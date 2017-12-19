А вы бы «Крыльям Советов» денег дали?

КЕРЖАКОВ, ЧАБАН и ДРОБОТОВ о тратах на областной футбол.

Заместитель генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» Зураб Циклаури заявил, что «перспективы полного содержания команды крупным спонсором нет». Одним из последних спонсоров «Крыльев» стало ЗАО «Волгоспецстрой» в 2011-м. Через год контракт был расторгнут, и клуб жил на деньги налогоплательщиков до сезона 2015–2016, когда его на год взялись спонсировать «Самарские коммунальные системы». Сейчас «Крылья Советов» опять финансируются на деньги налогоплательщиков, около 800 млн рублей в год. О недопустимости таких трат говорил президент Путин. А что скажут читатели «ПН»?

Дмитрий КЕРЖАКОВ , управляющий сети ломбардов:

– Хотя у меня и футбольная фамилия, но я категорично против трат на клуб, который покупает игроков за наши деньги, а потом они сидят на лавке и получают миллионы. Пусть лучше власти построят больницу или какой-нибудь спорткомплекс для детишек.

Алексей ЧАБАН , генеральный директор ООО «Строительная компания «Синте Груп»:

– Я против вложения в команды бюджетных средств. Вложился бы сам? Надо четко понимать, куда пойдут средства, что получит спонсор на выходе. У нас спортивная структура путанная и непрозрачная. А здесь, как и в бизнесе, нужны четкая стратегия и бизнес-план. Зарубежные клубы, неплохо зарабатывая на рекламе, телевизионных контрактах, иной коммерческой деятельности, создают зрелище и очень хорошо играют, собирая полные стадионы. У них спонсоры в плюсах. Наши же показывают нулевые результаты. О каких спонсорских деньгах можно вообще вести речь?

Андрей ДРОБОТОВ , заместитель председателя правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Наверное, я рассуждаю как обыватель, но некоторые вещи мне принципиально непонятны. Во всем мире во главе угла стоит в первую очередь бизнесовая история – бюджеты клубов с зарплатами формируются на основании рыночных механизмов – отчисления федераций и спортивных каналов, реклама спонсоров, продажа билетов и т.д.

Почему у нас, не в самой богатой стране, налогоплательщики и государство оплачивают праздник регионального спорта? Откуда вообще берутся несоразмерные зарплаты у игроков? Зачем мы их лишаем стимула самосовершенствоваться и достигать высоких спортивных результатов?

Неважно как ты играешь, а приличная зарплата у тебя есть всегда. Нельзя так. Несправедливо. Это рудимент социализма. Вся спортивная отрасль должна думать и строить свои карьеры по-другому. Я обеими руками за отмену госфинансирования профессиональных спортивных клубов. Лучше эти деньги тратить не на зарплаты второсортным игрокам, а на строительство кортов, спортивных площадок, на поддержку детского спорта. Эффект будет не сразу, но мы по-настоящему будем растить будущих чемпионов, а не зарывать государственные деньги в Instagram жен посредственных спортсменов, купающихся в роскоши.