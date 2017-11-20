А вы как к ледниковому периоду готовитесь?

НИКУЛИН, ПИКУЛЕНКО, РУФЕЕВ и МОРОЗОВ о глобальном похолодании.

Российские астрофизики: «Мы зафиксировали исчезновение всех пятен с обращенной к Земле стороны Солнца. Скорее всего они отсутствуют и на другой стороне звезды». Обыватель недоумевает: «А в чем проблема?» А вот в чем: «Приближается период минимума солнечной активности, – сообщил РБК сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров. – Выход из этой фазы может наступить с запозданием. Так, на стыке XVII–XVIII веков на несколько десятилетий случился сбой солнечной активности, который называют малым ледниковым периодом». Для понимания ситуации: в то время средняя температура на Земле упала на пять-десять градусов. А если так, то у «ПН» есть очевидный вопрос к читателям.

Дмитрий НИКУЛИН , основатель проекта TripAggregator:

– Из-за глобального потепления снежный покров стал ложиться на пару недель позже, и в итоге сейчас наблюдаем исключительно унылые ноябри с серым асфальтом. Так что ничего плохого в похолодании не вижу, раньше будем доставать лыжи и сноуборды.

Сергей КОЛМЫКОВ , генеральный директор ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»:

– Давайте вернемся к этому вопросу 1 апреля. А если серьезно, то я не думаю, что ледниковый период – это что-то внезапное. Такие глобальные изменения погоды происходят постепенно, и нам до них далеко.

Василий ПИКУЛЕНКО , директор ЗАО «Прямые инвестиции»:

– Лично я к ледниковому периоду не готов, но, честно говоря, буду не против, если он случится. Нефть и газ резко вырастут в цене, а наши власти здорово прокачали навыки армии, а значит, мы будем диктовать условия коллективному Западу, и каждый россиянин сможет на одну зарплату купить себе самый новый айфон. Я шучу, конечно, просто засыпал вчера под телевизор, и вот навеяло.

Николай РУФЕЕВ , руководитель студии дизайна «Интерпретация»:

– Поскольку, как известно, динозавры не пережили ледниковый период, я решил обратиться за советом по ответу на ваш вопрос к молодому прогрессивному поколению. Мой 11-летний сын, не задумываясь, ответил, что будет продвигаться к центру Земли, дескать, там теплее. Функционалист, весь в меня. Буровую машину найти не проблема. Так что к малому ледниковому периоду готовы!

Юрий МОРОЗОВ , начальник отдела СПД, ООО «ИнфоЛада»:

– Люди моего поколения, рожденные в СССР, чья юность пришлась на 90-е, на подобные вопросы привыкли отвечать пионерским салютом: «Всегда готов!» Суровая жизнь после развала Союза приучила всегда быть готовыми к перипетиям судьбы в разных ее проявлениях – будь то ледниковый период или выборы президента. Поэтому полугодовой запас соли, мыла, макарон и патронов к ружьям бережно сохраняется и регулярно пополняется, давая уверенность в завтрашнем дне. Даже если этот день – в ледниковом периоде.