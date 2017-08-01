А вы каким поисковиком пользуетесь?

КУРЫЛИН, МЯГКОВ, КОГАН и другие о поисковых гигантах.

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили, что у них есть претензии к компании «Яндекс». Ведомству не понравился слоган «Поиск № 1 в России», который с прошлой недели размещается на главной странице портала, и оно планирует «принять меры». По закону в РФ запрещена «недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения» с использованием эпитетов «лучший» и «номер один». В свою очередь представители «Яндекса» оправдывают свои действия тем, что, согласно показателям, их поисковик и правда на данный момент лидирует в России. Ситуация вроде бы рядовая, но все, что касается интернета, сейчас такое перегретое, что «ПН» решил выяснить у своих авторитетных читателей, каким поиском пользуются они.

Александр КУРЫЛИН , генеральный директор АО «Тон-Авто»:

– Вы знаете, у меня простой алгоритм действий: я печатаю запрос в поисковой строке того устройства, которым пользуюсь на данный момент, и смотрю на результаты выдачи. Если они меня устраивают, то не ищу информацию в другом поисковике. При этом субъективно мне больше нравится все-таки Google.

Григорий МЯГКОВ , руководитель ювелирной студии «Сellini»:

– Раньше пользовался Google, недавно перешел на «Яндекс». К американскому поисковику у меня нет никаких претензий, просто в один момент остановил свой выбор на Яндексе, видимо, и правда компания работает хорошо.

Андрей НАБИЕВ , директор представительства ТРК «Губерния» в Тольятти:

– Еще в нулевых я зарегистрировал свою почту на Gmail, и дружба с «Яндексом» не задалась. Поэтому и в смартфоне, и в ноутбуке поисковик Google стоит у меня по умолчанию. На офисном компьютере установлен браузер Chrome, на котором тоже родной поисковик. Хотя это все, конечно, дело привычки.

Анна ШЛЯПНИКОВА , заместитель директора интернет-провайдера «Другой Телеком»:

– Пользуюсь только «Яндексом». Он очень быстро и в полном объеме выдает нужную мне информацию. Увы, с Google не всегда это получается. И, честно говоря, визуально «Яндекс» мне гораздо больше импонирует.

Дмитрий ЖАРИНОВ, директор «Экспо-Тольятти»:

– Все зависит от того, что искать, как искать и какой результат я хочу получить в итоге. Если мне нужно что-то российское – новости либо какая-то специфическая информация – использую «Яндекс». Если ищу что-то англоязычное, то Google. Но чаще всего использую «Яндекс», так что лично для меня это действительно поисковик № 1 в России.

Михаил КОГАН , директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Я не параноик, но пользуюсь DuckDuckGo – поисковой системой с открытым исходным кодом, которая не хранит информацию пользователей и не следит за ними. Помимо понятных плюсов, это еще и очень классный поисковик, который находит такую информацию, которую не выдают ни Google, ни «Яндекс». Устанавливается элементарно – достаточно поставить галочку в меню на айфоне.