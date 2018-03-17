А вы Wi-Fi у себя в заведениях отключаете?

КОРШУНКОВ, МЯСИЩЕВ, КУЛЬБИКОВ и МАРФИН о интернет-халяве.

Любой тренд зарождается в США, через год-другой приходит в Москву и еще спустя пару лет доезжает до российской провинции. В 2014 году 36% американских сотрудников предпочитали хотя бы иногда работать удаленно. Многие из тех, кто трудится не в офисе, оккупировали кофейни и бары, причем количество таких посетителей прибавляется по экспоненте. Из-за засилья владельцев ноутбуков страдает и атмосфера заведений (вместо веселых разговоров слышно «клацанье» клавиш), и средний чек (зачастую такие клиенты заказывают лишь кофе). В итоге владельцы общепита в США и в Москве стали деликатно выдавливать тех, кто приходит с лэптопами, отключая сеть Wi—Fi. «ПН» решил выяснить, как относятся к подобным посетителям тольяттинские рестораторы.

Игорь КОРШУНКОВ , совладелец кондитерской «Вкусная История»:

– Появились новые инструменты для эффективной дистанционной работы, и прекрасно, что наши гости их все активнее осваивают. Все обозначенные негативные моменты считаю заблуждением. Мягко говоря.

Кирилл МЯСИЩЕВ , ресторатор («КакаоМама», «Штаб-квартира», «Молодость»):

– Wi-Fi есть во всех наших заведениях, мы его не отключаем и не планируем. Люди с лэптопами, по крайней мере в Тольятти, не влияют на выручку, поэтому тут нет никакой проблемы. Ну, а если в будущем их станет слишком много, можно деликатно ограничивать скорость или время нахождения в сети.

Александра КУЛЬБИКОВА , директор бутик-отеля «Коkоn»:

– Такое сейчас время – гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и облегчают работу. Соответственно игнорировать, а тем более ущемлять своих гостей, отключая доступ к сети Wi-Fi, было бы глупо и неуважительно. В нашем ресторане «Kokon» мы предусмотрели несколько зон. Одна – светлая, просторная и располагающая к работе, в ней есть и столы для ноутбуков. Основной зал, в котором мягкая мебель, уютная атмосфера более располагающая к трапезе в кругу друзей и близких за приятным общением. Есть маленькая и уютная лаунж-зона с камерным освещением, подходящая для романтических встреч. Таким образом, за счет грамотного зонирования мы постарались сделать так, чтобы каждый наш гость, вне зависимости от цели своего визита к нам, чувствовал себя комфортно.

Афанасий МАРФИН , исполнительный директор DS-Group («Бин», «Хлопок», «Фрау Гретта», «Шале»):

– Отключение Wi-Fi в заведении вызывает негатив у гостей, которые иногда даже им не пользуются. Такие конфликты мы уже проходили. Загрузка в заведениях Тольятти практически никогда не достигает даже 80%, поэтому сидящий с ноутом или айпадом человек не напрягает. Все равно копейку да принесет. Многое зависит и от концепции: если в кофейне нет Wi-Fi – бизнесмены пойдут на деловые встречи к конкуренту через дорогу. А вообще, с развитием сотовых сетей четвертого поколения наличие или отсутствие Wi-Fi становится неактуальным. Опять же Роскомнадзор обязал всех регистрироваться в сети Wi-Fi через SMS. К слову, это снизило нагрузку на наши сети.