Чиновник из ТГУ против порно

Житель Тольятти и сотрудник Тольяттинского государственного университета Руслан Охлопков — один из самых активных борцов с порнографией и «безнравственностью» в российском интернете. По заявлениям тольяттинского активиста, который также является аккредитованным экспертом Роскомнадзора, блокировали Pornolab и Brazzers, сообщество MDK и еще почти сотню менее популярных сайтов и сообществ «ВКонтакте». Спецкор «Медузы» Иван Голунов установил личность Охлопкова, а также выяснил, какими методами его организация «Политическая практика» борется против журнала Maxim, куклы «Барби» и фильма «Горько» — и как на их жалобы реагируют правоохранительные органы.

«На все сайты, которые были отражены в его заявлении, мы с рабочего компьютера заходили и, естественно, все дело увидели своими глазами. Ну, там видео всякие, фотографии порнографического содержания», — рассказывал 7 февраля изданию TJournal Александр Вадин, заместитель прокурора Большечерниговского района Самарской области, добившийся в тот же день в суде блокировки порносайта Brazzers. Заявление, о котором шла речь, по словам Вадина, подал человек по фамилии Охлопков; прокурор также рассказал, что тот же человек (его имя в интервью Вадин обозначил как «Роман Викторович») пожаловался на еще полсотни страниц в интернете, содержащих порнографию.

В судебных решениях обычно удалены персональные данные заявителей. Однако «Медузе» удалось найти несколько документов, в которых указано, что производство началось в связи с обращением Р. В. Охлопкова. Два работника органов прокуратуры Самарской области подтвердили «Медузе», что автор обращений о блокировке сайтов — житель Тольятти Руслан Валериевич Охлопков. И заявление с 56 адресами — только малая часть его кампании по борьбе с порнографией.

Кто такой Руслан Охлопков

38-летний Руслан Охлопков работает в Тольяттинском государственном университете, а точнее — во входящем в него Архитектурно-строительном институте, где занимает пост замдиректора по научно-исследовательской работе и хозяйственной деятельности. Охлопков — выпускник этого вуза; в 2004 году он получил там две специальности: «Изобразительное искусство и черчение» и «Мировая художественная культура». Диплом Охлопкова назывался «Аналитический метод Павла Филонова» — в нем студент попытался «найти ключ к пониманию художественного метода Филонова». Оставшись работать в университете после выпуска, Охлопков возглавил в нем проектный центр, который занимается организацией практики для студентов архитектурно-строительного института.

Руслан Охлопков — замдиректора по научно-исследовательской работе и хозяйственно-договорным отношениям Архитектурно-строительного института ТГУ

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В 2010 году Охлопков попытался заняться бизнесом, зарегистрироваввместе с Николаем Устенковым (он в 2013-м возглавил Архитектурно-строительный институт) компанию «Волга АСД», которая должна была заняться архитектурным проектированием. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2014 году составила всего 5 тысяч рублей; информации о реализованных «Волгой» проектах «Медузе» найти не удалось. В интернете также можно обнаружить размещенные Охлопковым объявления, в которых он предлагает частные уроки по ArchiCAD и Artlantis — компьютерным программам для архитекторов.

Весной 2015 года Руслан Охлопков активно занялся общественной деятельностью и начал обращаться в госорганы с требованиями запретить сайты в интернете, а также развлекательные мероприятия («Медуза» обнаружила несколько десятков таких обращений). Тогда же он полностью обновил свои профили в социальных сетях. Если ранее Охлопков устраивал мероприятия с шутливыми названиями «Веселые грибники с красными глазами» (описание: «общение мальчиков и девочек, распитие напитков, дружеские объятия, дикая езда»), то с 2015 года он подписался на официальные паблики Следственного комитета, Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии, прокуратуры Чеченской республики, а также главы СК Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Ирины Яровой. Сообщения из этих пабликов Охлопков размещает у себя в профиле практически каждый день.

Также Охлопков участвует в интернет-форумах, посвященных воспитанию детей. Например, на форуме сайта «Я родитель» он даетсовет родственникам девочки, которая подписана на суицидальные сообщества: «Спорт, спорт и еще раз спорт, игры только традиционные, походы, позитивные, жизнеутверждающие книги, ну и ни о каком Хэллуине и речи быть не может, поскольку это 100% негатив» (орфография оригинала сохранена — прим. «Медузы»).

Летом 2016 года Руслан Охлопков выступал одним из активистов по сбору подписей для регистрации списка кандидатов, выдвинутого партией «Великое Отечество», на выборах в Госдуму седьмого созыва (мобильный телефон Охлопкова указан в объявлении о сборе подписей в Тольятти). В регистрации списка Центризбирком отказал, признав почти 14% собранных подписей недостоверными.

