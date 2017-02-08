Андрей Набиев, Школа бега RUN TLT: «Я объединяю людей в Тольятти, которым нравится любительский бег»

У нас есть девушка, которая тренируется для выступления в Европе, еще одна в марте возьмет старт на полумарафоне в Нью-Йорке. Есть и долгосрочная цель – мы готовим участника для триатлона Ironman, который пройдет в Лос-Анджелесе.

Бывший профессиональный марафонец, а сегодня основатель сообщества RUN TLT Андрей Набиев в интервью «ПН» рассказывает о том, как устроена «кухня» его Школы бега, говорит о важности соблюдения системы тренировок, объясняет, почему правильное занятие спортом не несет в себе опасности для здоровья, и приводит примеры того, как школа помогает тольяттинцам достигать своих беговых амбиций.

– Андрей, Школа бега RUN TLT – это же не ваша уникальная идея. У кого вы ее позаимствовали? Есть ли у RUN TLT какие-то черты, которые отличают ее от других подобных объединений?

– Конечно, в России много школ бега, потому что методика одна, да и идея тренировать людей в сообществе тоже не нова. Я раньше занимался бегом профессионально, получал за это деньги – шесть лет выступал за Приволжский федеральный округ, за общество «Динамо», за область и город. Через соцсети люди видели мои посты и знали, что я бегаю. Они мне задавали вопросы: как бегать, что лучше надевать, какую трассу выбрать. Потом люди интересовались, можно ли вместе побегать. И мы бегали вместе. Нас становилось все больше и больше. И как-то раз они предложили: было бы здорово нас объединить и помочь нам готовиться к соревнованиям. Вот так и появилась наша школа.

Наша уникальность в том, что мы родное, тольяттинское сообщество. Мы любим наш город и все его беговые локации: набережные, парки, спортивные объекты, лес – и серьезно подходим к обеспечению качества занятий.

– То есть в основе создания RUN TLT лежит не желание монетизировать свое увлечение, а чисто идейные вещи типа объединения тольяттинцев, любящих бег, в организацию и продвижение ЗОЖ в народные массы?

– Да, мне нравится любительский бег. Это направление массово развивается по всей России. Хороший пример – московский марафон, который в 2010 году собирал около 3 тыс. человек, а в 2016-м – 30 тыс. Поэтому мы решили объединить в Тольятти людей, которые просто бегают в лесу, и дать им профессионального тренера. Так что в основе была не монетизация, а создание сообщества. Монетизация не является нашей приоритетной целью. Но если количество участников RUN TLT будет расти, то можно будет говорить и о росте доходной части.

– Расскажите о тренерском составе.

– У нас три тренера. Два мастера спорта России и один мастер спорта международного класса с профобразованием педагога – это тоже очень важно. Группа у нас уже большая, но нам удается сохранять индивидуальный характер тренировок.

– И сколько человек сегодня являются членами вашей школы? Кого больше, новичков или «ветеранов»?

– В школе сегодня 35 активных бегунов, которые занимаются по спортивным планам и которых ведут наши тренеры. Есть такие, кто бегает меньше года. Средний возраст – от 20 до 40 лет. Перед каждым учеником нашей школы стоят свои задачи: кто-то хочет похудеть, кто-то укрепить здоровье, а кто-то ставит и более амбициозные цели.

– Есть ли у вас настоящие фанаты бега?

– Да, и это прежде всего относится к тренерам. Они этим зарабатывают и подходят к своей работе очень серьезно. И сейчас, в зимний период, у нас учеников больше, чем было в беговой сезон. Мы готовим их к соревнованиям.

– И что это за соревнования?

– Сейчас готовится группа, которая хочет пробежать выбранные дистанции на тольяттинском марафоне 23 апреля. Основная группа хочет пробежать полумарафон в Казани. Есть девушка, которая тренируется для выступления в Европе, еще одна в марте возьмет старт на полумарафоне в Нью-Йорке. У двух детей есть цель обогнать своих одноклассников, которые тренируются в спортивных школах. Есть еще и самая долгосрочная цель – мы готовим участника для триатлона Ironman, который пройдет в Лос-Анджелесе осенью этого года.

– У вас есть школа и клуб. Это разные структуры?

– Одно в другом. В клуб приходит более 100 человек на бесплатные занятия, особенно летом. А школа – это уже серьезно.

– Вслед за RUN TLT появились SWIM TLT и SKI TLT. Это подразделения одной и той же организации?

– Эти направления были созданы в осенне-зимний период. Часть людей зимой перешли на лыжи, другие стали плавать в качестве восстановительных процедур, а некоторые остались на беговых дорожках. Но весной они все возвращаются к нам в RUN TLT.

Перед нами же стоит задача не тренировать на износ, а чтобы все было на пользу и во благо. Поэтому восстановлению наших любителей бега мы уделяем особое внимание.

– Давайте поговорим о деньгах. Есть ли у членов клуба какие-то внутренние взносы?

