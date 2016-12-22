А вы бы звезды с Кремля убрали?

Жириновский выступил с инициативой заменить звезды на шпилях Кремля двуглавыми орлами – гербом РФ.

По мнению политика, звезды – это масонские символы, навязанные России. Кроме того, лидер ЛДПР предложил вернуться к юлианскому календарю, чтобы не отмечать Рождество 7 января, и переименовать Ленинский проспект в Москве в шоссе Ивана Грозного. Его инициативы традиционно вызвали «гудение» в социальных сетях, и «ПН» решил спросить своих читателей, что они думают на этот счет.

Антон СИДЕЛЬНИК, проектный директор ООО «Доплер-Арт»:

– Честно говоря, я думал, что их давно уже сняли. Ну а если нет, то и не трогайте. Переименовывать улицы и переставлять памятники нужно тогда, когда больше заняться нечем. А сейчас у всей страны важных дел по горло.

Светлана ШКЕТ, пресс-секретарь компании SHULC:

– Ни в коем случае нельзя их убирать! Не знаю при чем тут масоны, но для меня это символ победы, стойкости и народного единства. Как коммунистический символ я красную звезду, даже живя в СССР, не воспринимала. Вот серп и молот – да, символы не только СССР, но и КПСС, их и убирайте, если где-то остались. Что касается Ивана Васильевича и юлианского календаря… Давайте не будем забывать, кто все это предлагает. Улыбаемся и идем дальше.

Дмитрий РУЗОВ, директор OOO «ЛАКОНТ»:

– Если бы это предложение поступило года три назад, я бы его поддержал. Но сейчас, глядя на безумие, творящееся на Украине, я бы запретил любые поползновения на историю, будь она хоть трижды коммунистической. Опасно это.

Елена ПРОСТОКИНА, руководитель студии PIXELHUNT:

– Я не люблю СССР, но без ума от его эстетики и символики. И серп с молотом, и звезда – это отличные дизайнерские знаки, которые переживут всех орлов и триколоры. Наш нынешний флаг скучный, а герб не харизматичный. Чисто визуально звезда на Спасской башне смотрится выгодно. Орел там просто пропадет.

Дмитрий РАЗИН, директор транспортной компании «ТОННА-ЛАЙН»:

– Мне нравятся звезды на шпилях. Но звезда нынче – это символ армии, и логичнее видеть эти символы на генеральном штабе или в какой-нибудь военной академии. Так что я – за. Да и Ленина давно пора похоронить во всех смыслах. Достаточно того, что есть город Ульяновск. Правда Грозный не кажется мне лучшим претендентом на увековечивание в названии проспекта. Мало что ли у нас великих людей, чьи имена не вызывают раскола в обществе?