А вы сколько на продукты тратите?

ЕРМАКОВ, КОНДАКОВ, ЛЕВИТАН, КОЗЛОВ и ВЕЛИЧКО о стоимости своего провианта.

На прошлой неделе в российских соцсетях неожиданно много и активно цитировали в общем-то не самое новое исследование ресурса The Village. В материале сравнивалась стоимость хлеба, молока и других основных продуктов питания на Западе и в России, а также какой процент доходов люди тратят на еду. Результат не порадует россиян: продукты у нас дешевле (хотя и ненамного), чем в развитых странах, однако средний гражданин РФ расходует на них не меньше 30% от своих заработков, в то время как европеец – около 10%, а американец – всего 6,4%. Статистика, конечно, вызывает вопросы к власти, но «ПН» по традиции обратился к своим читателям.

Денис ЕРМАКОВ , руководитель компании «Веблайм»:

– На самом деле не так уж и много. Я человек организованный, поэтому веду скрупулезную статистику своих трат в специальной программе. На продукты для моей семьи из четырех человек трачу около 18 тыс. рублей в месяц. При этом где-то такую же сумму мы расходуем на общепит. Хм, получается уже немало! А вообще, я веду такие подсчеты давно, поэтому обратил внимание: за последние три года траты на еду выросли минимум в полтора раза, что как бы намекает на синхронизацию роста цен с началом развода с Украиной.

Александр КОНДАКОВ , директор компании «Другой Телеком»:

– Бюджет ведет жена, но я знаю, что тратим не меньше 30% от доходов. Наверное, даже больше с учетом школьного питания. У меня трое парней (три, шесть и девять лет), и их аппетиты с каждым годом только растут.

Ирина ЛЕВИТАН , имидж-стилист:

– Процент от затрат на продукты напрямую зависит от размера зарплаты. Не секрет, что в России люди получают намного меньше, чем в европейских странах. Странно, что показатель не 50%. Я знаю семьи, в которых больше половины месячного дохода тратят на еду. Мне немного повезло: зарплата у меня выше среднего уровня, плюс готовлю сама, плюс придерживаюсь правильного питания (250 граммов за один прием пищи). Получается, что трачу на продукты 18% от заработка.

Евгений КОЗЛОВ , финансовый директор «Городской строитель»:

– Думаю, народ тратит больше 50%. Доходы упали в два раза, а цены во столько же раз выросли. Лично я перестал обедать в общепите три года назад. Готовлю сам.

Ольга ВЕЛИЧКО , директор риелторского агентства «Риэлти»:

– Семья у нас небольшая – я, моя мама и сын. Покупаем продукты где-то на 20 тыс. рублей в месяц. Ничего экстраординарного не берем, обычные продукты: крупы, хлеб, молочка, куры, иногда говядина, очень редко лосось. Мой заработок, безусловно, выше, чем в среднем по городу, но я работаю одна. Если же задуматься об обычной семье, в которой работает, например, только мужчина, зарабатывающий 25 тыс., то совершенно непонятно, как они живут. Полагаю, что у них уже не вопросы к власти возникают, а злость на режим.