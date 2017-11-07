А вы где анализы сдаете?

КАЛАШНИКОВА, МАРФИН, КОЛОМИЙЦЕВА и КОГАН о своем биоматериале.

КАЛАШНИКОВА, МАРФИН, КОЛОМИЙЦЕВА и КОГАН о своем биоматериале

«Знаете ли вы, что по всей стране собирается биологический материал? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных точках России. Вот зачем это делается?» – задался вопросом Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека 30 октября. Уже на следующий день президент получил странный ответ от очень неожиданного ведомства. «Сбор биологического материала россиян связан с изучением опорно-двигательного аппарата и не был преднамеренным», – заявил представитель авиационно-учебного командования ВВС США Бо Дауни. В общем, эта тема сейчас почти такая же горячая, как ситуация с Кевином Спейси, поэтому «ПН» поспешил позвонить своим читателям и выяснить, где они оставляют свой биологический материал.

Елена КАЛАШНИКОВА , заместитель директора ОСП «Электроник-Дубрава»:

– Я очень редко хожу в поликлинику. И если уж требуется сдать анализы, то делаю это или в поликлинике по месту жительства или в платных медицинских центрах. Если честно, никогда не задумывалась о том, что мой биологический материал, который забирается при сдаче анализов, может кем-то использоваться.

Афанасий МАРФИН , исполнительный директор ресторанной сети DS-Group («Хлопок», «Бин», «Plan B», «Фрау Гретта»):

– Я сдаю анализы в платных лабораториях и исключительно в закрывающихся контейнерах. Что касается ситуации со сбором биоматериалов наших сограждан, то я не могу дать этому какую-то оценку. Полагаю, что специалисты и спецслужбы хорошо осведомлены о передвижении этих материалов и, если потребуется, смогут прекратить данный процесс.

Екатерина КОЛОМИЙЦЕВА , провизор, представитель фармацевтической компании:

– Честно говоря, меня тема сбора биологических материалов совершенно не волнует: это все похоже на теорию всемирного заговора. Я анализы сдаю редко, последний раз пользовалась услугами лаборатории «Инвитро» – это быстро и удобно. Полисом ОМС вообще не пользуюсь, мне в частных лабораториях гораздо комфортнее.

Михаил КОГАН, директор ЗАО «Резервные технологии»:

– У меня трое детей, поэтому вы обратились по адресу – анализы я сдаю часто. Предпочитаю обращаться в кабинет платных услуг Медгородка: делают быстро, насколько мне известно, там очень высокая квалификация лаборантов и врачей. В целом по ситуации: я не сторонник теории «осажденной крепости», мол, Россия окружена врагами, однако комментарий американского генерала вызывает много вопросов. Почему анализы собирает не какой-то медицинский фонд, а военно-воздушные силы США? Как им поможет изучать опорно-двигательный аппарат биоматериал россиян и почему именно россиян?