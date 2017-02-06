А вы в будущее Тольятти верите?

В последние несколько лет федеральное правительство активно помогало Тольятти и деньгами (ремонт дорог, займы АВТОВАЗу), и большими проектами (особая экономическая зона, территория опережающего развития).

Однако на данный момент городская экономика стагнирует, а доходы домохозяйств падают. Инвесторы то ли боятся вкладывать в город и Россию, то ли просто смотрят, чем все обернется, и создание новых рабочих мест, а значит, диверсификация откладываются. Опечаленный отсутствием роста экономики, «ПН» решил обратиться к своим читателям и узнать их ответы на важный вопрос.

Геннадий ЕВДОКИМОВ, заместитель генерального директора ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:

– Верю, а как же не верить. За спадом всегда следует подъем. Да, не секрет, что сегодня в строительной отрасли кризисная ситуация, но в целом надежда есть, что придет стабильность и в наш строительный сектор, и в целом в экономику города. В этом плане немалые надежды связаны с ближайшим назначением сити-менеджера, работы которому предстоит немало. Надеюсь, он позволит городу развиваться дальше.

Андрей ДЕРБЕНЕВ, директор МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти»:

– Мне очень жаль молодежь, которая уезжает из Тольятти. Они ощущают свою «ненужность» и невостребованность, поэтому едут покорять Москву или Санкт-Петербург. Если этот тренд не изменится, то лет через пять в нашем городе останется крайне мало перспективных молодых людей.

Макс КОНЦЕВИЧ, директор ЗАО «Морское»:

– Слушайте, ну, конечно, хотелось бы верить, потому что Тольятти – неплохое место для жизни. Нет никакого желания переезжать в Самару с ее грязью и узкими вечно забитыми машинами улицами, а уж в Москву и подавно. Но вот проблема – здесь ничего не строят, нет новых рабочих мест. «Леруа Мерлен»? Ну, это несерьезно. Я имею в виду фабрики и заводы, где создают добавленную стоимость. А у нас что? Только бумажная фабрика да перерегистрация АКОМа. Даже если сегодня что-то начнут строить, то запустятся в лучшем случае через три-четыре года.

Сергей ДВОРКИН, директор филиала АО «ИК «Газинвест»:

– У нас все есть: удачное местоположение, урбанистический комфорт, образование, люди. Нет у нас только финансовой свободы. Трамп выиграл за счет голосов «ржавого пояса», Детройт нам в пример. Надеюсь, у нашей власти хватит мудрости понять, что два-три крупных города не вытянут Россию. И в Германии, и в США что ни столица штата или региона, то город-миллионник, вносящий свою лепту в развитие всей страны. США понадобилось 20 лет на то, чтобы понять: процветание экономики находится внутри страны, в высоких доходах граждан. У нашего города половина этого срока уже прошло.