А вы какие соцсети используете?

ВАВИЛИН, ПЕКАРСКИЙ, МАРЯХИН и другие, о социальных сетях.

На минувшей неделе президент Украины Порошенко подписал указ о применении «ограничительных мер» в отношении ряда российских компаний, в том числе холдингов, владеющих социальными сетями «Одноклассники» и «ВКонтакте». На своей собственной странице на сайте vk.com он написал следующее: «Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности». В связи со всеми этими событиями «ПН» обратился к своим авторитетным читателям с важным вопросом.

Виталий ВАВИЛИН , советник председателя Внешэкономбанка:

– Я использую только Facebook. Почему? В этой соцсети зарегистрировано несколько моих очень близких друзей и товарищей, они активно туда пишут, мне интересны их мысли и тексты. Ну и опять же это небольшое виртуальное окошко в мир.

Вадим ПЕКАРСКИЙ , директор «Лорцентр № 1»:

– Мне нравится «ВКонтакте», импонирует интерфейс сайта, и там много интересного контента. О безопасности в контексте соцсетей я вообще не думаю, потому что не выкладываю туда конфиденциальную информацию. Instagram? Честно говоря, не знаю, что это такое.

Иван КОУРОВ , шоумен, руководитель творческой группы «PROведение»:

– Я очень активно пользуюсь сетями «Вконтакте» и Instagram, периодически открываю и свою страницу в сети Facebook, а вот в «Одноклассниках» никогда даже не регистрировался, мне эстетически не нравится этот ресурс. Уверен, что все соцсети мониторятся государственными службами безопасности, но лично меня это не слишком заботит, так как я не занимаюсь репостами какой-то запрещенной или скандальной информации.

Михаил МАРЯХИН , депутат Самарской губернской думы:

– Для информирования о своей деятельности использую социальную сеть Facebook. Для личных целей – все остальные сети.

Павел КОРОЛЕВ, генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»:

– Я вообще нигде не зарегистрирован. Не вижу в этом необходимости и считаю пустым времяпрепровождением, которое отвлекает внимание от настоящей жизни и работы.

Алексей ЧАБАН, генеральный директор ООО «Строительная компания «Синте Груп»:

– С учетом того, что весь мир постепенно уходит в сферу интернета и открытости, каждый выбирает то количество сетей, которое ему необходимо. Считаю их полезными. В основном захожу только в Facebook, у меня там много друзей. Плюс он мне интересен в плане получения разной информации, я подписан на ряд групп и ресурсов, которые мне ее обеспечивают.