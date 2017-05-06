Аллея дурной славы

Конкурс «Аллея Славы» оказался «разводом».

Непонятна механика конкурса: кто должен согласовывать высадку деревьев на муниципальной территории? Сделать это без разрешения городской администрации невозможно. В комментариях «ВКонтакте» пишут о том, что организаторы «Аллеи Славы» согласованием не занимаются. На сайте акции прописаны такие этапы: 30 апреля объявляют города-победители, 5 мая определяется место посадки и время, после чего саженцы доставляют в город и высаживают. Нам удалось дозвониться в московский офис компании. По словам руководства, конкурс продлится до 1 мая, после чего будут объявлены результаты. Далее «ЭкоПлант» планируют связаться с администрациями победивших в голосовании городов и подобрать место для доставки деревьев и кустарников. Высадкой деревьев компания заниматься не будет. По срокам выполнения ничего точно нам сказать не смогли: известно только то, что акция приурочена к 9 мая, и благоустройство аллей должно проходить примерно в это время.

Последние несколько дней в сети активно продвигают акцию «Аллеи Славы». Это проект подмосковного питомника «ЭкоПлант»: они объявили о том, что к 9 мая высадят 9000 деревьев в 15 городах, которые победят в голосовании на сайте. Идею подхватили активисты, сообщества, СМИ и городские жители по всей стране. Но помимо всеобщей радости о возможности озеленения, акция вызвала и много вопросов.

«ПН» решил сделать репост данной статьи downtown.ru по той причине, что в социальных сетях шум вокруг этой темы достиг своего апогея. 9 мая на носу, и горожане спешат выиграть для Тольятти новый «зеленый островок», который компания «ЭкоПлант» обещает бесплатно высадить в 15 городах-победителях народного голосования. Но чем больше «лайков» собирает «славная» тема, тем очевиднее, что речь идет о простом мошенничестве и некрасивой игре на патриотических чувствах.

В «ЭкоПлант» нам сказали, что у них нет официальных документов о проведении акции, условиях и обязательствах компании. Есть только то, что написано на сайте.

В Управлении экологии Воронежа сказали, что об «Аллеях славы» они не слышали, и будет проблематично оперативно организовать высадку деревьев. Если наш город победит, скорее всего, саженцы отправятся на Кожевенный кордон, но это нужно уточнять в Департаменте природных ресурсов и экологии. Еще отметили, что сейчас сажать деревья не совсем правильно: они потребуют дополнительного постоянного ухода — особенно полива.

В социальных сетях люди обращают внимание на ошибки при разделении городов (некоторые оказались не в своей группе, так как население было определено неправильно), накрутки голосов, меняющиеся условия конкурса (сначала было 9 победителей, теперь уже 15 — и саженцы поделят между ними) и перенос голосования. И в целом на ситуацию, когда мегаполисы-миллионники конкурируют с городами, население которых 500-600 тысяч человек.