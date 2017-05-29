А пока мы только дети

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 22 по 28 мая.

Тольяттинский танцевальный коллектив «Звездный дождь» вынужден съехать из помещения из-за алкоголя. Самарских школьников начнут агитировать против протестов. Амурские дети избили битами Ленина. В Екатеринбурге учеников уговаривают не пить на выпускном. Австралийские подростки ловят кайф от самолетов.

«Пеликан» и «Петушок»

На днях депутаты тольяттинской гордумы отреагировали на заявление родителей, чьи дети занимаются в танцевальном коллективе «Звездный дождь». Мамы и папы будущих звезд, а также их педагоги рассержены, что из-за магазина «Пеликан», который расположен рядом с репетиционной базой в торговом центре «Петушок», студии приходится переезжать.

Дело не в самом магазине, а в алкоголе, который он продает. Как известно, реализация спиртосодержащей продукции запрещена в непосредственной близости с детскими образовательными учреждениями. Однако, когда принималось решение о переселении, никто не принял во внимание тот факт, что «Звездный дождь» базируется на этой площадке последние 20 лет.

Депутаты тоже были возмущены и даже немного пошумели, но их эмоции не повлияли на ситуацию, и ансамбль обязан покинуть родное помещение до конца мая. Администрация города, в свою очередь, заявила, что коллектив переезжает совсем недалеко – в танцевальный зал школы № 33. По словам чиновников, переселение, конечно, сопряжено с неудобствами, но ничего смертельного в этом нет.

Действительно, ничего смертельного, просто дети расстроились.

Уроки и митинги

А чтобы дальше «расстройства» дело не пошло, министерство образования области распространило в самарских школах документ с названием «Об усилении антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников».

Педагогам вменили в обязанность рассказывать ученикам о вредительской деятельности Алексея Навального, утверждая, что оппозиция разрушает устои государства. Кроме того, учителя должны принять меры по недопущению подростков на митинги: «Особенно важно не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня. О поддержке Навального заявил Михаил Ходорковский. 27 апреля 2017 года Генпрокуратура признала основанную Ходорковским организацию «Открытая Россия» структурой, занимающейся «инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации в РФ». Необходимо обсудить с учениками формы противодействия экстремизму, рассказать, что по статье 282.1 (ведение экстремистской деятельности) наказание до 10 лет лишения свободы», – цитата из документа.

Ленин и биты

Все правильно: детей нужно держать в узде, чтобы не получилось, как в поселке Ушумуне Амурской области. Там школьники битами разбили статую Владимира Ленина. По подозрению в погроме полиция задержала двух учеников восьмого и девятого классов.

Директор школы, где учатся подростки, рассказала, что ранее ребята не были замечены в хулиганских выходках. Недавно один из них даже занял второе место в олимпиаде по истории. Тем не менее ученик не знал, что поврежденный памятник является одним из старейших монументов Ленину (его установили в 1939 году, и он считается памятником истории регионального значения).

Власти региона потребовали от полиции привлечь подростков за вандализм, однако местный инспектор предполагает, что в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как подросткам только исполнилось 14 и 15 лет. Вот закончат школу…

Выпускной и трезвость

Закончат школу и обязательно «оторвутся» на выпускном. Ну а если не «оторвутся», то члены общественной организации «Общее дело» их поймают и… наградят: в Екатеринбурге выступили с призывом к школьникам трезво отметить свои последние звонки и последующие выпускные.

Наивное, конечно, предложение. Однако члены «Общего дела» не сдаются и пытаются достучаться до школьников через социальные сети. Они организовали конкурс #ТрезвыйПоследнийЗвонок. Школьникам, разместившим тег под выпускным фото, общественники обещают призы: колонки и пауэрбанки.

«Мы объясняли школьникам последствия употребления алкоголя. В итоге старшеклассники поняли важность праздника – что это шаг в будущее. Мы предложили им провести праздник трезво. Ребята не возражали. Подростки порядочные, им будет стыдно смотреть друг другу в глаза, если обманут», – сказал председатель Свердловской региональной общественной организации «Общее дело» Вячеслав Бальцевич.

И билет на самолет

Жаль, что полномочия «Общего дела» не распространяются на Австралию. Там дети провинциальных антиподов совсем отбились от рук. Они проникают на местные частные аэродромы, чтобы нюхать токсичное самолетное топливо. Самому младшему из зафиксированных токсикоманов – семь лет. Многие подростки после этого оказались в больнице с отравлением.

Большинство подобных случаев произошло на удаленном от центра австралийском острове Элко и близлежащем городе Гапувияк. С марта на местные аэродромы подростки незаконно проникали более 70 раз. Местные власти предупреждают, что самолетное топливо очень опасно, так как содержит свинец, который может оказать непоправимое влияние на мозг и другие органы.

Австралийские чиновники выделили более $50 тыс. на усиление охраны аэродромов на удаленных территориях.