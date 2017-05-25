Битва за «радость»

В Тольятти восстановят знаменитую стелу.

Около Дворца спорта «Волгарь» среди кустарников и деревьев доживает свой век мозаичная стела-панно «Радость труда». Разговоры о восстановлении культурного объекта велись несколько лет, и желающих заняться благородным делом было не так много. В итоге реставрацию монументального памятника решила взять на себя «Волжская картинная галерея». Кроме того, рядом с объектом появится музейный комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами.

Культурное достояние

Уникальный памятник культуры создавался в Тольятти четыре года и был открыт в 1981 году. На огромной стене площадью 530 квадратных метров выложена мозаикой история СССР: возникновение рабоче-крестьянской Красной армии, ликвидация безграмотности и создание мощной науки, Великая Отечественная война, полет в космос Юрия Гагарина, строительство Волжского автомобильного завода, выпуск первого автомобиля. Завершается композиция словами Указа о присвоении автозаводу имени 50-летия СССР. К слову, первоначальное название было не «Радость труда», а стела «55-летия СССР».

Смальту для памятника везли со всего Советского Союза, она специально выплавлялась в Ростове, Лисичанске, Костино и других городах. В силу ее высокой себестоимости стелу также называли «золотым брусом», ведь монумент имеет впечатляющий размер – 100 метров в длину, 5 метров в высоту и 3 метра в ширину, а всего на его изготовление понадобилось более 3,5 млн отдельных элементов смальты. «Радость труда» много лет считалась культурным достоянием Тольятти.

Аварийное состояние

На данный момент «Радость труда» выглядит удручающе: рисунок частично нарушен, многих кусков мозаики просто нет. Можно сказать, что стела находится в аварийном состоянии. В 2006 году мэрия передала землю вместе с мозаичным памятником в аренду под постройку объекта недвижимости фирме «Экспо-Тольятти».

Заметим, что о существовании на участке монумента в документах речи не шло, как будто его там никогда и не было. Вокруг сразу же развернулась стройка, и памятник скрылся от горожан за забором с колючей проволокой.

Вскоре строительство было остановлено на многие годы, а про стелу уже никто не вспоминал. Возмутившись бездействием властей, тольяттинское отделение движения «Суть времени» подало жалобу в прокуратуру, и год назад начался сбор подписей под петицией, адресованной губернатору области и мэру Тольятти. Неравнодушные люди требовали включения реставрации стелы в федеральную программу празднования 50-летия АВТОВАЗа. Всего за несколько дней было собрано более тысячи подписей.

Реконструкция стелы

На прошлой неделе стало известно, что заняться недостроенным объектом вместе с земельным участком почти в 6 га между Дворцом спорта «Волгарь» и ТРК «Вега» готова «Волжская картинная галерея». Сейчас идет работа над концессионным соглашением между администрацией города и галереей.

Стелу, находящуюся на данном участке, концессионер в случае успешного заключения соглашения обещает восстановить и отреставрировать, максимально приблизив к первоначальному состоянию. Кроме того, на площадке будет достроен музейный комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами, а прилегающая территория превратится в парковую зону.

Известно, что «Волжская картинная галерея» уже произвела расчистку территории на благотворительных началах, а также несет расходы по экспертизе «Радости труда». Были приглашены специалисты по мозаике, которые должны будут рассчитать объем восстановления стелы и стоимость работ. Таким образом, если соглашение будет заключено, работы начнутся уже в этом году. В противном случае восстановление стелы может затянуться на неопределенный срок.