Партию «Великое отечество» основали в 2013 году один из лидеров ультраконсервативного движения «Антимайдан» Николай Стариков и интернет-предприниматель Игорь Ашманов. Один из проектовдвижения — создание «Интернет-ополчения», основной задачей которого является «противодействие информационной войне против России». В 2015 году активисты «Интернет-ополчения» приняли участие более чем в 150 голосованиях и сборе подписей под 30 петициями в интернете, а также поддержали президента России Владимира Путина в голосовании на американском сайте NY Daily News и ютьюб телеканала RT в голосовании за премию Webby Awards.

Как Охлопков и его товарищи борются с безнравственностью в интернете

Часть обращений Руслана Охлопкова в госорганы выложена на сайте общественного движения «Политическая практика». Там можно найти более 40 сканов писем с требованиями наложить самые разнообразные запреты. Так, по мнению авторов обращений, запретить необходимо:

журналы Cosmopolitan, Vogue и Maxim (за пропаганду проституции в СМИ);

кинофильмы «Самый лучший день», «Горько» (за использование «технологии „ненасильственного“ захвата власти путем информационно-психологического воздействия на сознательное и бессознательное несовершеннолетних»);

куклы «Барби» (за формирование у ребенка «матрицы нового идеала красоты в виде вульгарности и распущенности»);

клипы певиц Бьянка и Дженнифер Лопес (за угрозу национальной безопасности РФ);

компьютерные игры Mass Effect и Sims (за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений);

рекламу гигиенических тампонов O.B. (за введение нормы легкомысленного поведения: «демонстрируемую модель отношений можно описать тремя словами „в один день: познакомилась-потанцевала-разделась“»);

телешоу «Камеди клаб», «Дом-2» и «Уральские пельмени» (за пропаганду пошлости и распущенности, отказа от почитания семейных ценностей).

Кроме того, Охлопков требовал от производителя грузовых автомобилей «Камаз» отказаться от латинского написания своего бренда.

Персональные данные авторов заявлений в большинстве случаев закрашены. Однако в ряде ответов официальных органов сохранились обращения «Уважаемый Руслан Валериевич», а также указания о пересылке обращений в органы прокуратуры и Роскомнадзор по адресу заявителя — в Самарскую область.

Руслан Охлопков ведет активную переписку с госорганами и выкладывает ее на сайт движения «Политическая практика»

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Помимо Охлопкова активистом «Политической практики» является москвич Дмитрий Раевский — он прописан в престижном жилом доме около станции метро «Динамо», однако несколько лет назад переехал вместе с женой в Крым (на вопросы «Медузы» Раевский не ответил). Судя по документам, выложенным на сайте «Политической практики», Раевский специализируется по жалобам на телепередачи, кинофильмы, журналы и видеоигры, а Охлопков обращает внимание правоохранительных на интернет-сообщества, порносайты и торговлю алкоголем.

Различается и стиль написания жалоб. Охлопков в своих заявлениях часто упоминает об использовании технологий «цветных революций», утверждая, что «ведется системная деятельность по посягательству на нормальное физическое и психическое развитие и нравственное формирование личности детей». Раевский пишет о «переформатировании культурного кода» населения: «Конструируется общественное сознание под создание эффективного инструмента для достижения технологии „ненасильственного“ захвата власти».

О технологиях культурного переформатирования Дмитрий Раевский также подробно рассказывает в созданном им сообществе «Научи хорошему», которое ставит своей задачей «оценку деятельности массмедиа с позиции традиционных семейных ценностей». Проект «Научи хорошему» — партнер сайта «КОБ-Медиа», который основали сторонники движения «Концепции общественной безопасности „Мертвая вода“». Движение было названо в честь одноименной книги генерал-майора Константина Петрова, создавшего в 2000 году «Концептуальную партию „Единение“» (в 2007-м Верховный суд решил ликвидироватьпартию из-за недостатка членов в регионах); аббревиатура «КОБ» отсылает к одному из партийных псевдонимов Сталина — Коба. В 2013 году книга «Мертвая вода» попала в список экстремистской литературы.

В своих обращениях Руслан Охлопков, Дмитрий Раевский и другие активисты «Политической практики» приводят схемы «Процесс работы технологий по изменению сознания населения России иностранными государствами для достижения технологии „ненасильственного“ захвата власти» со ссылкой на доклад некого «Фонда информационной безопасности», опубликованного в 2008 году. Тогда же фонд разработалпрограмму, с помощью которой можно было оценить «информационную безопасность» фильмов (сейчас его сайт не работает).

По данным ЕГРЮЛ, в России была зарегистрирована одна организация с названием «Фонд информационной безопасности», президентом которой был Илья Скирневский. «Медуза» обнаружила, что Скирневский — один из россиян, воспользовавшихся «правом на забвение»: ссылаясь на соответствующий закон, «Яндекс» ограничивает выдачу результатов по запросам «Илья Скирневский» и «Илья Скирневский фонд» (этим же правом воспользовался бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывали с «фабрикой троллей»; спецкор «Медузы» Илья Жегулев рассказывал о его биографии). «Фонд информационной безопасности» ликвидировали в 2013 году; сейчас Скирневский является одним из совладельцев ООО «Российско-китайский центр развития торговли», однако телефон, указанный в регистрационных данных, отключен.

