А вы бы куда сбежали?

На прошлой неделе стало известно, что экс-депутат Госдумы РФ и член комитета по противодействию коррупции Денис Вороненков сбежал из страны.

Он принял гражданство Украины и активно сотрудничает с украинской генпрокуратурой и службой безопасности.

Неловкая ситуация: получается, что директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который совсем недавно пел на свадьбе Вороненкова, близко общался с изменником родины. В России, само собой, возбудили против беглеца уголовные дела, но Украина его, конечно, не выдаст. В связи со всеми этими событиями «ПН» обратился к своим читателям с немного провокационным вопросом.

Александр БЕЛОКОПЫТОВ, директор канцелярский центр «ДАВА»:

– Я в шоке от этой ситуации. Оказывается, у этого Вороненкова «богатое» прошлое, на него заведены уголовные дела. Как такие люди проникают в высшие эшелоны власти, имеют доступ к государственным тайнам, являются членами антикоррупционного комитета и одновременно сами являются участниками всяких махинаций? И потом как они спокойно сбегают из страны и начинают безнаказанно «сливать» секретную информацию в широкий доступ. Для нашего поколения это непонятно. Думаю, наша избирательная система с большим изъяном, если туда просачиваются такие элементы.

Данил АКСАНЬЯН, генеральный директор НПО «Тамара»:

– Ну, я думаю, что человек, который разглашает государственные тайны, долго жить не должен. А жить надо так, чтобы не приходилось никуда бежать.

Сергей ЖИРОВ, директор мотосалона Yamaha:

– Я не сильно в теме, хотя и слежу за новостным фоном. Ну, куда бежать? Отовсюду выдадут Интерполу. Конечно, на Украину! Мне вот, может, в Испанию хочется, но из этой страны точно выдадут обратно на родину.

Антон МАЛЬЦЕВ, директор по разработке студии «Ява плюс питон»:

– Про этого Вороненкова даже и говорить нет смысла – человек фигурирует в массе уголовных дел, но при этом входит в комитет по противодействию коррупции Госдумы. Ситуация просто по Оруэллу в чистом виде. Ну и, на мой взгляд, из страны, в которой силовые структуры работают, а не генерируют кэш в интересах своих сотрудников, просто так не сбежишь.

Николай ВОРОНСКОЙ, блогер и путешественник:

– Если денег у вас мало, то бежать надо в Азию – в дельте Меконга легко затеряться и можно сносно жить на $500–600 в месяц. Если вы хорошо заработали, то лучшего варианта для побега, чем Великобритания, просто нет. Они не выдают перебежчиков, но там довольно скучная жизнь. В последнее время стали убегать в Южную Америку, но этот вариант очень на любителя, так как уровень преступности в Бразилии и Аргентине почти такой же, как в Дагестане.