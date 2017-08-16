Дмитрий Лоскутов, директор МАУ «ДКИТ»:

«Сложные задачи заставляют быть активным меня и моих подчиненных»

Назначение Дмитрия Лоскутова директором ДКИТ пополнило список перестановок в команде администрации Тольятти. В интервью «ПН» Дмитрий рассказывает о первых днях работы на новом посту, откровенно обсуждает проблемы ДКИТ, делится планами по реновации дворца и говорит о своем подходе в решении сложных технических творческих и коммерческих задач.

– Дмитрий, почти четыре года вы занимались восстановлением ДК «Тольятти», выводили его на самоокупаемость. И вдруг новое назначение. Оно было для вас ожидаемым?

– Нет, абсолютно. Я думаю, тут роль могли сыграть мои предложения и варианты дальнейшей поддержки деятельности ДК «Тольятти». Новое руководство города решило, что имеющиеся наработки необходимо реализовать в ДКИТе. МАУ «ДКИТ» сегодня самое большое культурно-досуговое учреждение в Самарской области. Только его полезная площадь – более 18,5 тыс. квадратных метров. Плюс огромнейшая, сложная инфраструктура – АВТОВАЗ не экономил, когда строил свой дворец.

Увы, сегодня ДКИТ пришел к аварийному состоянию, которое требует оперативных мер. Параллельно с задачами, связанными с ремонтом, необходимо зарабатывать средства в рамках основной деятельности. Планы серьезные, и, чтобы выйти на нормальный уровень, необходимо привести ДКИТ в относительный порядок.

– Проблем много?

– Более чем. Требуется серьезный ремонт фасада, техпомещений, инженерных коммуникаций и общественной сантехники, которая морально устарела. Вот пример: труба холодного водоснабжения в туалетах на первом этаже проходит за косметической плиткой. На некоторых участках при нажатии на плитку, можно почувствовать, как за ней проминается стальная труба. Понятно, что она может дать течь в любой момент.

Помимо аварийного ремонта, необходимо обновить сценическое оборудование, электротехнику. Решить поэтапно вопрос с охлаждением, тепло-, энергопотерями и т.д. Дворец требует серьезных вложений и серьезного отношения к себе. В последнее время по разным причинам ремонт не осуществлялся. Опять же не было стратегии по развитию объекта. Последнее крупное вложение – это вложение в световое и звуковое оборудование Большого и Малого концертных залов и приобретение светодиодного экрана.

– Как вы собираетесь решать эти задачи? Ведь в городском бюджете деньги на их исполнение не заложены.

– Администрация города является учредителем ДКИТ: основная зарплата сотрудников, земельный налог, субсидирование содержания и коммунальных платежей – в этом выражается прямая поддержка города, и это огромная помощь.

Не все бюджетники в полной мере понимают ценность городской поддержки. Если бы руководитель бюджетной организации поработал в коммерческой структуре и узнал, как выживать без местной и областной подпитки, он бы понял, как здорово, что тебе прикрывают спину с зарплатой и налогами. И, вместо того чтобы бегать и искать эти деньги, можно заниматься развитием и зарабатыванием дополнительных средств.

Первый месяц показал, как много можно сделать, имея такую поддержку. В июле силами коллектива и наших партнеров мы смогли ликвидировать аварийные последствия подтеков кровли в фойе третьего и четвертого этажей – последние два года туда гостей не пускали, а ведь это красивейшие холлы. Обновили входные зоны, освещение, привели в порядок пандус, ведущий на эстакаду. Зашел в подвал и был шокирован видом трубы с целым рядом аварийных муфт... В эти дни меняем несколько участков трубопровода, всего примерно 30 метров, работают приглашенные сварщики и наши сантехники. Вот такие конкретные дела. Работники шутят: за месяц сделали больше, чем за последний год.

В дальнейшем постараемся привлечь помощь партнеров и спонсоров – в Тольятти есть люди и организации, которые неравнодушны к судьбе ДКИТ, особенно те из них, кто занимался во дворце в детстве и юности. Еще раз отмечу: ДКИТ нельзя «посадить» только на бюджетное финансирование – это огромные средства, которые город сегодня просто не осилит.

Хотел бы сказать несколько слов о коллективе. Он замечательный. Когда я шел сюда, мне говорили: здесь вазовский дух, с этими людьми сложно выстроить отношения, они избалованы огромным финансированием завода в прошлом. Какой «вазовский» дух? Это просто люди, они хотят работать, им нужен руководитель, человек, который проникся бы их проблемами и ожиданиями. Видя, что я хочу что-то поменять, они тоже загорелись. Осталось только возглавить и регулировать процесс.