Как правоохранительные органы реагируют на жалобы

В 2016 году в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» с аккаунтов Руслана Охлопкова были размещены объявления с призывом поучаствовать в проекте «Политической практики» по выявлению сообществ с «деструктивным контентом» (порнография, нецензурная брань, экстремизм и так далее). В них, в частности, сообщалось, что у проекта «на сегодняшний день налажена работа с Управлением Специальных технических мероприятий при ГУВД Самарской области».

Часть обращений активистов «Политической практики» действительно принесли результат: в ходе внеплановой проверки журнала Maxim Роскомнадзор вынес изданию предупреждение за публикацию интервью певца Сергея Михалка, содержащим нецензурную брань. Реагируя на обращения «Политической практики», прокуроры добились в суде блокировки нескольких десятков сообществ соцсети «ВКонтакте», включая популярный паблик MDK. Порноресурсы Pornolab и Brazzers также были заблокированы по результатам обращений Охлопкова.

Однако по результатам проверки большей части жалоб государственные органы не нашли нарушений. «Сообщаем, что нам неизвестны случаи, когда после просмотра „Камеди клаба“ или „Уральских пельменей“ люди бросали свои семьи, своих детей, либо вовлекались в занятие проституцией», — говорится в официальном ответе замдиректора департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи РФ Арсения Недяка.

Большинство отказов активисты движения пытались оспорить в Генпрокуратуре. Так, Раевский настаивал, что «майор полиции Ельцов С. Г.» не должным образом проверял некоторые сообщества «ВКонтакте» (например, «Ябвдул») — и прикладывал справку «с объективным подтверждением использования материалов, способных вызвать половое возбуждение у малолетнего ребенка, в блогах, указанных в заявлении». Охлопков, в свою очередь, понимающе указывал, что «разобраться в технологиях „цветных революций“ может быть сложно и времязатратно для некоторых правоохранительных и контролирующих органов».

Как Охлопков связан с Роскомнадзором и ректором Тольяттинского университета

Один из проектов «Политической практики» называется «Регистрация блогов оппонентов». Он предлагает всем желающим внести страницу в социальных сетях в государственный реестр блогов, который ведет Роскомнадзор: это накладывает на автора блога те же законодательные ограничения, что и на СМИ (сделать это по закону может кто угодно; авторов блогов о регистрации в реестре не уведомляют).

Один из проектов «Политической практики» призывает участников зарегистрировать блог своего оппонента

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На сайте «Политической практики» выложена подробная инструкция по регистрации чужих блогов. Создатель документа — пользователь Ruslan, а в ролике, ссылка на который содержится в инструкции, видно, что на рабочем столе автора установлены программы для архитекторов ArchiCAD и Artlantis, а контекстная реклама ориентирована на жителей Тольятти.

Все сообщества в соцсетях, упоминавшиеся в обращениях Охлопкова, были зарегистрированы в реестре блогов за несколько дней до отправки жалобы и имеют следующие друг за другом порядковые номера в реестре.

В ответ на обращения Охлопкова чиновники нередко рекомендовали ему получить экспертное заключение по наличию в публикациях негативной информации. В мае 2016 года Охлопков сам получил статус эксперта, аккредитованного при Роскомнадзоре, дающий ему право оценивать информационную продукцию. А в октябре 2016-го он зарегистрировалв Тольятти некоммерческую организацию «Приволжское окружное бюро информационной аналитики и экспертиз». По адресу, где зарегистрирована организация, расположены офисы двух компаний, совладелец которых — ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал. Одна из них занимается разработкой имплантов трубчатых костей совместно с «Роснано»; другая торгует осветительными приборами.

Криштал в комментарии «Медузе» пояснил, что дал согласие на то, чтобы «Бюро» было зарегистрировано по этому адресу, отметив, впрочем, что ни он, ни университет не имеют отношения к компании. «В Тольятти организации, способной осуществлять такие экспертизы, не было, и МВД выступило с инициативой по ее созданию. С учетом всех компетенций Руслана Валериевича, это предложение поступило именно к нему, — рассказал Криштал. — Деятельность, осуществляемая АНО [автономной некоммерческой организацией], предусматривает неразглашение обстоятельств рассматриваемых МВД дел, поэтому не могу прокомментировать что-либо по этой части».

Сам Охлопков через пресс-службу университета сообщил, что организация будет заниматься помощью правоохранительным органам. По его словам, сейчас соглашение о сотрудничестве между «Бюро» и университетом находится на согласовании, а в рамках соглашения «предусмотрено привлечение сотрудников университета к экспертной деятельности».

Давать более подробное интервью Охлопков отказался. В телефонном разговоре он сказал, что не обсуждает с журналистами свою работу, а также сообщил, что негативно относится к «Медузе».