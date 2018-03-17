Дисциплина протеста

У «лесной дороги» не радужные перспективы.

Так уж получается, что сторонников строительства лесной дороги больше, но они, вероятнее всего, проиграют. Почему мы так думаем? Дело в статистике и элементарной социологии. В течение всей прошлой недели, с 19 по 25 февраля, десятки волонтеров опрашивали тольяттинцев, получая от них так называемую обратную связь. В итоге им удалось собрать мнения 3 тыс. горожан, и нарисовалась следующая картина. За «лесную дорогу» высказалось 58% опрошенных, тогда как против, соответственно, 42%. С учетом не определившихся погрешность этих данных не превышает 3%.

Несерьезный процент

Казалось бы, победа в кармане у тех, кто за дорогу. Но это на самом деле не так: 16%, которые разделяют оба лагеря, – это слишком незначительный разрыв. «Ну и что? – спросит читатель. – Перевес-то все равно налицо». Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере другой «лесной дороги», страсти вокруг которой будоражат жителей Комсомольского района.

Все те, кто хоть немного интересуется предстоящими президентскими выборами и сопутствующим плебисцитом, знают, что кроме «гвоздя программы» – строительства дороги, соединяющей Центральный и Автозаводский районы через лес, голосование затронет и ряд других вопросов, менее важных для города в целом, но крайне интересных для жителей конкретных районов и кварталов. Нам предложат выбрать из нескольких вариантов проектов по благоустройству: хотим ли мы парк, сквер, детскую площадку и так далее.

А вот часть Комсомольского района будет голосовать за «лесную дорогу» или против нее дважды: дело в том, что существует проект, по которому улицы Кунеевская и Громовой соединятся с улицей Механизаторов. Напомним, Кунеевская является одной из двух северных магистралей, связующих Комсомольский и Центральный районы, и сейчас она «сливается» только с улицей Громовой, а та, в свою очередь, открывает пути для въезда в недра Комсомольского района.

По сути, участок, о котором идет речь, в некотором смысле является «макетом» той самой «большой лесной дороги», а заодно и «симулятором социальных проблем», возникающих вокруг нее. Точно так же, как это бывает в час пик на Автозаводском и Южном шоссе, улица Громовой превращается в сплошную пробку: чтобы въехать в Комсомольск или выехать из него, транспорт (в зависимости от времени суток) подолгу «толкается» на этом перекрестке Громовой – Матросова. Страдают не только нервы автолюбителей, но и здоровье обитателей окрестных домов и организаций, которые дышат накапливающимися автомобильными выхлопами. Как и в случае с Новым городом, есть второй способ въезда в район и выезда из него – Комсомольское шоссе, которое в этом смысле схоже с Лесопарковым. Но этот путь, равно как и дорога через «зеленку», находится в другой, дальней части района, и потому удобен не для всех.

Народ против

Не правда ли, «маленькая» транспортная проблема Комсомольского района очень напоминает общегородскую дорожную обстановку? Казалось бы, решение вопроса очевидно: стыковка Кунеевской и Механизаторов откроет прямой путь до всех основных улиц района и разгрузит «хаб» на Громовой. Улица Механизаторов буквально смотрит в сторону Кунеевской, и их соединение выглядит так же логично, как соединение, например, Спортивной с улицей Баныкина или Мира. Разница лишь в том, что между точками «а» и «б» не несколько километров, а всего лишь несколько сотен метров. А вот главное их сходство в том, что строительство также потребует организации просеки в лесопарковой зоне.

Решив, что никто не будет против, муниципалитет совместно с думой внесли новый сегмент дорожный инфраструктуры в генеральный план города от 2013 года. И закипела работа. Научно-проектные изыскания встали городу в кругленькую сумму, а именно в 1448 тыс. рублей. Кроме того, огромных усилий потребовал процесс межевания. Маленький кусочек леса, окруженный дворами, пришлось изымать из лесного фонда и искать компенсационные участки. И вот, когда вся документация была готова и городские власти готовились отправить на Кунеевскую дорожно-строительный десант, неожиданно для себя они столкнулись с серьезным сопротивлением. Оказалось, что народ против.

Некоторые жители района решили, что новая дорога больно ударит по экологии и комфорту Комсомольска, отрежет часть домов от лесного массива и непременно приведет к появлению придорожных кафе в непосредственной близости от спального района. Как и в случае с «большой лесной дорогой», заволновались экологи и сочувствующие им. Закончилось все тем, что относительно небольшая группа инициативных граждан своим протестом, по сути, блокировала строительство. Властям пришлось прислушаться и отложить все работы, так сказать, «до повторного выяснения» 18 марта.

Дорога раздора

Сложилась патовая ситуация: потрачены большие деньги, проведена серьезная работа, а результата – ноль. С одной стороны, можно винить чиновников, которые не поинтересовались мнением жителей до начала работ. С другой – есть претензии и к сторонникам соединения Кунеевской и Механизаторов, коих немало. После мониторинга соцсетей и проведенного опроса «ПН» пришел к выводу, что многие жители «верхней» части Комсомольского района всеми руками за строительство. Это касается в первую очередь людей до пятидесяти, активных автомобилистов, проживающих на улицах Механизаторов и Есенина. Их прельщает перспектива удобного маршрута до дома, без пробок и объездов. Но эти же люди зачастую признавали, что, возможно, пропустят выборы 18 марта по якобы уважительной причине. Те же граждане, кто высказывался против, утверждали, что проголосуют обязательно, и решение по строительству для них не менее принципиально, чем фамилия будущего президента.

Вот тут мы и подходим к теме тех самых 16%, которые разделяют противников и сторонников по главному городскому опросу. Если в Комсомольске буквально 300 активистов побеждают «пассивную» армию тех, кто «за», то можно с уверенностью утверждать: мотивированное и оттого дисциплинированное протестное голосование запросто «проглотит» 16-процентную разницу.

Собственно, не важно, «за» мы или «против» – голосовать нужно не только ради вашего удобства: всеобщее голосование в том числе станет механизмом защиты от недальновидности городских чиновников, какую мы наблюдаем на примере Комсомольского района. Средства в разработку строительного плана «лесной дороги», к счастью, еще не вложены, а, по приблизительным подсчетам, стоимость научно-проектной документации может обойтись Автограду в 10 млн рублей, которые мы с вами можем если не сэкономить, то направить в правильное русло. Если город не даст «добро», то средства эти пойдут на разработку проекта расширения действующей дорожной инфраструктуры. Если же плебисцит не привлечет должного внимания избирателей, то это поставит муниципалитет и думу в сложное положение: чиновники будут вынуждены принимать решение за нас с вами, что необратимо приведет к недовольству, ведь мнения о дороге через лес разделили городское сообщество на два лагеря.