А ну-ка, девушки!

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 26 февраля по 4 марта.

Тольяттинская теннисистка Касаткина – двадцатая ракетка мира. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Плетнева: «Женщина если не хочет, никто и домогаться не будет». Думская улица Санкт-Петербурга стала полем боя гомофобов и трансвеститов. Украинский диджей Михайлова: «Кыргызстан – самая отсталая страна». В Портленде сорвали лекцию профессора биологии, которая заявила, что мозг у мужчин и женщин работает по-разному. На рынок вышло виски Jane Walker.

Даша против всех

На прошлой неделе в Тольятти пришли приятные новости: наша землячка, воспитанница местной теннисной школы Дарья Касаткина стала 20 ракеткой мира. Об этом свидетельствует новый рейтинг-лист женской теннисной ассоциации.

Тольяттинка прекрасно выступила на теннисном турнире в Дубае, что, собственно, и обеспечило ей такую высокую позицию в рейтинге. На данный момент это лучшее достижение Касаткиной. Ранее ее лучшим результатом было 23 место. Более того, в чемпионской гонке WTA Даша взлетела сразу на 29 пунктов и сейчас занимает 11 строчку. Таким образом, она является лучшей теннисисткой России.

Депутат против копирования

В нашей стране нет проблемы домогательств до женщин на рабочем месте, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

– Мы же в конце концов не в Америке. Почему мы должны все копировать? Женщина если не хочет, никто и домогаться не будет, – пояснила свою позицию она.

Плетнева предположила, что мужчины могут столкнуться со слишком большой ответственностью при ухаживаниях, если принять закон против домогательств. Она уверена, что в России мужчины и женщины имеют равные права с 1917 года. При этом народная избранница сообщила, что будет бороться с проблемой неравенства зарплат, так как соответствующего закона в РФ пока нет.

Гомофобы против трансвеститов

А в Санкт-Петербурге есть Думская улица, на которой расположен модный клуб. На минувшей неделе в сети появилась видеозапись конфликта, случившегося около дверей заведения. Суть истории: к стройным длинноволосым дамам на каблуках и в коротких юбках подошел мужчина.

– Красавицы, не найдется ли у вас зажигалки? – поинтересовался он.

Зажигалка нашлась. Однако пока мужчина прикуривал, присмотрелся к дамам и понял – что-то в них не так. Не найдя ничего лучше, он прямо в лоб и в довольно грубой форме спросил, а не мужчины ли нетрадиционной сексуальной ориентации стоят перед ним. Хрупкая с виду «девушка» обиделась и ударила грубияна-гомофоба ногой. Удар был таким сильным, что тот отлетел на припаркованную рядом машину. Тут же к «подруге» на помощь прибежала еще одна «красотка», а за мужчину вступился его знакомый.

В итоге поле боя осталось за трансвеститами: одному участнику битвы удалось убежать, а второй в буквальном смысле ползком покинул ристалище.

Диджей против Кыргызстана

Диджей с Украины Юлия Михайлова, задержанная на пять суток за выступление топлесс в ночном клубе Бишкека, покинула Кыргызстан, не дождавшись решения суда второй инстанции. Уточняется, что девушку выпустили из приемника-распределителя только потому, что решение суда на тот момент не вступило в силу.

«По законодательству, если решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать, что она и сделала. Процесс в суде второй инстанции еще не начался, а Михайлова уже покинула страну. Если Бишкекский городской суд оставит решение без изменений, то девушка должна понести наказание в полной мере», – сообщили в местной милиции.

Задержание артистки вызвало бурное обсуждение в социальных сетях – пользователи выступили в защиту Михайловой. На следующий день после того как она успешно покинула страну, диджей на своей странице в Instagram назвала Кыргызстан «самым отсталым и неразвитым государством в мире».

Биолог против активисток

В Портлендском университете состоялась конференция под названием «Нам нужно поговорить о разнообразии». Докладчиком выступила профессор биологии Хизер Хейер. Биолог начала лекцию с того, что заявила: биологический пол человека, как и понятие гендера (восприятия пола), не может измениться в ходе эволюции.

«Анатомия и физиология мужчин и женщин различается вне зависимости от того, что думает об этом общество», – сказала она. Сразу после этих слов несколько женщин поднялись со своих мест и начали шуметь. Хейер продолжила: «Вы можете обижаться, но это правда. У мужчин и женщин разный рост, разный объем мышечной массы, по-разному откладывается жир, и мозг тоже работает по-разному».

В ответ на это протестующие дамы вывели из строя аудиосистему, и лектор не смогла продолжить выступление. Дебоширы, которых в итоге задержала полиция, заявили, что у Хейер «промыты мозги, и они не собираются слушать фашистские высказывания».

Джейн против Джонни

Производитель алкоголя Diageo запускает женскую версию логотипа виски Johnnie Walker Black Label с названием Jane Walker. Лимитированную серию в 250 тыс. бутылок уже выпустили на американский рынок. Вместо классической этикетки с мужчиной на бутылках появилось изображение шагающей женщины в цилиндре и с тростью. Производитель обещает направить один доллар с каждой проданной бутылки организациям, защищающим права женщин.

– Виски – это категория алкоголя, которая особенно избегается женщинами. Теперь есть реальная возможность привлечь женщин к бренду, – заявила вице-президент компании Стефани Джейкоби.