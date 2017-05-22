А вы какие соцсети используете?
На минувшей неделе президент Украины Порошенко подписал указ о применении «ограничительных мер» в отношении ряда российских компаний, в том числе холдингов, владеющих социальными сетями «Одноклассники» и «ВКонтакте». На своей собственной странице на сайте vk.com он написал следующее: «Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности». В связи со всеми этими событиями «ПН» обратился к своим авторитетным читателям с важным вопросом.
Виталий ВАВИЛИН, советник председателя Внешэкономбанка:
– Я использую только Facebook. Почему? В этой соцсети зарегистрировано несколько моих очень близких друзей и товарищей, они активно туда пишут, мне интересны их мысли и тексты. Ну и опять же это небольшое виртуальное окошко в мир.
Вадим ПЕКАРСКИЙ, директор «Лорцентр № 1»:
– Мне нравится «ВКонтакте», импонирует интерфейс сайта, и там много интересного контента. О безопасности в контексте соцсетей я вообще не думаю, потому что не выкладываю туда конфиденциальную информацию. Instagram? Честно говоря, не знаю, что это такое.
Иван КОУРОВ, шоумен, руководитель творческой группы «PROведение»:
– Я очень активно пользуюсь сетями «Вконтакте» и Instagram, периодически открываю и свою страницу в сети Facebook, а вот в «Одноклассниках» никогда даже не регистрировался, мне эстетически не нравится этот ресурс. Уверен, что все соцсети мониторятся государственными службами безопасности, но лично меня это не слишком заботит, так как я не занимаюсь репостами какой-то запрещенной или скандальной информации.
Михаил МАРЯХИН, депутат Самарской губернской думы:
– Для информирования о своей деятельности использую социальную сеть Facebook. Для личных целей – все остальные сети.
Павел КОРОЛЕВ, генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»:
– Я вообще нигде не зарегистрирован. Не вижу в этом необходимости и считаю пустым времяпрепровождением, которое отвлекает внимание от настоящей жизни и работы.
Алексей ЧАБАН, генеральный директор ООО «Строительная компания «Синте Груп»:
– С учетом того, что весь мир постепенно уходит в сферу интернета и открытости, каждый выбирает то количество сетей, которое ему необходимо. Считаю их полезными. В основном захожу только в Facebook, у меня там много друзей. Плюс он мне интересен в плане получения разной информации, я подписан на ряд групп и ресурсов, которые мне ее обеспечивают.