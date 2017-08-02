Алексей Ястребов, «Контроль ЖКХ»:

«Мы поможем жильцам найти выход из любой ситуации».

Руководитель городской общественной приемной «Контроль ЖКХ» юрист Алексей Ястребов целью своей деятельности поставил повышение юридической грамотности собственников жилья. В большом интервью «ПН» он рассказывает о том, как чаще всего нарушаются права жильцов и что нужно сделать, чтобы их отстоять.

– Алексей, расскажите о деятельности, которая предшествовала созданию вашей некоммерческой организации – «Контроль ЖКХ».

– Моя деятельность в сфере ЖКХ началась в 2004 году с работы в одной из управляющих компаний города. Работал с населением, так сказать, «на земле», а не в кабинете, проводил сотни общих собраний собственников: занимался проблемами жильцов, помогал им выстраивать отношения с компанией. Люди сами начали обращаться ко мне уже не как к сотруднику УК, а как к юристу и постепенно прониклись доверием. Я не мог его не оправдать и начал заниматься их проблемами в свободное от работы время – чтобы найти правду, добиться справедливости, повлиять на УК – чтобы она выполняла свою работу качественно. Не нарушая интересов компании, я помогал собственникам – элементарно ликвидировал их юридическую безграмотность.

– Что подтолкнуло вас окончательно перейти на другую сторону «баррикад», в общественную организацию «Контроль ЖКХ»?

– За время моей работы в частной УК я увидел многие процессы изнутри. И сделал выводы, в результате чего принял решение перейти на сторону собственников – кто-то же должен им помогать.

– В чем заключается миссия вашей организации?

– Это бесплатная помощь жителям города в оказании юридических консультаций по проблемам ЖКХ. Мы помогаем жильцам найти выход из любой ситуации в части взаимодействия с УК. Почему я решил этим заниматься? Потому что в противостоянии интересов собственников помещений и управляющих организаций последние имеют значительный перевес в силе и возможностях, а посему я глубоко убежден, что собственнику, как слабой стороне, просто необходимо помогать в защите их прав и интересов. Иначе будет нарушен баланс интересов собственников и УК.

– С какими проблемами приходят жители города в вашу общественную приемную?

– На первом месте, конечно, отказ УК произвести перерасчет излишне удержанной платы за коммунальные услуги, в частности, отопление. Большинство жителей недовольны тем, что на домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла (ОДПУ), компания выставляет счета не по показаниям счетчиков, а по нормативу. Некоторые УК при проведении работ по текущему ремонту закупают и используют материалы, уже бывшие в употреблении (например, трубы), которые стоят значительно дешевле новых. Это отражается в сметах на расходы, которые в свою очередь оплачиваются из накопленных средств собственников на счете «Текущий ремонт», и многое другое.

Мы рассказываем, как выйти из этой ситуации, и на некоторых домах уже добились отмены такого расчета. Сейчас хотим поставить это дело на поток.

И, самое главное, помогаем жителям понять важность такого инструмента борьбы с беспределом УК, как общие собрания собственников (ОСС). К сожалению, при проведении ОСС часто подделываются подписи жильцов с помощью «своих» председателей ТСЖ и ТСН.

– Вы можете подробнее пояснить, как это происходит и какие последствия имеют подобные нарушения?

– Давайте разберем. Согласно ЖК РФ, ОСС – это высший орган управления общим имуществом в доме. Решения, включенные в повестку дня ОСС, принимаются путем проведения очного, заочного или очно-заочного голосования, порядок проведения которых закреплен в ст. 45–48 ЖК РФ. Но на практике фактически это так называемые «мертвые» права жильцов, которые вроде бы законодательно закреплены, но реализовать их в силу разных причин почти невозможно. Это и отсутствие у собственников чувства ответственности за жизнь общего имущества дома, и отсутствие инициативной группы и специализированных навыков по правильному оформлению ОСС, плюс юридическая безграмотность жителей, которую я и пытаюсь ликвидировать. Добавим сюда отсутствие средств, общего и единого мнения и настроя, аморфность жителей – получается картина маслом.

Все эти факторы делают недобросовестные УК основным игроком в вопросах управления домом, утверждения тарифов, видов и перечня работ по текущему ремонту. То есть своим безразличием жители дают компании использовать их денежные средства не по назначению. Как это происходит: обычно УК дней за 10 до конца года в одном из подразделов своего сайта предлагает собственникам провести ОСС и согласовать тарифы, текущий ремонт на следующий год и другие важные вопросы (объявление написано маленькими буковками). Естественно, многие его и не увидят, на носу Новый год – кто будет штудировать сайт УК? Никто. На это и рассчитывает управляющая компания. По закону же она имеет всего лишь право быть инициатором ОСС, а вот обязанность в его проведении лежит на собственниках.

Конечно, УК не заинтересована в проведении реального ОСС. Раз жильцы не провели собрание, не утвердили тарифы и все остальное – компания сама повышает тарифы. Суд в случае спора встанет на сторону УК – формально она публично всех оповестила. И схем обмана множество.

– Предположим, самосознание у собственников проснулось. Нет ли опасности появления излишнего контроля с их стороны?

– Я не говорю, что надо повально блокировать работу УК. Более того, могу смело сказать – тормозить ее работу никак нельзя. Дело в том, что коммунальщикам и так достается много проблем. Наш жилой фонд находится сегодня в плачевном состоянии – процент износа от 28 до 40%. Наша организация создана чтобы убрать барьеры, искусственно выстроенные нашими законодателями, чтобы УК и собственники могли нормально взаимодействовать.

– А если управляющие компании не хотят идти навстречу жильцам?

– Такое случается. Мы готовы помочь собственникам наставить УК на путь истинный, благо существуют такие организации, как прокуратура и Государственная жилищная инспекция. По-другому собственникам не выбраться из этого «коммунального рабства».

– Чем именно вы можете помочь?

– Законодательство дало собственникам хороший юридический инструмент, с помощью которого жильцы могут отстаивать свои права и решать существенные вопросы в жизни дома – общее собрание собственников. Я планомерно доношу до собственников порядок проведения ОСС и консультирую, чтобы УК потом не признала собрание незаконным через своих подставных жильцов.

– Не так давно была заявлена астрономическая сумма общей задолженности россиян по ЖКХ. Неужели так много неплательщиков?

– Дело вот в чем. Есть недобросовестные УК, которые перечисляют ресурсоснабжающим организациям всего 60–70% собранных с жителей средств, а остальные деньги покручивают, например, в банке. Одна местная монопольная организация таким образом задолжала 800 млн рублей. Подобные действия приводят к банкротству УК. А что такое банкрот? Это когда ты перекладываешь деньги из пиджака в карман брюк, а пиджак отдаешь кредитору. То же самое происходит в системе ЖКХ.

– Чем вы собираетесь активизировать самосознание собственников?

– Сама жизнь уже заставила собственников активизироваться. Они поняли, что никто, кроме них, этим заниматься не будет. Люди настолько намучались, что готовы действовать. А мы подсказываем как.