А вы как к кризису готовитесь?

ШАМШИНА, СЕРГИЕНКО, ХИТУН, ШАМРАЙ и ЦИРУЛЬНИКОВ о грядущем кризисе.

Что? Опять? Да! Авторитетный американский хедж-фонд Baupost Group выпустил пресс-релиз, в котором последовательно и обстоятельно сообщает о том, что миру стоит приготовиться к новому финансовому кризису. На прошлой неделе документ наделал шума среди СМИ и инвесторов. Если кратко, то суть опасений аналитиков Baupost Group в том, что высокий уровень заимствований при низкой волатильности в итоге приведут к всплеску волатильности, и тогда фонды по всему миру начнут продавать активы на миллиарды долларов. Звучит, конечно, не очень понятно, но угрожающе, поэтому «ПН» поспешил обратиться к известным тольяттинцам за комментарием.

Светлана ШАМШИНА , управляющий офиса «Тольяттинский» банка «Авангард»:

– Лично я кризисов не боюсь. А наш банк еще несколько лет назад расставил приоритеты в работе. Никакой рискованной политики! Банк делает ставку на операционный доход от высокотехнологичного обслуживания юридических и физических лиц.

Александр СЕРГИЕНКО , генеральный директор Интернет-компании «АИСТ»:

– К кризису готовлюсь философски: с мыслью о том, что он есть возможность, помимо угрозы. Жду от кризиса процесса очищения. России нужен новый путь, пора возвращаться на дорогу успешных наций.

Андрей ХИТУН , частный инвестор:

– Как приготовиться к урагану? Да никак, он может застать тебя в любом месте и в любое время. Гораздо важнее, как ты будешь действовать во время него. А действовать надо по обстановке.

Виктор ШАМРАЙ , президент ТПП города Тольятти:

– Россияне приучены историей держать неприкосновенный чемоданчик или рюкзачок. На тот случай, когда он может пригодиться. Полагаю, что российский предприниматель, выживший после кризисов нулевых годов, уже имеет решения (как тот чемоданчик) для любого кризиса. То есть мы не ждем «черных лебедей», а скорее их разводим.

Борис ЦИРУЛЬНИКОВ , исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти»:

– Есть такой старый анекдот. Бог захотел посмотреть, чем займутся различные народы, если он объявит им о том, что через дня случится конец света. И вот летит он Англией – там все пьют в своих пабах и судачат: «Ну, а чего терять-то? Всего три дня же осталось». Летит над Францией – там сексуальная революция. Народ кричит: «Терять нечего, попробуем все!» Летит над СССР – все бегают с какими-то транспарантами. Заинтересовался, спускается пониже и видит, что на транспарантах написано: «Даешь пятилетку за три дня».

Мне кажется, что чем больше нас в России пугают кризисом, тем мы быстрее начинаем реализовывать свои планы.