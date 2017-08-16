А вы «Матильду» смотреть будете?

ЯГУТЯН, НЕЗВАНКИНА, КОЗЛОВ и КАЧУРА о скандальном фильме.

Удивительное рядом: кинокартина режиссера Алексея Учителя «Матильда» вызвала бурные обсуждения в СМИ еще до начала съемок. Долгоиграющую пиар-кампанию ленте обеспечила депутат Госдумы Наталья Поклонская, Дама, известная тем, что является горячей поклонницей императора Николая II, пыталась запретить сначала съемки, а теперь и демонстрацию фильма Учителя, в котором рассказывается об отношениях наследника престола и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская обвиняет режиссера в оскорблении чувств верующих на том основании, что Николай II был канонизирован РПЦ. На прошлой неделе депутата неожиданно поддержал Рамзан Кадыров – глава Чечни обратился в Министерство культуры с призывом не допустить проката «Матильды» в своем регионе. Вот как тут не задать важный вопрос читателям «ПН»?

Владимир ЯГУТЯН , предприниматель:

– Посмотрю обязательно, потому что увлекаюсь историей, и особенно тем периодом, который будет показан в фильме. Само собой, буду смотреть вовсе не из-за скандального флера, который окружает ленту. Все события вокруг нее – это, конечно, удивительная глупость, которая хорошо характеризует наше время. Что касается последнего заявления Кадырова, то оно меня, конечно, повеселило. Прежде чем выступать в поддержку покойного императора, рекомендовал бы ему ознакомиться с историей отношений чеченского народа с российскими монархами.

Янина НЕЗВАНКИНА , директор драматического театра «Колесо»:

– Со слов режиссера, фильм еще не закончен, а уже бытует мнение, что картина оскверняет достоинства народов России, и в результате вокруг «Матильды» развернулась бурная дискуссия в интернет-ресурсах. Конечно, буду смотреть, чтобы составить собственное впечатление. Вообще, глупо смотреть на творчество чужими глазами.

Евгений КОЗЛОВ, финансовый директор ООО «Городской строитель»:

– Смотреть обязательно буду, так как творчество Учителя уважаю. Что касается претензий госпожи Поклонской, то пора бы уже говорить об оскорблении чувств неверующих.

Александр КАЧУРА , директор ООО «Служба эвакуации»:

– Нет, смотреть эту картину я не буду. Если современный русский фильм не пытается притворяться блокбастером, то это невыносимое зрелище. Классическая сцена в таких лентах – главные герои сидят и что-то нудно обсуждают в течение нескольких минут, а все это время камера снимает их одним общим планом. Скучно, старомодно, бесталанно! В общем, хватит с меня. Я слишком молод для этой ерунды и смотрел много хороших западных фильмов, в которых режиссер и оператор умеют искусно обыграть статичные сцены светом, монтажными склейками, сменой планов.