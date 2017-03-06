А вы русское кино смотрите?

Самые обсуждаемые новости прошлой недели связаны с кино. Первая громкая история – конфуз на церемонии вручения премии «Оскар», когда аудиторы перепутали конверты с победителями в номинации «Лучший фильм».

Тимофей САЛАМАТОВ, соучредитель, пекарь, «Пекарня Саламатов»:

– Честно говоря, в последнее время редко удается посмотреть полнометражные ленты. А вообще, да, предпочитаю старое отечественное кино, советские комедии. Из более-менее современных российских фильмов понравился «Остров» Павла Лунгина, с большим удовольствием посмотрел «9 роту» Бондарчука. Мне по душе фильмы, которые заставляют размышлять, ностальгировать.

Андрей МИРОНОВ, директор ООО «Полимерпол»:

– Я стараюсь смотреть только русские фильмы. Мне нравятся исторические картины, например, «Сталинград». Большое впечатление произвел и «Викинг» – размахом съемок, спецэффектами. Да, я читал критические комментарии про искажение истории, но не согласен с ними. Конечно, регулярно пересматриваю советские комедии, особенно с легендарной троицей Вицин – Моргунов – Никулин. Они всегда повышают настроение.

Владимир ЯГУТЯН, предприниматель:

– Последние лет 10 российские фильмы не смотрю. А вот советские активно пересматриваю, потому что это было настоящее кино. Сейчас же с благословения Министерства культуры и на деньги налогоплательщиков штампуют вторичный продукт – стопроцентную кальку с голливудского кино. Копия, как известно, не может быть лучше оригинала, особенно если она не к месту приправлена квасным патриотизмом. Если позволите такую аналогию: я предпочитаю употреблять в пищу итальянский пармезан и французский рокфор, а не те сыры, которые производят сегодня в России в формате импортозамещения.

Светлана СИДОРОВА, директор ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»:

– Иногда смотрю русские фильмы, но, конечно, не картины про супергероев. Мне нравится интеллектуальное отечественное кино – ленты режиссеров Серебренникова, Звягинцева.

Михаил КОГАН, директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Российское кино смотрю только по большим праздникам, когда выходят по-настоящему классные фильмы. По моим наблюдениям, такое случается раз в три-четыре года. Причем это не обязательно авторское кино, где препарируют печальную российскую действительность. Например, лента «Горько» очень даже хороша. Вообще, мировое кино уже не так актуально, как раньше, так как лучшие сценаристы и режиссеры ушли в сериалы. Сегодня все лучшие проекты – на американском ТВ.