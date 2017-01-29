А вы кого и когда били?

На минувшей неделе депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за поправки в Уголовный кодекс, фактически декриминализирующие побои в семье.

Документ исключает тюремное наказание за побои близких родственников, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». В поддержку законопроекта высказалось 385 парламентариев и только двое выступили против. Общественные организации и активисты резко осудили проект поправок.

«ПН» решил по горячим следам выяснить у своих читателей, а когда они в последний раз занимались рукоприкладством.

Андрей МИРОНОВ, директор ООО «Полимерпол»:

– На жену и детей я руку никогда не поднимал. А так, конечно, как у любого мужчины в юности и молодости были стычки с применением физического насилия. В армии, в школе. Сейчас на вечерах встреч вспоминаем и смеемся. В старшем возрасте уже хватает мудрости на то, чтобы разрешать конфликтные ситуации, не применяя насилия.

Александр ИВАШКОВ, директор МП «Инвентаризатор»

– Вообще никогда никого не бил. Всегда удавалось договориться. Да у меня и рост метр девяносто. Никто со мной просто не связывался.

Иван МАРЯХИН, руководитель проекта ООО «ТехСтрой»:

– Да вы знаете, буквально несколько месяцев назад вынужден был уложить отдохнуть одного гражданина. Я ездил в командировку в Сызрань, возвращался поздно вечером. На выезде из города невменяемый нетрезвый господин выскочил перед моей машиной. Я, естественно, резко затормозил. Он же подскочил к капоту и сильно ударил по нему двумя руками. Пришлось покинуть транспортное средство, чтобы разобраться с ним. Пока ехал до Тольятти немного жалел о том, что не сдержался, но, заехав в гараж, обнаружил на машине, помимо вмятин, еще и сильные царапины. Видимо, он держал в руке ключи. И сразу как-то отпустило, гражданин получил за дело.

Что же касается рукоприкладства в семье, то это исключено. Мы с женой принципиально воспитываем детей словами, а не шлепками.

Артем БОГОДЯЖ, учредитель оружейного салона «Арсенал»:

– Моя принципиальная позиция – нет домашнему насилию. Хотя, конечно, иногда возникало желание физического воздействия на дочь. Но в глубине душе я прекрасно понимаю, что битье – это плохо. Даже с ребенком лучше договариваться.

Александр БЕЛОКОПЫТОВ, директор канцелярского центра «Дава»:

– Да, я бил своих детей. Ремешком. Не вижу в этом никакого криминала. У меня их пятеро, поэтому всякие ситуации бывали. Иногда физическое воздействие работает лучше тысячи слов. Считаю, что за дело можно и отшлепать, но все должно быть к месту, вовремя и в меру.