главное оружие системы – это шикарно отлаженный механизм госпропаганды. Телевизоры просто выели мозги у 80% населения страны! Поэтому нам всем и предстоит жить в длительном застойном безвременье.

«Зима будет долгой, надо приготовиться», – сказал герой известной пьесы Евгения Шварца. Вы опять спросите меня: «Так что же, смириться, окуклиться и приготовиться к спячке?» А на этот вопрос у меня нет четкого ответа. Могу лишь сказать, что я не согласен с тем, что «добро нужно пытаться сделать из зла, потому что его просто больше не из чего делать». Из зла получается только новое зло! Поэтому нужно каждому поскрести у себя внутри и попытаться найти хоть крупинку добра и решимости что-то изменить. И тогда, возможно, у нас и у страны появится какой-то шанс избежать того драматического сценария, который уже был тут реализован после завершения «застоя 1.0».