А вы когда в последний раз молились?

ОВЧИННИКОВА, РУДУШ, БОЖКО, ЗАВАРЗИН и ЯНОВСКАЯ о христианских ценностях.

Это происходит на самом деле: глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что в ближайшее время обсудит с членами своего комитета возможное изменение в регламент по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп (информация РИА «Новости»). Ранее в Госдуме уже проходили заседания межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. Как к этому относиться? У «ПН» нет ответа, поэтому мы обратились к своим читателям с довольно личным вопросом.

Неля ОВЧИННИКОВА , арбитражный управляющий:

– Я допускаю существование высшей силы, но не верующая в том смысле, чтобы регулярно ходить в церковь и соблюдать ритуалы. Вообще я православная, крестилась, когда мне исполнилось 35 лет. Это было осознанное решение. Молюсь всегда, когда лечу в самолете – в моменты взлета и посадки. Также молюсь, когда возникает тревога за детей. Что касается Госдумы. На мой взгляд, это не то место, где могут совершаться молебные акты. Молиться – это что-то личное.

Валерий РУДУШ , депутат Тольяттинской городской думы:

– Я в Бога не верю, поэтому не молюсь никогда. Отчасти это убеждение от моей главной профессии – врач. При этом я не атеист – верю в высший разум, в то, что существует некая сила, которая нас создала. По поводу молитв на работе. Кто хочет, тот пусть молится, но с профессиональной деятельностью я бы это никак не связывал. У нас так много работы на заседаниях гордумы, что времени не хватает на многие законопроекты, не говоря уж о молитвах.

Евгений БОЖКО , эксперт в области маркетинга:

– За меня молятся мои жена и мама, потому что я сам не знаю молитв. А что касается Госдумы, то хорошо бы она занималась улучшением жизни граждан и принимала законы, которые позволяют предпринимателям больше зарабатывать. Принимайте адекватные законы, а не замаливайте свои грехи публично перед телекамерами.

Алексей ЗАВАРЗИН, предприниматель:

– Я поражаюсь тому, что происходит в Госдуме и кто там заседает. Артисты, боксеры, фигуристы, кто угодно. Их используют для принятия нелогичных, непродуманных, пагубных для предпринимательства и торговли законов. Нет, ребята, молитвами тут не поможешь.

Ирина ЯНОВСКАЯ , директор Волжской картинной галереи:

– В последнее время очень много разговоров вокруг защиты прав верующих, а мне кажется, пора уже говорить о защите прав неверующих. Депутат Поклонская с ее маниакальным желанием под предлогом защиты православных ценностей запретить прокат фильма, который она даже не видела, погром выставки скульптур Сидура, который православные радикалы сочли не соответствующими «божьей воле» и в целом стремление навязать обществу псевдорелигиозную цензуру – всего этого уже слишком много. Вера – это очень личное, каждый должен сделать свой выбор в этом отношении совершенно свободно.