Добрые дела

Как стать волонтером в Тольятти.

Невозможно назвать точную дату возникновения такого явления, как волонтерство. Во все времена были люди, которые реализовывали себя в служении обществу, не ожидая ничего взамен. Сейчас по всему миру работает множество организаций, главной целью которых является оказание помощи другим. «ПН» узнал, чем занимаются волонтеры в наши дни, какие добровольческие организации есть в Тольятти и как к ним присоединиться.

Кто такие?

Волонтерское движение в России стало зарождаться в конце 80-х годов прошлого столетия, хотя, если заглянуть в историю, оно существовало всегда, например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников.

В Федеральном законе РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» даже дано юридическое определение слову «доброволец» (синониму слова «волонтер»): «Это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации». Главное – деньги не являются мотивом работы.

Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу человеческой деятельности: это может быть помощь инвалидам и престарелым, уборка леса, участие в организации мероприятия. Например, на чемпионате мира по футболу, который состоится в следующем году в Самаре, будут работать 15 тыс. волонтеров. Бесплатно!

Бескорыстно помогать людям может каждый, здесь нет возрастных или гендерных ограничений. Кроме морального удовлетворения получить от подобной работы можно только «Личную книжку волонтера». Она нужна для учета добровольческой деятельности, напоминает трудовую и, кстати, входит в перечень обязательных документов, которые необходимо иметь претенденту на участие в волонтерской программе крупных мероприятий (Олимпиада, ЧМ).

Что делают?

Одна из самых крупных волонтерских организаций в городе – Добровольческое движение Тольятти, основанное в 2009 году Домом молодежных организаций «Шанс». По словам организаторов сообщества, большая часть новичков узнает о существовании движения из группы «ВКонтакте», в которой уже почти 4 тыс. участников.

Мероприятия, проводимые в рамках развития добровольческого движения, делятся на несколько направлений: патриотические, экологические, донорские, культурные, спортивные, направленные на помощь нуждающимся слоям населения. Благодаря этому добровольцы могут выбрать себе занятие по душе. Активисты могут стать волонтерами на мероприятиях как городского и областного, так и всероссийского и даже международного масштаба. Городской штаб находится на базе ДМО «Шанс». Единственный материальный бонус от участия – периодическая раздача бесплатных пригласительных билетов на мероприятия.

Еще одна крупная организация – «Сотрудники добра». Помимо того что эти сотрудники участвуют во всех городских благотворительных мероприятиях, они организовывают собственные, на которые стараются привлечь как можно больше тольяттинцев. Например, в конце марта они собрали городских фотографов, парикмахеров-стилистов, визажистов и отправились в детский дом, где создали девочкам красивые образы (прически, макияж), а мальчикам сделали модные стрижки и провели для всех фотосессию.

Сейчас «Сотрудники добра» занимаются поддержкой благотворительного марафона от компании SPLAT, призывая к участию в нем всех жителей Тольятти. За каждое фото, появившееся в социальных сетях с хэштэгом #улыбаюсьпомогаю, компания перечислит 10 рублей в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Кому помогают?

Также в городе функционируют добровольческие организации, которые имеют одно конкретное направление. Например, это благотворительный фонд «Пища жизни». Движение занимается социальным служением людям, нуждающимся в помощи и поддержке. К слову, этот фонд работает в нашей стране уже почти 30 лет.

Организация занимается сбором вещей для нуждающихся, а ее волонтеры каждую субботу выходят на улицы города и с 13.00 до 14.00 бесплатно кормят необеспеченных людей (место раздачи находится недалеко от ТЦ «Аэрохолл»). Если становиться добровольцем вы не готовы, но желание и возможность чем-то помочь тем, кому это действительно нужно, все же есть, вы можете приносить в фонд необходимые вещи – продукты и одноразовую посуду.

Также ограничивает свою деятельность одним направлением известный во всей России общественный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», отделение которого есть и в Самарской области. Поиски пропавших людей никем не спонсируются и полностью добровольны. Благодаря помощи обычных людей, которые днем и ночью расклеивают ориентировки и изучают буквально каждый клочок земли, домой вернулись тысячи пропавших.

Всероссийское общество было создано в 2010 году, тогда с помощью сотни неравнодушных людей, которые вышли на поиски потерявшихся в лесу девочки Лизы и ее тети, найти их все же удалось, но, увы, было уже поздно. В память о Лизе Фомкиной отряд назван «Лиза Алерт». Поиски – занятие серьезное, поэтому здесь есть старшие, координаторы, соблюдается строгая иерархия, проводятся обучающие лекции, на которых волонтеров знакомят с основами спасательных работ.