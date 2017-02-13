А вы всем руки пожимаете?

Очередной спортивный скандал – во время церемонии награждения победителей этапа чемпионата мира российские биатлонисты Александр Логинов и Антон Шипулин не пожали руку французскому спортсмену Мартену Фуркаду.

У россиян, впрочем, был для этого веский повод: Фуркад при выходе на трассу наступил на лыжу Логинову, а потом на финише подрезал Шипулина. Само собой вся эта ситуация вызвала бурление в соцсетях и появление заголовков с прилагательным «нерукопожатный» в отечественных СМИ. А «ПН» воспользовался информповодом, чтобы задать важный вопрос своим читателям.

Александр ГЕРУНОВ, руководитель Управления физкультуры и спорта мэрии Тольятти:

– Спорт есть спорт. Без борьбы его сложно представить. Тем не менее поступок Фуркада, конечно, сложно оправдать.

Александр ТЕПИКИН, первый заместитель директора МРД АО СК «АСТРО-Волга»:

– Я никого не поддерживаю, на мой субъективный взгляд, наши биатлонисты повели себя неспортивно. Они должны проявлять себя на трассе, а не на пьедестале. Надо быть выше всего этого. Тот факт, что Фуркад перекрыл лыжню, это просто спорный спортивный момент. Мы все знаем девиз «лыжню, лыжню». На финише ему нужно было второе место, а не третье. А ошибка Шипулина была в том, что ему надо было обгонять его на подъеме, а не в конце гонки. Как бы там ни было, я уверен – наши ребята еще докажут, что они звезды мирового биатлона.

Юрий ПЕВЗНЕР, главный врач ГБУЗ СО ТКВД:

– Наши поступили абсолютно правильно. У меня были ситуации, когда я не протягивал руки. Если я точно знаю, что человек подлец, руки не подам.

Николай ДЕВЯТОВ, советник генерального директора ООО «ВИКИНГИ»:

– Трудно сказать, в каких случаях я бы не подал руки. Может личная неприязнь или сделанная человеком подлость. Правда, я не припомню таких случаев и руку подаю всегда.

Вадим ЯКОБСОН, предприниматель:

– Я сужу хоккей и играю в хоккей. И могу сказать: все, что происходит на поле, остается на поле. Со стороны наших спортсменов это выглядело не совсем корректно. После драки кулаками не машут.

Алексей ЛЕВАНОВ, директор ООО «Проспект-М»:

– Все хороши: француз подрезал, наши не подали руки. Полагаю, в этой ситуации много политики, это просто эхо последних скандалов. Лично я в молодости был нетерпимый и ершистый и тоже не подавал руки тем, кого считал подлецами. С возрастом ершистость ушла, стал спокойнее воспринимать поступки людей. Никто не обязан соответствовать вашим ожиданиям и делать только то, что вам понравится.