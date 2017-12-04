А вы где футбол смотреть будете?

ЧЕРЕМОХОВ, ХОЛМОВ, ГЕРУНОВ и ЧЕРНОИВАНЕНКО о предстоящем ЧМ 2018.

В минувшую пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу. Сборная России получила в соперники сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Пока аналитики обсуждают шансы нашей команды на выход из группы, простые обыватели размышляют над тем, где и как они будут смотреть матчи чемпионата – дома на диване, в баре в компании или на стадионе вместе со всеми. По такому случаю «ПН» решил выяснить у своих читателей, которые со спортом на «ты», их планы на июнь 2018-го.

Дмитрий ЧЕРЕМОХОВ , ведущий спортивных праздников:

– Конечно, хотелось бы попасть на стадион, но, увы, мою заявку на покупку билетов пока не одобрили. В связи с этим активно буду искать варианты, как приобрести билеты по-другому. На мой взгляд, такой турнир грешновато смотреть на диване, и даже в самом веселом баре не будет необходимой атмосферы. Все на футбол, друзья!

Андрей ХОЛМОВ , спортивный фотограф:

– У меня все очень просто: я буду смотреть по телевизору абсолютно все матчи. Делаю так уже не первый чемпионат мира. Я не самый большой поклонник футбола, но чемпионат – это особая история. Ну а если повезет с билетами, то поеду в Самару – болеть на стадион.

Александр ГЕРУНОВ , руководитель управления физической культуры и спорта администрации ГО Тольятти:

– Само собой, такое мероприятие желательно увидеть «живьем», то есть попасть на стадион, на игру. Лично я постараюсь побывать на нескольких матчах.

Игорь ЧЕРНОИВАНЕНКО , врач-психиатр и спортивный журналист:

– Смотрю футбол с начала 70-х годов прошлого века, раньше активно болел за куйбышевскую команду «Крылья Советов». В последние годы переживаю только за сборную, так как в клубах играют одни легионеры. Игры чемпионата буду смотреть дома по телевизору, потому что билеты на матчи чрезмерно дорогие. На мой взгляд, логичнее сэкономить деньги и потом съездить на отдых.

Руслан ПЕТЕНИН , директор касс по продаже билетов на спортивные мероприятия BiletTLT:

– Вообще, я большой поклонник ФК «Спартак» (Москва). Болею с 1989 года с того самого дня, как увидел гол Шмарова на последних минутах в матче с «Динамо» (Киев). А вот со сборной у меня как-то не сложилось, отношусь к ней несколько прохладно. Соответственно, матчи чемпионата буду смотреть по телевизору одним глазом и то только потому, что в сборной есть представители «Спартака».