– Есть ежемесячная оплата абонемента – 3 тыс. рублей. За это участник получает 12 занятий в месяц с тренером и тренировочным планом. Также есть онлайн-дистанционное ведение ученика за 1,5 тыс. рублей. Этот формат подходит уже опытным бегунам и людям не из Тольятти. Так, мы уже достаточно долго ведем бегуна из Германии. На эти деньги мы содержим тренерский штат, покупаем спортивный инвентарь и обеспечиваем арендные платежи в зимний период. Доходная часть пока остается минимальной, мы ее пускаем в развитие. Например, уже сделали сувенирную брендированную атрибутику.

– А налоги платите?

– Мы зарегистрированы в управлении физкультуры и спорта как некоммерческая структура для включения нас в список организаторов массовых спортивных мероприятий в городе – и здесь взносы отсутствуют. Но также мы зарегистрированы как юрлицо для работы по договорным отношениям, поэтому да, мы платим и страховые взносы, и налоги.

– Можно ли сказать, что RUN TLT – прямой конкурент фитнес-клубов? Как вам вообще живется с ними на одном поле?

– Мы не считаем их конкурентами. Фитнес-клубы — это занятия in-door, в помещении. Со многими, к слову, мы сотрудничаем, проводим совместные мероприятия в летний период в парках города.

– От коллег по цеху есть претензия к RUN TLT, что вы демпингуете, а там, где демпинг, обычно нет хорошего качества услуг. Что вы на это скажете?

– Если мы говорим о претензиях другого бегового клуба, который работает в городе по франшизе, там, конечно, иное ценообразование. Равняться на прейскурант франшизного клуба я не вижу смысла. Мы много думали и все просчитали: 3 тыс. рублей – это адекватная цена абонемента в нашем городе, все что выше – персональная маржа.

Условия у всех беговых клубов отличаются. В зимнее время у нас проходят три тренировки в неделю с тренером, и все они не на открытом воздухе. Иногда мы, конечно, тренируемся в лесу в мороз. Но есть еще большой спортивный зал, который мы арендуем, чтобы оттачивать технику бега. Плюс есть договоренность с «Лада-Ареной». Раньше таких условий в городе не было: бегуны-профессионалы ездили в Самару.

– Вроде бы аксиома, что движение – это жизнь. Однако многие врачи и фитнес-тренеры не советуют заниматься бегом. Есть такое мнение: если хочешь убить ноги, колени и спину – начни бегать. Какой контраргумент вы можете привести?

– Для того чтобы сохранить здоровыми ноги, и существуют такие клубы, как наш. Есть много ошибок: люди иногда бегают с пятки, неправильно ставят стопу, выбирают неправильную обувь, думают, что надо дышать только носом. Мы учим бегать, получая от этого удовольствие, и не вредить себе. Наша задача в любительском спорте – снизить травматичность до минимума. Бег – это культура, и в Тольятти она пока на стадии зарождения.

– Расскажите, где и как вы тренируетесь сами? С чего начинается ваш день?

– Зимой мое утро начинается с завтрака и работы, а вечер – с тренировки. В летний период я вставал в 6 утра и выходил бегать. Бежал спокойно и медленно. Скоро лето, и я обязательно верну утренние кроссы! Меня такие пробежки заряжают на весь рабочий день: встав в шесть, я могу спокойно лечь в час ночи.

– А важно ли соблюдать режим?

– Есть понятие «режим», а есть «систематичность тренировок». Систематичность важно соблюдать. Если ее нет, то можно не рассчитать нагрузку и навредить сердцу. Режим есть у спортсменов, а мы все же любители. Я тренируюсь со всеми членами Школы, но у меня другие цели.

– Какие?

– Пробежать всю серию полумарафонов в Москве, Казани, Питере, но пробежать их быстрее.

– Как вы считаете, увлечение россиян темой ЗОЖ – это надолго? И почему при увлечении ЗОЖ так остро в стране стоит вопрос алкоголизации населения?

– Иногда ЗОЖ – это просто показуха. Сегодня ты говоришь, что зожник, а завтра отвисаешь в баре или клубе. ЗОЖ – больше тренд текущего момента. Но мы надеемся, что увлечение здоровьем – это надолго. Алкоголизация больше политический вопрос: сначала возникла эта проблема, а теперь государство с ней борется популяризацией здорового образа жизни.

– Предположим, бег вам надоел. Придумали уже, чем его заменить?

– Когда я закончил с профессиональным бегом, то потом год вообще не бегал. Я этим насытился на тот момент. А в два года назад мне снова захотелось соревноваться. Я любитель бега – я так отдыхаю. Кроме того, бег помогает мне повысить работоспособность: мой рабочий день начинается в 8.30.

У меня напряженный ежедневный график: встречи, переговоры, мне нужен хороший заряд энергии, и бег мне его дает. Даже в послеобеденное время я остаюсь бодрым и передаю бодрость своим сотрудникам.