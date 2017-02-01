Благодарность АЛЬМА-МАТЕР

ТоАЗ получил благодарность за вклад в создание мемориального комплекса Тольяттинского государственного университета.

Строительство мемориального комплекса началось в 2011 году по инициативе Тольяттинского государственного университета и благотворительного фонда «Духовное наследие» имени С. Ф. Жилкина. Проект предполагает возведение храма святой мученицы Татианы и установку памятного знака погибшим при взрыве автобуса в Тольятти 31 октября 2007 года.

Церемония чествования благотворителей комплекса прошла в рамках празднования Дня студента. Благодарственное письмо из рук ректора университета Михаила Криштала от имени предприятия получила заместитель генерального директора – директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Татьяна Ефремова.

Комментируя сотрудничество «Тольяттиазот» с университетом, Татьяна Ефремова отметила: «С ТГУ нас связывают давние партнерские отношения. За эти годы тольяттинский университет стал для предприятия настоящей «кузницей кадров». Мы также активно сотрудничаем по программе «Профориентация», в рамках которой планируем провести ряд совместных образовательных проектов. Конечно, ТоАЗ не смог обойти стороной такую благородную инициативу университета и внес свой вклад в создание мемориала».

«Тольяттиазот» проводит активную работу в области профориентации по схеме «школа-колледж-вуз-завод». Предприятие системно взаимодействует с тольяттинскими общеобразовательными учреждениями, а также ключевыми вузами региона. ТоАЗ регулярно проводит открытие уроки, семинары, мастер-классы и интеллектуальные марафоны при участии ведущих специалистов-практиков предприятия. В рамках профориентации проходят экскурсии на производство не только для школьников и студентов, но и для руководства тольяттинских школ и учителей химии.

Источник: toaz.ru