А вы какие мессенджеры используете?

На прошлой неделе экспертная группа, которую возглавляет министр по вопросам «открытого правительства» Абызов, отклонила петицию об отмене «закона Яровой».

Ранее интернет-петиция была размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала более 100 тыс. голосов. «Закон Яровой» – пакет антитеррористических поправок – был принят в июле 2016 года. Помимо прочего, он предписывает операторам связи хранить до полугода содержание переписки пользователей.

В связи с новыми обстоятельствами «ПН» выяснил у своих читателей, какие мессенджеры они предпочитают.

Сергей ИЛЬИНСКИЙ, директор по связям с общественностью ПАО «АВТОВАЗ»:

– В связи со спецификой деятельности у меня в телефоне установлены все популярные мессенджеры. Я их использую исключительно в коммуникационных целях, а вся корпоративная информация идет через корпоративную электронную почту и корпоративный телефонный номер. На данный момент среди моих контактов наибольшей популярностью пользуется Telegram.

Олег ШЕВЦОВ, арбитражный управляющий:

– Никакими мессенджерами не пользуюсь. Присутствую и общаюсь в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Причем исключительно по рабочим вопросам. Ничего личного туда не выношу.

Георгий БЕЛИЦКИЙ, генеральный директор ООО «Эффективные технологии»:

– Я пользуюсь Viber и Facebook. Конфиденциальных разговоров там, конечно, не веду. По большому счету любую переписку или разговор можно прочитать и прослушать, это всем известно. Если у человека или компании есть потребность в сохранении тайны личной или коммерческой переписки, создается специальный шифр, а в компании – криптографическая внутрикорпоративная сеть.

Сергей ЖИРОВ, директор мотосалон «Джей-Ти» (Yamaha):

– Последнее время использую самый модный месседжер – Telegram. Говорят, что он надежнее других. Хотя, думаю, это ерунда – на самом деле просматривается все. А так присутствую абсолютно везде из профессионального интереса и чтобы быть в курсе событий. Пользуюсь мессенджером Facebook, Skype, друзья и партнеры из Америки пишут по WhatsApp, европейские коллеги используют Viber… А вообще, конечно, проще позвонить и быстро решить вопрос.

Михаил КОГАН, директор ЗАО «Резервные технологии»:

– В разное время из любопытства устанавливал все популярные месседжеры. В плане интерфейса и интеграции с операционной системой макбука больше всего понравился WhatsApp. В итоге же вернулся на iMessage – все равно все мои знакомые и коллеги ходят с айфонами. Что же касается опасений по поводу «закона Яровой», то, на мой взгляд, в краткосрочной перспективе власти не смогут реализовать проект хранения переписки. Это очень дорого, а у нас денег нет.