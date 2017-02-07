Зона не в счет. Фискалы увеличили налог резиденту ОЭЗ

Налоговики не поленились приехать в ОЭЗ, где должна была вести свою деятельность «Озон Фарм», и установили, что производственный объект компании находится на стадии строительства.

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Истец: ООО «Озон Фарм»

Ответчик: МИФНС № 15

Предмет иска: 1 млн рублей

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ООО «Озон Фарм» вот уже более года борется с МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам. В самарском арбитраже в настоящий момент рассматриваются два дела ООО к налоговикам: одно о признании незаконным доначисления налога на прибыль в размере 1 млн рублей, второе – требование оплатить убытки, возникшие в результате проведения на предприятии силовой акции по выемке документов.

Осенью 2016 года ООО «Озон Фарм» обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просило признать незаконным решение МИФНС № 15 о доначислении ООО «Озон Фарм» налога на прибыль, возникшую в результате разниц курса валют, в размере более 1 млн рублей в связи с оплатой авансов по международным контрактам в рамках соглашения по ОЭЗ. Также ООО просило признать правомерным применение «Озон Фарм» пониженной ставки в размере 0% по налогу на прибыль в отношении указанных курсовых разниц.

ООО «Озон Фарм», ссылаясь на закон Самарской области, указывает, что ставка налогообложения 0% предусматривается для резидентов особой экономической зоны. Истец, являясь резидентом ОЭЗ, уверен, что имеет право пользоваться пониженной ставкой.

Согласно документам, представленным в суд, «Озон Фарм» ведет производственно-промышленную деятельность в ОЭЗ в соответствии со своим бизнес-планом. Один из пунктов плана – создание производственных, административных и складских помещений общей площадью не менее 39,7 тыс. кв. м. В целях исполнения обязательств общество заключило несколько международных контрактов, направленных на приобретение оборудования, на сумму €6,5 млн. Для осуществления платежей по международным контрактам ООО приобрело в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» валюту (евро) и заплатило международным производителям аванс на общую сумму €2,3 млн.

Заявитель указывает, что валюта приобреталась им заранее, в целях своевременного осуществления платежей. Таким образом, основной целью ее приобретения являлось исполнение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ в части создания им как резидентом производственных, административных и складских помещений. Указанные средства (€2,3 млн) до момента их платежа в адрес контрагента размещались в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России», по ним начислялись проценты.

В результате данных операций ООО «Озон Фарм» в течение девяти месяцев 2015 года получило внереализационные доходы, которые сложились из курсовых разниц (29,7 млн рублей) и процентов (16 тыс. рублей). В отношении указанных сумм, как считает общество, им правомерно применена пониженная ставка в размере 0% по налогу на прибыль.

В ходе анализа выписок банка о движении денежных средств ООО «Озон Фарм» инспекцией установлено, что в отчетном периоде поступления от производственной деятельности, а также от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, отсутствуют. Инспекцией был проведен осмотр территории ОЭЗ, на которой «Озон Фарм» должна осуществлять производственную деятельность, и установлено, что на ней велись строительные работы, половину участка занимает железобетонная конструкция будущего здания.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода: объект находится в стадии строительства и не может быть использован для извлечения прибыли от осуществления производственной деятельности. «Таким образом, указанная выше прибыль получена ООО не от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, а от размещения на банковских счетах денежных средств», – посчитали судьи.

Еще один судебный процесс связан с выемкой налоговиками документов и серверов, произошедшей прошлым летом. После чего «Озон» понес убытки, которые компания оценила в 22,2 млн рублей. Эти деньги представители ООО также пытаются взыскать через суд.