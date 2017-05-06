А у вас айфон или самсунг?

Коган, Богданов, Шамшина и другие о своих гаджетах.

«ПН» несколько устал от политических тем, поэтому очередной вопрос номера – потребительский. На прошлой неделе в российских гипермаркетах электроники появился новый революционный смартфон – Samsung Galaxy S8+. Устройство имеет экран от края от края с очень высоким разрешением. В связи с этим мы решили выяснить, а какой смартфон используют известные тольяттинцы.

Дмитрий БОГДАНОВ , руководитель департамента экономического развития администрации г.о. Тольятти:

– У меня Samsung A5 2016 года выпуска на две сим-карты. Айфона никогда не было, потому что я человек практичный. Соотношение потребительских свойств и цены у моего аппарата очень приемлемое. Его важный плюс – две сим-карты, что необходимо для моей работы. Ну и наконец очень устойчивый аккумулятор.

Владимир СИПКО , генеральный директор Автоцентра «Премьера»:

– У меня обычный кнопочный телефон Nokia 6100. Я делал попытку пользоваться айфоном, и мне он понравился. Но потом началась жуткая штука – все мои звонки и SMS стали дублироваться на телефон супруги, а ее звонки и SMS – мне. Было очень неудобно, поэтому вернулся на любимую Nokia.

Светлана ШАМШИНА, управляющий ККО «Тольяттинский» ПАО АКБ «Авангард»:

– У меня есть и айфон, и смартфон на операционной системе Android, китайский аппарат Huawei. Почему? Наши клиенты пользуются банковскими приложениями на смартфонах, и, чтобы объяснить им какие-то рабочие моменты, я сама должна уметь пользоваться приложениями на iOS и Android, там есть принципиальные различия. В повседневной жизни айфон – это, конечно, безупречное устройство. Но и Huawei не перестает приятно удивлять. Поэтому мне комфортно работать и с тем, и с другим.

Михаил КОГАН , директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Само собой, у меня айфон, модель 6s plus. Я допускаю мысль, что Samsung делает хорошее железо, но сама по себе операционная система Android – это просто мрак. Если не ставить специальные программы, то даже на самом современном устройстве там с течением времени неизбежны подвисания и прочие фризы. Ну не умеет Android нормально работать с оперативной памятью, а на то, чтобы заниматься ее очисткой, у меня нет времени и желания.

Евгений КОЗЛОВ, финансовый директор ООО «Городской строитель»:

– Для меня Android – это демократия, много прав, свобод и возможностей. iOS – это монархия или партократия, куча запретов, но зато все удобно и думать не надо. С айфонами я распрощался после выхода модели 3GS и перешел на Samsung. На мой взгляд, Apple теперь всегда догоняет эту корпорацию и никак не может догнать. Samsung продает в сто раз больше смартфонов, чем Apple, а значит, стремительнее развивает технологии, практических наработок и опыта у корейцев больше. Сейчас у меня Samsung S5, «шестерку» считаю слабой, «восьмерку» уже потестил в магазине и однозначно ее себе закажу, когда схлынет первая волна.