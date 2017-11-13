А вы бы как с Лениным поступили?

САЧКОВ, КОЗЛОВ, СОТНИКОВА и АРЕСТОВ о теле вождя пролетариата.

В длинные выходные 4–6 ноября скучающие россияне наблюдали любопытный обмен мнениями Геннадия Зюганова и Рамзана Кадырова на тему, что делать с телом Владимира Ленина. Дискуссия между мужчинами началось с того, что Кадыров призвал прекратить «глазеть на труп» и похоронить его. Зюганов отреагировал следующим образом: «Всякая болтовня о перезахоронении – это попытка организовать массовые беспорядки». Глава Чечни ответил быстро: «Вам стоило бы извиниться перед теми, чье мнение вы назвали болтовней». Пресс-секретарь президента Песков не стал занимать чью-то сторону и выступил как обычно: «Эта тема не входит в повестку дня».

Так как Кремль уклоняется от решения ситуации с Лениным, «ПН» отдал ее на откуп своим читателям.

Юрий САЧКОВ, депутат Думы городского округа Тольятти:

– Я бы сказал так – дураки среди нас. Мавзолей с Лениным ежегодно посещают примерно 1 млн человек, в том числе иностранцы. Они же просто перестанут приезжать! Это уникальный научный эксперимент, не имеющий уже никакого отношения ни к политике, ни к религии. То, что выделяет нашу страну из ряда других. Однозначно, нужно оставить все как есть!

Евгений КОЗЛОВ, финансовый директор ООО «Городской строитель»:

– Похоронил бы, конечно. По-человечески и по-христиански. 30 лет назад закончилась советская власть, мы давно переросли революцию, и держать тело ее идола смысла нет. Если власть не может расстаться с атрибутикой прошлого, тогда эту пирамиду и покойного нужно переместить в другое место из центра столицы. Ну или тело, как музейный экспонат, перебазировать в институт, занимающийся проблемами мумификации.

Марианна СОТНИКОВА , преподаватель истории КТиХО Тольятти:

– Вообще, я не разделяю мнение, что прошлое должно оставаться в прошлом. Однако в ситуации с Лениным пора бы поставить точку и предать его тело земле. Уже нет ни страны, которая его обожествляла, ни идеологии, которую он проповедовал.

Дмитрий АРЕСТОВ , политолог:

– Из данной ситуации нет оптимального выхода. Захоронение тела Ленина вызовет раздражение у старшего поколения – все-таки за КПРФ до сих пор кто-то голосует на выборах, и партия набирает свои 10%. Оставить тело на Красной площади до следующего электорального цикла, когда сменится власть и наконец-то парадигма – тоже очень слабое решение. Полагаю, что общественного консенсуса удастся добиться, если перенести Мавзолей и его обитателя в Ульяновск. Местный губернатор, что бы он ни говорил публично, будет этому только рад – он получит деньги на содержание и какой-то туристический поток паломников к телу вождя революции.