– Что думаете сделать в следующем сезоне?

– Прежде всего – отремонтировать фасад. Он сегодня раздражает горожан, которые не понимают, почему такое неухоженное здание стоит в хорошем месте. Ведь вокруг прекрасный архитектурный ансамбль – «Русь», Венчальный храм, Дворец бракосочетания, парк Победы. Еще в планах ремонт туалетов на первом этаже: отверстия в полу вместо нормальной сантехники расстроят кого угодно.

– Инвестора уже нашли?

– Пока нет, но мы вместе с моим руководством усиленно над этим работаем. Надеюсь на поддержку автозавода в ремонте фасада. В рамках подготовки 50-летия АВТОВАЗа и 30-летия ДКИТ красиво может получиться. Надеюсь, сегодняшнее руководство завода понимает, какую социально-культурную роль играет ДКИТ, в том числе и для сотрудников автопредприятия.

– Планируете пересматривать договоры с компаниями, которые арендуют площади в ДКИТ?

– По арендаторам отдельная тема. Часть ресторанов находятся в собственности, которая интегрирована в инфраструктуру дворца. Я понимаю, что ничего не могу изменить, но могу наладить с ними отношения, которые приведут к конструктивным переменам.

Пообщавшись с арендаторами, я пришел к выводу, что это адекватные люди. Они тоже хотят, чтобы вокруг них ситуация менялась к лучшему. Так что мы сегодня выстраиваем так называемое социальное партнерство. Они лояльно относятся к нашим просьбам – начиная с уборки улиц, заканчивая организацией помощи в подготовке мероприятий, потому что понимают: облагороженная территория привлечет к ним дополнительных посетителей.

– Что еще, помимо фасада, хотите облагородить? Запланирован ли ремонт лестницы и эстакады?

– В первую очередь мы уделили внимание центральной лестнице – она находится в аварийном состоянии, по ней просто опасно подниматься. Веду переговоры с управляющим сети кафе-баров, который в рамках облагораживания территории поможет восстановить лестницу.

Насчет эстакады: там раньше была запланирована дорожная развязка, которая должна была соединить улицы Революционную и Юбилейную. Идея масштабная, как и все времен советской эпохи, но ее не успели довести до конца. Совместно с учредителем и общественностью думаем, как в перспективе развить эту территорию. Я считаю, у площадки огромный потенциал: здесь можно проводить различные мероприятия, выставки машин, конкурсы – будем думать, что делать дальше. Но перед этим ее тоже надо привести в порядок, что потребует серьезных инвестиций.

– Какие еще задачи поставлены перед вами?

– Параллельно с восстановлением дворца привлекать партнеров и спонсоров – мы должны зарабатывать деньги, развивать клубные формирования, активно позиционировать площадку для жителей и гостей города. В ДКИТ нужно привлечь детей, молодежь, пенсионеров – все возрастные категории, чтобы его посещаемость увеличилась как минимум в полтора раза.

– Сколько творческих организаций сегодня присутствует на вашей площадке?

– Всего 26 клубных формирований. Половина из них – детские и подростковые коллективы: танцевальные, хоровые, театральные, цирковые. Этого недостаточно. Что такое 26 организаций? Всего около 700 человек, которые занимаются в ДКИТ в сезон – с сентября по май. Если сравнить с ДК «Тольятти», то там в сезон занимаются до 1,5 тыс. детей в месяц. Правда, в ДК «Тольятти» нет бесплатных коллективов, и нужно учитывать деятельность арендаторов, также работающих с детьми. Для Центрального района это нормально. Нам же необходимо выйти на уровень до 1 тыс. детей и подростков. Занятость мальчишек и девчонок, молодежи и пенсионеров – это хорошо уже само по себе, а кроме того, это дает стабильный заработок для дворца и зарплату хореографам, тренерам, педагогам.

– Что для этого нужно сделать?

– Создать востребованные предложения для всех желающих. Но, чтобы привлечь народ, надо отремонтировать танцевальные площадки и внутренние помещения. Из шести площадок за месяц мы отремонтировали пока одну. Три из 26 клубных формирований придут в сентябре в обновленное помещение. А в следующем году займемся остальными.

– Вы включились в процесс реновации ДКИТ в достаточно неблагоприятный для города период, когда значительная часть жителей Тольятти пребывает в пессимизме и апатии. Это не мешает работать?

– Пессимизм возникает не потому, что все плохо, а потому, что люди не понимают, зачем и «куда вообще мы идем». Задача с ДКИТ тяжелая, но интересная, и, когда я вижу, какой объем работы надо сделать, это бодрит, в голову постоянно приходят какие-то новые варианты. И этим я стараюсь зарядить людей вокруг.